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43 минуты назад
Александр Березин
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Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

5.2

На проходящей в Шанхае выставке Marintec China 2023 государственная китайская верфь заявила о намерении построить самый большой в мире атомный контейнеровоз (на 24 тысячи стандартных контейнеров). Необычной чертой 400-метрового гиганта должен стать реактор такого типа, который до сих пор никому не удавалось заставить работать штатно.

Hi-Tech
# атомная энергия
# судостроение
# транспорт
Проектный облик будущего контейнеровоза / © Wikimedia Commons

Верфь, о которой идет речь, — часть Китайской государственной судостроительной корпорации. С учетом того, что КНР сегодня — лидер мирового судостроения с большим отрывом (отобрав это место у Японии), проект находится в руках крупнейшего игрока отрасли.

Технические детали о проекте пока скудны: контейнеровоз будет оснащен ториевым реактором на расплаве солей. Хотя такие системы и называют «ториевыми», в действительности сам торий в реакторах не делится: вместо этого торий-232 захватывает один нейтрон от другого изотопа и становится ураном-233, а уже тот делится, поэтому может работать как ядерное топливо.

Причины тяги КНР к торию можно понять: страна не располагает собственной развитой урановой индустрией и вынуждена покупать топливо за рубежом (например, в России). Хотя китайцы строят быстрые натриевые реакторы (тоже с помощью России), закрыть нарабатываемым там плутонием потребности даже сухопутной атомной индустрии не выйдет еще долго. А свои месторождения тория у Китая есть.

Общая схема TMSR-LF1, китайского уран-ториевого экспериментального реактора тепловой мощностью в два мегаватта. Хотя реактор считается работающим. подробностей о его текущем наборе топлива практически неизвестно / © Wikimedia Commons

Однако на практике у этого цикла есть существенные сложности: если на уране-235 до загрузки в реактор можно спокойно спать (он радиационно безопасен), то уран-233, напротив, сильно излучает еще до загрузки в реактор. Пока полноценного ториевого цикла нет ни в одной стране, да и экспериментальный ториевый реактор (небольшой мощности) на планете только один.

Китайская судостроительная компания делает особый упор на то, что ее реактор будет жидкосолевым — то есть, несмотря на высокие температуру и КПД, в его корпусе будет низкое давление, что повышает безопасность. Даже в случае серьезного инцидента реактор просто самозаглушится (соль стечет в ловушку), после чего ториесодержащая соль застынет, став безопасной.

В остальном технических деталей о проекте мало: судно с таким реактором будет развивать скорость более 20 узлов, а в длину приближаться к 400 метрам. Его вместимость оценивают в 24 тысячи эквивалентов 20-футового стандартного контейнера.

Вероятнее всего, в основу судового реактора положат то, что сейчас отрабатывают в экспериментальном китайском реакторе TMSR-LF1, лицензия на эксплуатацию которого была выдана летом 2023 года. В этом реакторе используют соль на основе фтора, бериллия и лития-7. В ней растворены фториды урана и, в перспективе, тория (пока не ясно, добавлен ли он туда уже, или это случится в будущем).

Реализация проекта выглядит непростой: принципиально новый реактор требует многих лет на отработку и доводку. Однако сообщается, что классификационное общество DNV выдало принципиальное одобрение проекта. Из этого следует, что китайцы планируют строить такое судно в обозримом будущем.

Сама постройка атомного контейнеровоза — часть всеобщей моды на снижение углеродного следа. В ее рамках, как мы недавно писали, в Европе планируют создавать контейнеровозы на аммиаке. Атомный проект на этом фоне выглядит более зрелым: аммиачные суда не могут иметь большую дальность, да и топливо для них кратно дороже солярки, используемой в судоходстве сегодня. Вдобавок они усиливают парниковый эффект еще больше обычных судов. Атомоходы, напротив, имеют неограниченную дальность и не слишком большие (если судно эксплуатируют постоянно).

Но неопределенность с технической зрелостью ториевого реактора мешает оценить, получится ли у китайского государства реализовать эти преимущества на практике. Попытки создать реакторы ториевого цикла предпринимали много раз, однако пока они ни у кого не увенчались успехом.

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Hi-Tech
# атомная энергия
# судостроение
# транспорт
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# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
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Комментарии

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1 Комментарий

Serjo Djachkowski
Serjo Djachkowski
1 минута назад
-
0
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https://naked-science.ru/article/tech/v-borbe-za-ekologiyu?comment=108900 Александр, да это коллективное бессознательное все понимают что за крупными судами с ядерной силовой установкой будущее. Аммиак, спирт, водород и паруса это полумеры (для такого класса судов).
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1 минута назад
https://naked-science.ru/article/tech/v-borbe-za-ekologiyu?comment=108900 Александр, да это коллективное бессознательное все понимают что за крупными судами с ядерной силовой

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Vasya Ber
59 минут назад
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aRTUR Ko
2 часа назад
мышонка

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Александр Березин
3 часа назад
Рина Лем, не биолог, поэтому вопрос без подковырки -- разве у крыс могут быть округлые уши, торчащие в стороны? Вроде бы, у крыс уши как на картинке

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Николай Цыгикало
3 часа назад
Понимаю, что термин "гипергравитация" взята автором из исходного материала. Но гравитация не имеет к инерционному ускорению в центрифуге никакого

Гипергравитация сделала экзоскелет саранчи прочнееГипергравитация сделала экзоскелет саранчи прочнее

Miles Azurnik
4 часа назад
Серьезно. Мышь. Вы и гориллу тоже макакой назовёте. Ониж практически визуально неотличимы. Автор Ольга вы что?

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Рина Лем
4 часа назад
Уважаемые авторы. Почему у вас крыса подписана как мышь? Серьёзное издание вроде(

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

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