Папиролог рассказал о последних часах жизни Платона

Национальный исследовательский совет Италии (Consiglio Nazionale delle Ricerche) некоторое время назад открыл финансирование для проекта «Греческие школы». В его рамках ученые разных итальянских вузов изучали карбонизированные папирусы из Геркуланума — города, сожженного извержением Везувия в 79 году.

Особый интерес для исследователей представляли свитки, на которых записаны работы древнегреческого философа-эпикурейца и поэта Филодема из Гадары. Он жил примерно в 110-40 годах до нашей эры. Учился в Афинах у Зенона Сидонского, а затем перебрался в Рим и позже — в Геркуланум.

Филодем известен как автор сочинений по этике, теологии, теории музыки и поэзии, а также истории философских школ. Один из его папирусов, найденный под пеплом Геркуланума, условно назван «Историей Академии». Ученые предполагали, что в нем Филодем описал Платоновскую Академию.

После того, как с помощью метода визуализации стали понятны буквы и слова, текст прошел филологическую экспертизу / © Consiglio Nazionale delle Ricerche

О том, чем была Академия, историки спорят до сих пор. Фактов мало: известно, что Платон основал недалеко от городских стен Афин некое подобие гимнасия, где изучали математику, астрономию, естествознание и другие науки, а также уделяли большое внимание спорту. Согласно Диогену Лаэртскому, в перерывах между занятиями Платон вел с учениками философские беседы, а также регулярно устраивал симпозиумы — те же самые беседы, только с вином и оливками.

На данный момент историкам совершенно непонятен правовой статус Академии в Афинах — земля едва ли принадлежала Платону, но он ею полностью распоряжался. Также неясно, по какому принципу ученик Сократа набирал слушателей. Поэтому на сочинение Филодема исследователи возлагали большие надежды.

Ученые из проекта «Греческие школы» под руководством папиролога Грациано Раноккья (Graziano Ranocchia) из Пизанского университета (Италия) с помощью различных методов визуализации и дальнейшей филологической экспертизы восстановили значительную часть текста «Истории Академии». Они использовали инфракрасное, ультрафиолетовое, тепловое сканирование и цифровую микроскопию. Эти неинвазивные методы позволяют исследовать тексты, которые либо слишком хрупки для обработки, либо многослойны и/или имеют надписи на обратных сторонах, что делало их ранее нечитаемыми.

Расшифровка папируса внесла значительные коррективы в известную нам биографию Платона. Известно, что философ успел побывать в рабстве. Но ранее ученые полагали, что произошло это в 387 году до нашей эры на Сицилии. Туда Платон прибыл, чтобы основать с помощью Дионисия Сиракузского идеальное государство.

Сначала все шло по плану, однако потом правитель слегка устал от идеальности и продал своего советника в рабство. Это то, что написано в учебниках сейчас. Но в расшифрованной «Истории Академии» Филодема содержатся иные сведения. По ним Платон стал рабом гораздо раньше: сразу после смерти Сократа (399 год до нашей эры) или даже после завоевания Эгины спартанцами (404 год до нашей эры).

В свитке указано точно место захоронения Платона / © Consiglio Nazionale delle Ricerche

Также Филодем пересказал неизвестные ранее воспоминания халдейского гостя из Месопотамии, который был рядом с Платоном в последние часы его жизни. Чтобы облегчить страдания умирающего, хозяева дома, где он находился, приставили к нему фракийскую женщину, игравшую на флейте. Но играла она, судя по всему, очень плохо: умирающий философ неоднократно обращал внимание гостя на отсутствие чувства ритма у музыкантки.

Филодем Гадарский в своем труде указал на точное место захоронение великого философа. Ранее считали, что неизвестно, где находится могила — где-то на территории Академии. Филодем пишет, что Платона похоронили рядом с Мусейоном (храмом муз), в месте, которое еще при жизни было посвящено ему.

В рамках проекта «Греческие школы» стали известны не только новые детали биографии Платона. Филодем из Гадары написал множество сочинений по истории философии. Их расшифровка и сравнение с работами других античных авторов довольно серьезно меняют наши знания по истории того периода.

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