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Ученые подсчитали, сколько частиц микропластика вдыхает взрослый человек за день
Из-за обилия пластика в домах и особенно машинах среднестатистический современный человек получает как минимум несколько микрочастиц пластика с каждым вдохом. Хотя это число кажется небольшим, за сутки выходит десятки тысяч, а в год — уже десятки миллионов.
Микропластиком называют все фрагменты пластика менее пяти миллиметров в диаметре. Причем чем они меньше, тем опаснее: частицы от 10 микрометров и менее уже проходят через бронхи в легкие, а оттуда — в кровь. Современная наука не имеет точных данных о том, что микрочастицы из пластика в смысле опасности чем-то отличаются от микрочастиц любого другого состава. Как Naked Science писал ранее, наличие последних в воздухе существенно повышает смертность от инфарктов и инсультов, а также вероятность слабоумия
Исследователи из Франции попытались подсчитать, сколько микропластика вдыхает типичный человек за сутки. Результаты их работы опубликовали в журнале PLOS One.
Чтобы подсчитать микропластик самых опасных размеров — от одного до 10 микрометров в диаметре, — эффективно проникающих в легкие, авторы новой работы применили рамановскую спектроскопию. Медианная концентрация частиц микропластика такого размера в среднестатистической квартире оказалась 528 штук на кубометр, а в салоне авто — в четыре с лишним раза выше, 2238 микрочастиц на кубометр. В жилье доминировали частицы полиэтилена (от пакетов и иной упаковки), в машине — полиамида (широко используется в отделке салона). Выборка мест забора была ограниченной: исследователи брали пробы в собственных квартирах и машинах.
Эти значения не выглядят большими, однако ученые отметили, что консенсусные оценки в научной литературе даже выше, до четырех тысяч частиц на кубометр. Вероятная причина различий в том, что общая оценка складывалась из замеров в разных условиях (и на большей выборке), а в этой работе микрочастицы забирали из квартир и автомобилей с заранее закрытыми окнами. Концентрация микропластика в воздухе производственных помещений может быть существенно выше, чем в домах.
На основе консенсусных данных исследователи оценили количество частиц микропластика от 10 до 300 микрометров в диаметре, выдыхаемых человеком за день, всего лишь в 3200 штук. Частицы таких размеров у здорового человека почти не достигают легких, возвращаясь со слизью от бронх в горло, откуда у большинства людей они идут вниз по пищеводу, в желудок.
А вот для микрочастиц пластика размером от одного до 10 микрометров картина была иной. Исходя из европейских норм на объем вдыхаемого воздуха (16 кубометров для взрослых и 11 для детей), взрослый за сутки вдыхает в среднем 68 тысяч частиц микропластика таких размеров. Ребенок — 47 тысяч.
Сами по себе эти показатели невелики. Однако за год речь идет о 17 миллионах частиц от одного до 10 микрометров для детей и о 25 миллионах для взрослых. Это уже сравнительно весомые количества. Если микропластик действует сходно с другими микрочастицами, аналогичными по размеру, такое количество не может не повышать частоту смертей и риск деменции у «потребителей» вдыхаемого пластика. Правда, на сегодня полных данных о сравнительной опасности микропластика и других частиц того же размера нет.
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