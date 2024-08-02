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1 час назад
Алиса Гаджиева
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Средневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибат

4.7

Вопреки распространенному заблуждению, Святая католическая церковь многие века не настаивала на безбрачии священников, монахов и монахинь. Но когда Папский престол потребовал от своих служителей соблюдения целибата, тем пришлось поменять пищевые привычки.

История
# анализ стабильных изотопов
# археология
# диета
# католичество
# монастырь
# Средневековая Европа
# средневековье
# Средние века
# христианство
Монах и монашка
Фрагмент картины Корнелиса ван Харлема, голландского живописца XVI века. Почти во все века существования христианства католических монахов обвиняли в несоблюдении обета безбрачия. Но на самом деле до XII века такая норма никак не была официально закреплена / © Frans Hals Museum, wikipedia.org

Распад империи Карла Великого, зафиксированный в середине IX века Верденским договором, ознаменовал собой трансформацию экономических и социальных структур в средневековой Европе. Это касалось всех сфер жизни: от организации быта жителей сельских общин до изменения религиозных традиций.

Наши современники зачастую считают, что целибат (обет безбрачия) — обязательный атрибут служителей Католической церкви. На самом деле обязательным для священников и даже монахов и монахинь он стал только в 1139 году, по решению Второго Латеранского собора. Но нельзя сказать, что этот вопрос не волновал умы богословов I тысячелетия.

Некоторые из них трактовали слова апостола Павла — «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» — как призыв к безбрачию. Правда, известнейший раннехристианский богослов Климент Александрийский считал, что сам Павел был женатым человеком.

средневековая миниатюра
В X веке борьбу за нравственность католических монахов возглавил Одон Клюнийский. Его реформу активно поддерживал Рим, а аббатство Клюни приобрело такой вес в католическом мире, что его новый алтарь освящал папа римский / © BNF Paris, wikipedia.org

В 306 на Эльвирском соборе впервые прозвучала мысль о полном целибате для духовенства. Ее в основном не поддержали, но слухи пошли в народ. В результате уже к концу IV века женатый священник стал редким явлением. Потом на земли Западной Европы пришли варвары с востока, которые если и принимали христианство, то в сильно измененном виде.

К IX веку целибат стали считать чем-то желательным, но не сильно обязательным не только для священников, а даже для монахов и монахинь. Ситуацию осложняло то, что в мужских монастырях в качестве прислуги работали женщины, а в женских помогали управляться с хозяйством мужчины. Соблазны постоянно были перед глазами.

В 910 году настоятель Клюнийского аббатства (на юго-востоке Франции) Одон выступил с предложением серьезной церковной реформы. Он считал, что монахи слишком далеко отошли от устава Святого Бенедикта, основателя первого монашеского ордена, и жизнь в монастырях мало чем отличалась от жизни мирян — разве что дополнительным доходом.

Одон Клюнийский указывал на падение нравственности священников и монахов и призывал закрепить для них общие правила. Это касалось как церемониальных моментов (длительное совершение литургии и строгий порядок молитв), так и житейских. Одон требовал строгого соблюдения целибата, умеренности в еде, одинаковой одежды (да, до того времени монахи были не чужды моде). Кроме того, он предлагал запретить симонию — продажу церковных санов, должностей, священных таинств и даже святых реликвий.

Клюнийскую реформу поддержали еще семь монастырей Прованса, позже к ним присоединились. После прямого обращения к папе римскому эти монастыри были выведены из-под власти местных сеньоров и епископов и подчинялись непосредственно Риму. Именно Клюнийская реформа стала основой Григорианской реформы XI-XII веков, серьезно реформировавшей Католическую церковь.

В письменных источниках есть упоминания о том, что принципы Клюнийской реформы коснулись не только монахов и священников, но и мирян, живших вблизи монастырей. Они, конечно, не принимали обет безбрачия, но стали проще питаться и скромно одеваться.

Международная группа археологов провела раскопки двух кладбищ IX-XIII веков в Лангедоке на юге Франции. На одном из них хоронили местную знать, на другом — простолюдинов. Ученые проанализировали соотношения стабильных изотопов и сделали выводы о том, как питались эти люди. Результаты работы представлены в статье для журнала Archaeological and Anthropological Sciences.

Правила Клюнийской реформы включали в себя полный запрет на употребление мяса и устанавливали ограничения на количество хлеба, вина и овощей для служителей Церкви. Для мирян сделали исключения: например, им разрешали есть мясо, за исключением постных дней. Кроме того, от этих правил освобождались очень старые или больные люди и маленькие дети.

карта Франции
На карте показано, где находились средневековые кладбища, раскопанные археологами / © Jane Holmstrom et al., Archaeological and Anthropological Sciences

В своей предыдущей работе авторы нового исследования выяснили, что монахи-клюнийцы соблюдали вегетарианскую диету с регулярным доступом к рыбе. Новое исследование показало, что представители местной знати питались преимущественно зерновыми культурами (пшеница, овес, рожь, ячмень), но при этом регулярно употребляли животный белок.

Люди победнее ели мясо очень редко, зато в их рационе было больше овощей и рыбы. Неожиданностью стало то, что основным алкогольным напитком в изучаемой местности оказалось пиво, а не вино, которое больше ассоциируется с Южной Францией в наше время.

По полученным результатам трудно однозначно сказать, приняли ли католики-миряне правила Клюнийской реформы. Если с монахами таких вопросов не возникает (они точно не ели мясо), то крестьяне близлежащих деревень могли стать вегетарианцами (или пескетарианцами) просто от бедности.

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История
# анализ стабильных изотопов
# археология
# диета
# католичество
# монастырь
# Средневековая Европа
# средневековье
# Средние века
# христианство
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Комментарии

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1 Комментарий
Семен Слепцов
Семен Слепцов
3 минуты назад
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Семен Слепцов
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Ana To
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Uliss Nemo
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Думаю на фоне лишнего стресса некрасивые люди чаще подвергаются нервным срывам, хотя, и красивые люди страдают тем же недугом!))

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Arkady Kolbenev
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5 часов назад
Шесть человек для оценки привлекательности это чрезвычайно мало. Огромную роль в оценке имеют расовые черты. Исследование это к науке отношения

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Bob Virt
5 часов назад
У вас вообще модераторы есть? То опубликуете какой-то бред как работать без VPN (https://naked-science.ru/community/976904?comment=120964), теперь это...

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Neostep
5 часов назад
Иван, при чем ту гос дума , не образованный ты школьник , тебя гугл кинули , не обслужив в России свои кеш сервера !

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