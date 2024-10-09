Нобелевскую премию по химии — 2024 присудили за вычислительный дизайн белков и предсказание их структуры

Лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон М. Джампер, которые «взломали код удивительных структур белков».

Шведская королевская академия наук в Стокгольме сообщила, что Нобелевскую премию по химии в 2024 году получили трое исследователей: биохимик и специалист по вычислительной биологии Дэвид Бейкер из США («за вычислительный дизайн белков»), а также британский нейробиолог Демис Хассабис и его коллега Джон М. Джампер («за предсказание структуры белков»).

«Нобелевская премия по химии 2024 года посвящена белкам, химическим инструментам жизни. Дэвид Бейкер преуспел почти в невозможном — создании совершенно новых видов белков. Демис Хассабис и Джон М. Джампер разработали модель ИИ для решения 50-летней проблемы — предсказания сложных структур белков. Эти открытия имеют огромный потенциал», — отметили авторы пресс-релиза.

Хассабис и Джампер работают в компании Google DeepMind. В 2020 году они представили модель ИИ под названием AlphaFold2. Благодаря ей удалось предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицированных учеными. С тех пор программу AlphaFold2 использовали более двух миллионов человек из 190 стран. Теперь исследователи могут лучше понимать антибиотикорезистентность и создавать изображения ферментов, которые способны разлагать пластик.

Трансляция / © Nobel Prize

Нобелевская премия по химии — одна из наиболее престижных международных наград, ее ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в области химии. Эту номинацию в конце XIX века учредил Альфред Нобель — шведский химик, инженер и изобретатель динамита — наряду с физиологией или медициной, физикой, литературой и премией мира.

Нобель подчеркнул, что награды по физике и химии будет присуждать Шведская королевская академия наук, по физиологии или медицине — Каролинский институт, по литературе — Шведская академия, а премию мира — комитет из пяти человек в Осло, избираемый парламентом Норвегии.

С 1901 по 2023 год лауреатами Нобелевки по химии стали 194 ученых: например, голландец Якоб Вант-Гофф, один из основателей современной физической химии и стереохимии. В 1904-м премию получил швед Сванте Аррениус, автор теории электролитической диссоциации.

Также в списке нобелиатов разных лет: Эрнест Резерфорд, Мария Склодовская-Кюри, Лайнус Полинг, Николай Семенов (его исследования в области механизма химических реакций отметили в 1956-м), бельгийский физик и химик российского происхождения Илья Пригожин, Петр Капица (премию присудили в 1978 году за фундаментальные исследования в области физики низких температур), Жорес Алферов (в 2000-м получил награду за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в оптоэлектронике и телекоммуникациях).

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