Психологи выяснили, что мешает правильно считывать чужие эмоции

Хотя эмоции человека во многом можно определить по выражению лица, правильное их распознавание зависит еще от нескольких факторов. Ученые из Германии предложили модель восприятия чужого эмоционального состояния, которая уточняет этот процесс и отражает его сложность.

Психолог Пол Экман в 1970-х годах описал основные эмоции (согласно его концепции после корректировки в 2011 году, это страх, гнев, отвращение, радость и печаль) с помощью основных выражений лица — они оказались схожими во всех культурах. Недавний машинный анализ, который провели ученые из Токийского университета, показал, что в языках мира эмоциональные центры другие: «хороший», «плохой», «хотеть» и «любить». При этом последние психологические исследования демонстрируют, что правильно интерпретировать поведение человека (например, понять, можно ли доверять его воспоминаниям) позволяют не только слова, мимика и действия, но и разнообразный контекст.

Специалисты из Рурского университета в Германии предложили рассматривать распознавание эмоций не как отдельный модуль, а как часть комплексного процесса, в результате которого формируется общее впечатление о человеке. Научную статью, согласно которой правильное считывание чужих эмоций зависит от физических и культурных особенностей, а также от информации о прошлом, опубликовал журнал Philosophy and Phenomenological Research.

По словам авторов исследования, на соотнесение выражения лица с той или иной эмоцией влияют множество факторов. В их числе цвет кожи, возраст, пол, одежда, привлекательность, жесты, поза. Важна и ситуация, в которой находится человек, чьи эмоции нужно распознать. Кроме того, чтобы правильно распознать эмоцию, может быть даже необязательно видеть лицо. Например, если на человека нападает собака и мы со спины видим, как он оцепенел, то поймем, что он напуган.

Ассоциируются определенные эмоции и с социальным статусом, гендерными и профессиональными ожиданиями. Например, женские негативные эмоции часто воспринимают как страх, а мужские — как гнев. Врачей же принято считать неэмоциональными людьми, и их выражение лица оценивается с учетом этого стереотипа.

Кроме того, отметили исследователи, важную роль играют физические особенности людей. Например, при болезни Паркинсона лицо может напоминать маску и выглядеть суровым. Соответственно, если мы знаем о диагнозе человека, то будем воспринимать его выражение лица как нейтральное, а не как характерное для злости.

Чтобы точно распознать чужие эмоции, недостаточно опираться только на выражение лица / © Leda Berio et al., Philosophy and Phenomenological Research

Авторы исследования подчеркнули, что понимание, как человек считывает эмоции и из-за чего ошибается, важно не только для психологов, но и для разработчиков моделей искусственного интеллекта. Современные алгоритмы распознавания эмоций, как правило, основаны на анализе выражения лица, однако это не единственный и не всегда достаточный источник информации о состоянии человека.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.