Древние жители Восточной Европы «зазубривали» орудия охоты

Археологи определили, что люди, населявшие территорию современной Воронежской области 42–33 тысячи лет назад, постепенно совершенствовали способ изготовления микролитов — каменных пластинок, из которых предположительно делали зубцы для копий и стрел. Так, со временем эти пластинки становились все более миниатюрными и стандартными по форме. Авторы предполагают, что на такое усовершенствование технологии могли повлиять контакты с древним населением Западной Европы, поскольку обнаруженные учеными артефакты внешне схожи с находками европейских стоянок.

Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале L’anthropologie.

Археологи исследуют, как развивались обычаи, культура и технологии у древних людей по различным артефактам: орудиям для охоты и обработки камня, украшениям и предметам быта. Так, например, в самом начале эпохи верхнего палеолита (около 40 тысяч лет назад) жители Европы и Северной Азии при создании орудий для охоты стали использовать микролиты — изготовленные из камня пластинки размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

С их помощью наконечники стрел и копий, а также лезвия делали «зубчатыми», или же получали длинные наборные лезвия, которые потом было легко подправлять путем замены одной или нескольких сломавшихся пластинок.

Для этого в древке орудия создавались пазы — небольшие углубления, в которые крепились микролиты. Интересно, что микролиты, найденные на разных палеолитических стоянках, различаются по форме: например, они могут иметь вид пластинок или остриев. Поскольку на форму микролитов влияет способ их производства и обработки, по этим артефактам можно проследить, как менялась технология изготовления орудий охоты у людей, живших на территории современной России в древности.

Ученые из Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) с коллегой из Абердинского университета (Великобритания) исследовали микролиты, обнаруженные на палеолитических стоянках комплекса Костенки-Борщево в Воронежской области. Авторы работали с материалами наиболее древних стоянок этой группы и обнаружили микролиты на восьми из них. При этом возраст стоянок с микролитами оказался разным: четыре стоянки авторы отнесли к древней хронологической группе (41,8–39,3 тысяч лет назад), две — к средней хронологической группе (39,6–36,1 тысяч лет назад) и еще две — к новейшей хронологической группе (34,3–32,9 тысячи лет назад).

Суммарно на всех стоянках археологи нашли 107 целых микролитов и сравнили их размеры, внешний вид, форму и технологию изготовления. Микролиты древнейших стоянок (41 экземпляр) оказались наиболее разнообразными по форме и размеру. Большинство микропластинок имели прямой или изогнутый профиль, при этом их размеры варьировали от 18–23 до 26–36 миллиметров. В совокупности это может говорить о том, что у древних обитателей Костенок на этом этапе еще не было «стандартной» технологии изготовления микролитов.

Каменные пластинки, обнаруженные на стоянках средней хронологической группы (59 артефактов), были уже более однородны: большинство (около 75 процентов) из них имели изогнутый профиль и размер 16–23 миллиметра. Реже встречались скрученные в профиле и прямые микролиты. Интересно, что изогнутые микролиты, очень похожие на найденные в Костенках, ранее обнаруживали на палеолитических стоянках Западной Европы возрастом 41–39 тысяч лет. Это может свидетельствовать о том, что в Восточной Европе жили носители западноевропейской ориньякской культуры.

Немногочисленные микролиты новейших стоянок (6 изделий) были очень похожи на артефакты средней хронологической группы. При этом авторы отмечают, что, вероятнее всего, микропластинки на всех исследованных стоянках изготавливались с помощью одних и тех же инструментов: микролиты снимали с небольших камней отбойником — своеобразным молотком. Затем их поверхность «ретушировали» с помощью мягкого камня, например сланца. Такой подход позволял получать все обнаруженные типы микролитов, поэтому разницы в инструментах, используемых для изготовления пластинок, между разными хронологическими группами не было.

«Мы обнаружили, что, хотя на всех стоянках использовались похожие инструменты для изготовления микролитов, жители более молодых стоянок применяли технологию, благодаря которой изделия получались более стандартными по форме и размеру, а потому лучше подходили для использования в качестве «вкладышей» охотничьего вооружения. Благодаря найденным различиям, когда мы обнаружим на других стоянках раннего верхнего палеолита микролиты, мы сможем определить возраст этих поселений и их культурную принадлежность. В дальнейшем мы планируем создать подробную периодизацию микролитов всей Восточной Европы, включив в анализ артефакты из российских и международных коллекций», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Антон Лада, младший научный сотрудник лаборатории камеральной и цифровой обработки, учета и хранения археологических коллекций ИИМК РАН.

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