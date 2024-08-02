Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Средневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибат
Вопреки распространенному заблуждению, Святая католическая церковь многие века не настаивала на безбрачии священников, монахов и монахинь. Но когда Папский престол потребовал от своих служителей соблюдения целибата, тем пришлось поменять пищевые привычки.
Распад империи Карла Великого, зафиксированный в середине IX века Верденским договором, ознаменовал собой трансформацию экономических и социальных структур в средневековой Европе. Это касалось всех сфер жизни: от организации быта жителей сельских общин до изменения религиозных традиций.
Наши современники зачастую считают, что целибат (обет безбрачия) — обязательный атрибут служителей Католической церкви. На самом деле обязательным для священников и даже монахов и монахинь он стал только в 1139 году, по решению Второго Латеранского собора. Но нельзя сказать, что этот вопрос не волновал умы богословов I тысячелетия.
Некоторые из них трактовали слова апостола Павла — «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» — как призыв к безбрачию. Правда, известнейший раннехристианский богослов Климент Александрийский считал, что сам Павел был женатым человеком.
В 306 на Эльвирском соборе впервые прозвучала мысль о полном целибате для духовенства. Ее в основном не поддержали, но слухи пошли в народ. В результате уже к концу IV века женатый священник стал редким явлением. Потом на земли Западной Европы пришли варвары с востока, которые если и принимали христианство, то в сильно измененном виде.
К IX веку целибат стали считать чем-то желательным, но не сильно обязательным не только для священников, а даже для монахов и монахинь. Ситуацию осложняло то, что в мужских монастырях в качестве прислуги работали женщины, а в женских помогали управляться с хозяйством мужчины. Соблазны постоянно были перед глазами.
В 910 году настоятель Клюнийского аббатства (на юго-востоке Франции) Одон выступил с предложением серьезной церковной реформы. Он считал, что монахи слишком далеко отошли от устава Святого Бенедикта, основателя первого монашеского ордена, и жизнь в монастырях мало чем отличалась от жизни мирян — разве что дополнительным доходом.
Одон Клюнийский указывал на падение нравственности священников и монахов и призывал закрепить для них общие правила. Это касалось как церемониальных моментов (длительное совершение литургии и строгий порядок молитв), так и житейских. Одон требовал строгого соблюдения целибата, умеренности в еде, одинаковой одежды (да, до того времени монахи были не чужды моде). Кроме того, он предлагал запретить симонию — продажу церковных санов, должностей, священных таинств и даже святых реликвий.
Клюнийскую реформу поддержали еще семь монастырей Прованса, позже к ним присоединились. После прямого обращения к папе римскому эти монастыри были выведены из-под власти местных сеньоров и епископов и подчинялись непосредственно Риму. Именно Клюнийская реформа стала основой Григорианской реформы XI-XII веков, серьезно реформировавшей Католическую церковь.
В письменных источниках есть упоминания о том, что принципы Клюнийской реформы коснулись не только монахов и священников, но и мирян, живших вблизи монастырей. Они, конечно, не принимали обет безбрачия, но стали проще питаться и скромно одеваться.
Международная группа археологов провела раскопки двух кладбищ IX-XIII веков в Лангедоке на юге Франции. На одном из них хоронили местную знать, на другом — простолюдинов. Ученые проанализировали соотношения стабильных изотопов и сделали выводы о том, как питались эти люди. Результаты работы представлены в статье для журнала Archaeological and Anthropological Sciences.
Правила Клюнийской реформы включали в себя полный запрет на употребление мяса и устанавливали ограничения на количество хлеба, вина и овощей для служителей Церкви. Для мирян сделали исключения: например, им разрешали есть мясо, за исключением постных дней. Кроме того, от этих правил освобождались очень старые или больные люди и маленькие дети.
В своей предыдущей работе авторы нового исследования выяснили, что монахи-клюнийцы соблюдали вегетарианскую диету с регулярным доступом к рыбе. Новое исследование показало, что представители местной знати питались преимущественно зерновыми культурами (пшеница, овес, рожь, ячмень), но при этом регулярно употребляли животный белок.
Люди победнее ели мясо очень редко, зато в их рационе было больше овощей и рыбы. Неожиданностью стало то, что основным алкогольным напитком в изучаемой местности оказалось пиво, а не вино, которое больше ассоциируется с Южной Францией в наше время.
По полученным результатам трудно однозначно сказать, приняли ли католики-миряне правила Клюнийской реформы. Если с монахами таких вопросов не возникает (они точно не ели мясо), то крестьяне близлежащих деревень могли стать вегетарианцами (или пескетарианцами) просто от бедности.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
У людей, которые параллельно с обычными сигаретами курят электронные, вероятность заболеть раком легких в четыре раза выше, чем у тех, кто практикует только традиционный способ табакокурения. Новое свидетельство вреда вейпинга для здоровья представили медики из Университета штата Огайо в США.
Из прошлых исследований известно, что внешность человека может подсказать его имя. Теперь ученые решили подробнее разобраться в природе этой связи и выяснить, определяют ли черты лица, присущие людям от рождения, то, как их назовут родители, либо же все происходит в обратном порядке — с годами лицо меняется таким образом, что начинает больше соответствовать имени и отражать связанные с ним социальные стереотипы.
Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.
Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
Из прошлых исследований известно, что внешность человека может подсказать его имя. Теперь ученые решили подробнее разобраться в природе этой связи и выяснить, определяют ли черты лица, присущие людям от рождения, то, как их назовут родители, либо же все происходит в обратном порядке — с годами лицо меняется таким образом, что начинает больше соответствовать имени и отражать связанные с ним социальные стереотипы.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глобальное потепление спасло треть миллиона британцев в XXI веке. Или даже больше?
Самые сильные животные
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии