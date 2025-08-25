Уведомления
Блохи летучих мышей оказались способны привести к новым пандемиям
Биологи систематизировали виды блох в России, обнаружив новые для некоторых регионов, а также выяснили, что эти насекомые, хоть и не нападают на человека, поддерживают циркуляцию болезней внутри колоний мышей, что в конечном итоге может способствовать выходу вирусов и бактерий за пределы популяции.
В последние несколько лет ученые уделяют все больше внимания исследованию летучих мышей. Катализатором этого интереса стала глобальная пандемия Covid-19, которую вызвал вирус SARS-CoV-2, предположительно передавшийся человеку от летучих мышей либо напрямую, либо через промежуточного хозяина. Именно эту гипотезу Всемирная организация здравоохранения назвала основной в своем недавнем докладе.
Рукокрылые преподнесут нам еще немало сюрпризов, потому что являются переносчиками большого количества инфекций, уверена биолог, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова. Она является одним из немногих в нашей стране экспертов по паразитам, обитающим на летучих мышах, активно пополняющих копилку знаний об этих млекопитающих: исследователь выявила три новых вида клещей (исследование опубликовано в Persian Journal of Acarology, и обнаружила у летучих мышей нетипичные виды паразитов (исследование вышло в научном журнале Ecologica Montenegrina). Свежие находки касаются блох, обитающих на рукокрылых. Результаты опубликованы в журнале Diversity.
Блохи – отряд кровососущих насекомых с полным превращением. В отличие от многих своих собратьев по отряду, блохи летучих мышей не питаются кровью человека и не расстаются со своим хозяином на протяжении всей своей жизни. А вот самим рукокрылым такое соседство может доставлять большие неприятности.
Хотя блохи, вероятно, не играют такой же роли в межвидовой передаче инфекций, как клещи, их значение в поддержании циркуляции различных болезней внутри колоний летучих мышей несомненно. В конечном итоге, полагают ученые, это может способствовать распространению патогенов за пределы популяции рукокрылых и представлять угрозу для других видов, включая человека.
На территории нашей страны блохи рукокрылых появились вместе со своими хозяевами более 10 тысяч лет назад. Миграция шла по двум направлениям: «пришельцы» из Европы и, вероятно, Северной Африки, заселили Европейскую часть нашей страны, а из Юго-Восточной Азии – Сибирь и Дальний Восток. Эти два фаунистических комплекса хозяев и паразитов достаточно сильно различаются генетически.
Сегодня науке известны 18 видов блох летучих мышей, обитающих в России, в том числе один рода Myodopsylla, тринадцать видов Ischnopsyllus, три вида Nycteridopsylla и один вид Rhinolophopsylla.
Материал для исследования биологи собирали в 14 регионах страны – главных ареалах обитания летучих мышей. Оно охватил территорию от Калининградской до Тюменской области и от Ленинградской до Дагестана.
Для некоторых ареалов обитания ученые выявили нехарактерные виды блох. Например, в Калужской и Владимирской области впервые обнаружили представителей вида Ischnopsyllus (I.) octactenus, а в Самарской области – Ischnopsyllus (I.)intermedius.
Биологи также выяснили, что не все блохи летучих мышей разборчивы. Представители некоторых видов предпочитают паразитировать только на одном или нескольких близкородственных видах летучих мышей. Другие виды блох могут встречаться на разных видах летучих мышей, даже если эти виды не являются близкими родственниками. Такие блохи менее требовательны к условиям обитания. Например, у насекомых из рода Ischnopsyllus можно наблюдать оба этих подхода. Какие-то виды этого рода строго «специализируются» на определенных летучих мышах, а другие, например I. variabilis, не столь избирательны и могут адаптироваться к разным видам хозяев.
Теперь, после завершения масштабного этапа систематизации и описания видов блох, паразитирующих на летучих мышах в России, исследователи смогут перейти к углубленному изучению их роли в циркуляции инфекций.
Вопросов к этим паразитам у ученых еще много, хотя бы потому что из 52 видов летучих мышей, обитающих в России, блохи были зарегистрированы только у 36 видов, или 69% фауны. Остальные виды считаются редкими и уязвимыми, и отсутствие записей о блохах для них может быть связано со сложностью отлова этих видов хозяев. А значит, полагают биологи, новые неожиданные находки еще впереди.
