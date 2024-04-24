Быстро распространяющийся вирус поставил под угрозу мировые поставки шоколада

Половину шоколада в мире обеспечивает какао, которое растет в западноафриканских странах. Однако там распространяется вирус, который поражает это растение и его семена.

Деревья какао в Кот-д’Ивуаре и Гане оказались в опасности из-за вируса, который вызывает так называемое опухание побегов и приводит к потере 15-50% урожая. Эту болезнь распространяют мучнистые червецы — мелкие насекомые, которые питаются листьями, почками и цветами деревьев.

Ученые из Канзасского университета (США), Южно-Флоридского университета (США), Научно-исследовательского института какао в Гане, Университета A&M в Прери-Вью (США) и Техасского университето в Арлингтоне (США) исследовали механизм действия вируса и предложили стратегии, которые позволят успешно защищать от него деревья какао. Соответствующую научную статью опубликовал журнал PLOS One.

По словам авторов исследования, на мучнистых червецов плохо действуют пестициды. Из-за этого фермеры пытаются бороться с вирусом, вырубая зараженные деревья и выращивая устойчивые к нему сорта. Тем не менее за последние несколько лет в Гане погибло более 254 миллионов какао-деревьев. Хотя существует возможность прививать это растение, вакцина стоит дорого, а урожай привитых деревьев становится меньше, чем мог бы быть.

Исследователи с помощью анализа математических данных определили, на каком расстоянии стоит друг от друга высаживать привитые и непривитые деревья, чтобы предотвратить распространение вируса и при этом контролировать затраты на вакцину. Они учитывали, что мучнистые червецы могут перемещаться с кроны на крону, а также их способны переносить муравьи или ветер.

Ученые использовали данные экспериментального исследования, которое ранее проводили в Гане. Тогда они высадили какао квадратами 19 на 19 деревьев на расстоянии 2,4 метра друг от друга (такие квадраты называли участками). Получилось 10 вложенных квадратов: в десятом, центральном, было одно дерево, а во внешнем, самом большом, — 72 дерева. Далее некоторые деревья на каждом участке прививали «тяжелым» штаммом вируса, некоторые — «легким». Обработок было четыре, они отличались друг от друга: например, при третьей обработке ни одно дерево не прививали «легким» штаммом. Когда сеянцы (молодые растения) какао пересаживали, то прививали их «умеренным» штаммом вируса. После пересадки сеянцев за деревьями третьего-десятого квадратов наблюдали семь лет.

На основе полученных данных с помощью математического моделирования команда разработала четыре модели, которые позволят создавать «защитный слой» из привитых деревьев для непривитых. Хотя модели все еще экспериментальные, авторы исследования отметили: «Это положительно скажется на прибыли фермеров, а также на мировых поставках шоколада».

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