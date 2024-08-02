Рассчитан на 48 человек: как устроен один из самых больших пассажирских беспилотников

Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.

Разработка во многом уникальна и защищена соответствующим патентом.

Модульная конструкция

Юнибус состоит из двух транспортных модулей, которые соединяются между собой специальным тягово-сцепным устройством. При необходимости U4-220 может функционировать только с одним модулем.

Электрический двигатель этого юнибуса и накопитель энергии находятся в тяговом модуле. Накопитель, который используется в U4-220, — собственная разработка компании. Он построен на основе литий-ионных ячеек, благодаря чему обеспечивается высокая автономность движения — до 200 километров при полной загрузке. Накопитель установлен на телескопических направляющих, позволяющих получить быстрый доступ к нему.

Основу тягового модуля составляет тяговая тележка, образующая несущую систему юнибуса с приводом. Она состоит из колесных движителей, соединенных с рамой, на которой установлены элементы систем — пневматической, гидравлической, охлаждения, тормозной, подрессоривания, тягового электропривода, электропитания и других.

Пассажирский модуль юнибуса каркасный цельносварной, вагонного типа, несущий, двухдверный, алюминиевый, с сэндвич-панелями, с термо- и шумоизоляцией. Окна выполнены из поликарбонатных пакетов, внутренняя обшивка — из композитных материалов. Листы поликарбоната вклеены непосредственно в каркас кузова для дополнительной жесткости. Все материалы негорючие, что добавляет баллов в копилку безопасности юнибуса.

Высокая экономичность

Номинальная мощность силовой установки U4-220 — 300 кВт. Она позволяет юнибусу разгоняться до 150 км/ч. Высокая скорость хода и плавность на уровне автомобиля бизнес-класса — далеко не все достоинства этой машины.

Важный пункт в технических характеристиках юнибуса — расход энергии. Здесь он составляет 32,5 кВт∙ч/100 км. Для сравнения: Tesla Model X и Model Y тратят на 100 километров около 23–25 кВт∙ч. Но в Tesla помещается 4–5 человек, а в U4-220 – все 48.

Тихий ход

Конструкция подвески U4-220 призвана обеспечить пассажирам максимальный комфорт. Первоначальная подвеска транспортного модуля состояла из упругого резинового элемента, расположенного между рамой тягового и каркасом пассажирского модуля. Для передачи продольных и поперечных усилий были установлены реактивные штанги.

© Unitsky String Technologies Inc.

Дальнейшие испытания показали, что такое решение не обеспечивает достаточную вибро- и шумоизоляцию пассажирского модуля.

Полученные результаты легли в основу технического задания на модернизацию подвески. В итоге юнибус приобрел новую двухступенчатую пневматическую систему из комбинации пневморессор рукавного и баллонного типов.

Рукавный пневмоэлемент имеет большой ход, благодаря чему обеспечивает комфортный проезд зон изменения деформативности пути, создающих низкочастотные возмущения с широкой амплитудой.

Пневмоэлемент баллонного типа поглощает низкоамплитудные высокочастотные колебания, которые создают микронеровности пути.

Данные элементы распределяются по подвеске следующим образом: на первой ступени на каждое колесо установлены восемь рукавных пневмоэлементов с гидравлическим амортизатором. Отрегулировать схождение колес помогает специальный рычаг, прикрепленный к раме через шкворневой узел.

На второй ступени подрессоривания установлены продольные и поперечные реактивные штанги, а также четыре баллонных пневмоэлемента.

© Unitsky String Technologies Inc.

После выхода на испытания обновленной машины инженеры снова проверили уровень шума. Измерение проводилось на скорости движения 50 ± 2 км/ч. Оборудование, работающее во время движения, при испытаниях было включено. На расстоянии 50 метров от измерительного участка не было зданий, сооружений и других объектов, отражающих звуковые волны.

Как итог, уровень внешнего шума юнибуса понизился до 75,5 дБА, а внутреннего — до 76–78 дБА. Для сравнения: внешний шум метрополитена при движении поезда в тоннеле составляет от 90 до 100 дБА, внутренний — 95 дБА. То есть внутри U4-220 в 10 раз тише, чем в метро (зависимость при этом определяется нелинейным образом).

Комфортный транспорт для повседневных поездок

Несколько лет научных изысканий и инженерного труда позволили создать удобный для пассажиров транспорт. U4-220 сможет стать достойной альтернативой городским автобусам, превосходя их по топливной эффективности и сроку эксплуатации. Последний, благодаря заложенным техническим решениям, составляет более 25 лет.

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Unitsky String Technologies Inc. 7 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.