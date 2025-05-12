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Вчера, 15:01
НИТУ МИСИС
138

В России наладят выпуск рассасывающихся имплантатов для челюстно-лицевой хирургии

4.4

Ученые НИТУ МИСИС совместно с индустриальным партнером «Остео-Сайбэр» создали первую в России производственную площадку для выпуска биорезорбируемых магниевых имплантатов для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Преимущество металлоконструкций в том, что их не нужно удалять из организма, через некоторое время они растворяются. Разработка полного цикла производства изделий с оптимальными свойствами и улучшенной биосовместимостью позволит сократить срок реабилитации и минимизировать риск осложнений.

НИТУ МИСИС
# имплантаты
# магний
# производство
# травмы
# челюстно-лицевая хирургия
Создана первая в стране производственная площадка для выпуска биорезорбируемых магниевых имплантатов / © Директор передовой инженерной школы НИТУ МИСИС Александр Комиссаров, пресс-служба НИТУ МИСИС

Разработанные и запатентованные учеными НИТУ МИСИС магниевые сплавы обладают уникальными свойствами: биосовместимостью, оптимальными эксплуатационными свойствами. Инновационные методы изготовления заготовок позволяют регулировать скорость растворения материала. Благодаря тому, что фиксирующая конструкция постепенно замещается костной тканью, исчезает  необходимость в повторной операции.

«Первая инициативная клиническая апробация прошла на базе Российского университета медицины Минздрава России. Коллеги подтвердили перспективность разработанного подхода. Мы провели две операции – имплантаты показали высокую степень фиксации, резорбция прошла без осложнений. Это значимое достижение не только для научного коллектива НИТУ МИСИС, но и весомый аргумент в пользу перехода на новый уровень челюстно-лицевой хирургии. Сейчас совместно с индустриальным партнером в процессе получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора», – сказал директор передовой инженерной школы НИТУ МИСИС Александр Комиссаров.

На стадии первых экспериментальных испытаний биорезорбируемых конструкций из магниевого сплава компания «Остео-Сайбер», с 2024 года резидент Фонда «Сколково», проявила интерес к разработке ученых. Сейчас компания планирует производить из магниевого сплава 18 видов изделий для травматологии и шесть для челюстно-лицевой хирургии, включая винты, пины и пластины.

«Мы прошли ключевой научный этап и выходим на рынок с готовым продуктом, который уже сейчас вызывает интерес в Индии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Благодаря партнерству с МИСИС и ведущими медучреждениями мы создали технологию полного цикла и готовы масштабироваться. Потенциал рынка огромен – и мы знаем, как его реализовать», – пояснила руководитель компании «Остео-Сайбэр» Маргарита Келлерман.

Проект реализован в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС  «Биомедицинские материалы и биоинженерия» в рамках государственной программы «Приоритет-2030». Университет является координатором консорциума «Инженерия здоровья». Технология соответствует перечню критической продукции Минпромторга и направлена на импортозамещение в медицине.

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НИТУ МИСИС
89 статей
Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
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НИТУ МИСИС
# имплантаты
# магний
# производство
# травмы
# челюстно-лицевая хирургия
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
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