Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Папиролог рассказал о последних часах жизни Платона
Ученые расшифровали обугленный свиток из Геркуланума и узнали новые подробности из жизни греческого философа.
Национальный исследовательский совет Италии (Consiglio Nazionale delle Ricerche) некоторое время назад открыл финансирование для проекта «Греческие школы». В его рамках ученые разных итальянских вузов изучали карбонизированные папирусы из Геркуланума — города, сожженного извержением Везувия в 79 году.
Особый интерес для исследователей представляли свитки, на которых записаны работы древнегреческого философа-эпикурейца и поэта Филодема из Гадары. Он жил примерно в 110-40 годах до нашей эры. Учился в Афинах у Зенона Сидонского, а затем перебрался в Рим и позже — в Геркуланум.
Филодем известен как автор сочинений по этике, теологии, теории музыки и поэзии, а также истории философских школ. Один из его папирусов, найденный под пеплом Геркуланума, условно назван «Историей Академии». Ученые предполагали, что в нем Филодем описал Платоновскую Академию.
О том, чем была Академия, историки спорят до сих пор. Фактов мало: известно, что Платон основал недалеко от городских стен Афин некое подобие гимнасия, где изучали математику, астрономию, естествознание и другие науки, а также уделяли большое внимание спорту. Согласно Диогену Лаэртскому, в перерывах между занятиями Платон вел с учениками философские беседы, а также регулярно устраивал симпозиумы — те же самые беседы, только с вином и оливками.
На данный момент историкам совершенно непонятен правовой статус Академии в Афинах — земля едва ли принадлежала Платону, но он ею полностью распоряжался. Также неясно, по какому принципу ученик Сократа набирал слушателей. Поэтому на сочинение Филодема исследователи возлагали большие надежды.
Ученые из проекта «Греческие школы» под руководством папиролога Грациано Раноккья (Graziano Ranocchia) из Пизанского университета (Италия) с помощью различных методов визуализации и дальнейшей филологической экспертизы восстановили значительную часть текста «Истории Академии». Они использовали инфракрасное, ультрафиолетовое, тепловое сканирование и цифровую микроскопию. Эти неинвазивные методы позволяют исследовать тексты, которые либо слишком хрупки для обработки, либо многослойны и/или имеют надписи на обратных сторонах, что делало их ранее нечитаемыми.
Расшифровка папируса внесла значительные коррективы в известную нам биографию Платона. Известно, что философ успел побывать в рабстве. Но ранее ученые полагали, что произошло это в 387 году до нашей эры на Сицилии. Туда Платон прибыл, чтобы основать с помощью Дионисия Сиракузского идеальное государство.
Сначала все шло по плану, однако потом правитель слегка устал от идеальности и продал своего советника в рабство. Это то, что написано в учебниках сейчас. Но в расшифрованной «Истории Академии» Филодема содержатся иные сведения. По ним Платон стал рабом гораздо раньше: сразу после смерти Сократа (399 год до нашей эры) или даже после завоевания Эгины спартанцами (404 год до нашей эры).
Также Филодем пересказал неизвестные ранее воспоминания халдейского гостя из Месопотамии, который был рядом с Платоном в последние часы его жизни. Чтобы облегчить страдания умирающего, хозяева дома, где он находился, приставили к нему фракийскую женщину, игравшую на флейте. Но играла она, судя по всему, очень плохо: умирающий философ неоднократно обращал внимание гостя на отсутствие чувства ритма у музыкантки.
Филодем Гадарский в своем труде указал на точное место захоронение великого философа. Ранее считали, что неизвестно, где находится могила — где-то на территории Академии. Филодем пишет, что Платона похоронили рядом с Мусейоном (храмом муз), в месте, которое еще при жизни было посвящено ему.
В рамках проекта «Греческие школы» стали известны не только новые детали биографии Платона. Филодем из Гадары написал множество сочинений по истории философии. Их расшифровка и сравнение с работами других античных авторов довольно серьезно меняют наши знания по истории того периода.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Авторы нового исследования изучили геномы людей, живших на территории Аварского каганата времен его расцвета, и составили их родословные.
Экологи из Китая подсчитали, как изменились площади оазисов в мире с 1995 по 2020 год. Исследователи также выяснили, в каком регионе оазисных территорий больше всего, в каком темпе происходят изменения и чем на этих землях занимается человек.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.
Большему количеству учеников, чем когда-либо, трудно осваивать школьную программу. Это связано с низким уровнем развития рабочей памяти и неумением планировать время, считает педагог Алекс Куигли. В новой книге он дал практические рекомендации для учителей, которые помогут сделать работу в классе более продуктивной.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глобализация и первый апокалипсис: Что еще вы не знаете о бронзовом веке?
От «Ледяного человека» до Вселенной: как ученые определяют возраст всего
Суд за крымское наследство
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии