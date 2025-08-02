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Генетики выяснили, какие болезни косили войска Наполеона в 1812 году
На протяжении 200 лет ученые спорили о главных виновниках одной из самых страшных военных катастроф в истории. Что именно погубило Великую армию Наполеона во время отступления из Москвы? Холод, голод, тиф? Авторы нового исследования использовали самые передовые технологии анализа древней ДНК и выяснили основную причину краха отступающей наполеоновской армии.
Летом 1812 года император Наполеон Бонапарт повел свою Великую армию — одну из крупнейших в истории — на восток, против Российской империи. Под его знаменами собралось до 600 тысяч человек из разных уголков Европы.
Исход кампании стал одним из самых катастрофических в военной истории. Вместо ожидаемой быстрой победы Наполеона ждало стратегическое отступление русских войск и оставленная, опустевшая Москва. Лишенные припасов и крова французы и их союзники начали отступление к польской границе в условиях наступающей суровой зимы.
Этот марш обернулся невероятными потерями. С октября по декабрь 1812 года погибло не менее 300 тысяч человек. Исторические хроники и воспоминания выживших описывали ужасы, с которыми столкнулись французы: люди умирали от лютого мороза, голода и инфекционных болезней.
Долгое время главными виновниками гибели наполеоновской армии считали эпидемический сыпной тиф и так называемую траншейную лихорадку. Эти версии получили научное подтверждение в начале 2000-х благодаря первым генетическим анализам останков наполеоновских солдат.
Международная команда генетиков, историков и химиков под руководством Николаса Раскована (Nicolás Rascovan) из Института Пастера в Париже решила пересмотреть эти данные, воспользовавшись последними технологическими достижениями. Исследователи провели анализ ДНК, извлеченной из зубов 13 наполеоновских солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе (Литва). Этот город стал одним из ключевых пунктов на пути отступления, где тысячи измученных французов нашли свой конец. Ученых интересовала пульпа зуба (мягкая ткань внутри зуба) — уникальный архив, способный сохранять следы патогенов, циркулировавших в крови человека столетия назад.
Ключевое отличие новой работы — применение передового метода метагеномного анализа. Если авторы предыдущих исследований целенаправленно искали следы конкретных патогенов, то метагеномика позволяет провести беспристрастный «тотальный» скрининг. Этот метод выявляет всю присутствующую в образце микробную ДНК, не делая заранее предположений. Результат оказался неожиданным: в образцах исследователи не обнаружили генетических следов ни возбудителя эпидемического сыпного тифа (Rickettsia prowazekii), ни бактерии, вызывающей траншейную лихорадку (Bartonella quintana).
Вместо этого метагеномный анализ четко указал на двух других убийц. Ученые нашли убедительные генетические свидетельства присутствия бактерий Salmonella enterica. Этот патоген — причина паратифа, тяжелой кишечной инфекции, сопровождающейся высокой температурой, поносом, обезвоживанием и сильнейшей слабостью.
Вторым выявленным возбудителем оказалась Borrelia recurrentis — бактерия, переносимая платяными вшами. Она вызывает возвратный тиф, для которого характерны повторяющиеся приступы лихорадки, сильнейшей головной боли, боли в мышцах и суставах, чередующиеся с периодами кажущегося улучшения.
И паратиф, и возвратный тиф процветают в условиях крайней антисанитарии, скученности и ослабленного иммунитета — точь-в-точь как в отступающей, деморализованной армии. Хотя возвратный тиф сам по себе не всегда смертелен, его изнуряющие приступы на фоне истощения, голода и холода становились смертельным приговором.
Однако научное сообщество восприняло результаты исследования команды Раскована с осторожностью. Австралийский специалист по древней ДНК Салли Уосеф (Sally Wasef) из Квинслендского технологического университета отметила важный нюанс: количество микробной ДНК, извлеченной из зубов 13 наполеоновских солдат, было очень низким.
«На мой взгляд, это означает, что результаты скорее предположительны, чем окончательны», — прокомментировала Уосеф.
Ученый также указала, что симптомы, описанные в исторических хрониках — высокая температура, сыпь, слабость — могли соответствовать и другим инфекциям, не выявленным в исследовании Раскована. И Уосеф, и сами авторы научной работы подчеркнули, что для окончательных выводов необходимо изучить ДНК большего числа солдат, которые погибли в разных местах во время отступления из Москвы.
Выводы исследователей представлены на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org.
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