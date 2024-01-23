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19 минут назад
Игорь Байдов
16

Hyundai показала свое воздушное такси и пообещала начать продажи в 2028 году

4.1

Южнокорейская автомобилестроительная компания представила прототип своего электрического летающего такси с вертикальным взлетом и посадкой на выставке CES в Лас-Вегасе. По словам разработчиков, аппарат будет практически таким же тихим, как посудомоечная машина, и сможет работать с нулевым уровнем выбросов. Первый тестовый полет запланирован на конец 2024 года.

Hi-Tech
# Hyundai
# аэротакси
# беспилотное такси
# воздушное такси
Аэротакси от Hyundai
© Hyundai

Идея летать на автомобиле по воздуху впервые встречается в произведениях фантастов. В середине XX века появились первые концепции таких аппаратов, но инженеры до ума эту идею так и не довели — то ли в силу технических причин, то ли из-за невостребованности. Сегодня автомобиль, летающий по воздуху, или аэротакси, — уже не сюжет фантастического произведения, а реальность завтрашнего дня.

Современные воздушные такси — небольшие электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки, которые рассчитаны на перевозку одного или нескольких пассажиров. Причем на небольшие расстояния, чаще всего в пределах города. Такое такси может быть как беспилотным, так и пилотируемым.

Десятки автомобильных компаний по всему миру уже представили прототипы своих воздушных такси и готовятся в ближайшее время запустить их в производство. Среди них — гиганты авиации, такие как Boeing и Airbus, а также известные автоконцерны, например BMW, Rolls Royce, Toyota, Honda. Недавно к этому списку присоединилась Hyundai. На международной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания представила прототип аэротакси S-A2.

По словам разработчиков, южнокорейское воздушное такси будет представлять собой гибрид вертолета и самолета с неподвижным крылом, работающим на электричестве. Такси сможет вертикально взлетать и садиться (такие аппараты называют eVTOLs). Энергией S-A2 обеспечат аккумуляторные батареи, но какие именно, в компании еще не определились. Там выбирают между литий-металлическими аккумуляторами и твердотельными.

У S-A2 V-образное хвостовое оперение, взлетать такси будет с помощью восьми поворотных роторов, распределенных по всему корпусу, которые создадут достаточную тягу, необходимую для подъема корпуса и последующего полета. Аппарат сможет подниматься на высоту до 457 метров и развивать максимальную скорость 193 километра в час. Дальность полета — от 40 до 64 километров.

При взлете и посадке уровень шума S-A2 составит 65 децибел, что намного тише вертолета, который, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), производит от 93 до 108 децибел. Во время полета аэротакси будет шуметь гораздо меньше (45 децибел) — практически так же, как посудомоечная машина (44 децибела).

Внутри салона S-A2
Внутри салона S-A2 / © Hyundai

В ближайшее время Hyundai подаст заявку на сертификацию аэротакси в США, чтобы в конце года провести первый тестовый полет. Испытания S-A2 продлятся до 2027-го, а уже в 2028-м компания обещает наладить производство своего такси.

Правда, прежде чем приступить к продажам S-A2, Hyundai, как и другим аналогичным компаниям, необходимо решить ряд юридических вопросов, связанных с выпуском таких аппаратов.

Аэротакси — новый тип летательных аппаратов в авиации. Поэтому для организации их полетов необходимо подготовить нормативно-правовую базу, к чему явно не готовы законодательные органы многих стран. Однако проблеск надежды все же мелькает на горизонте. В некоторых регионах планеты власти готовы если не разрешить коммерческую эксплуатацию летающих такси на электротяге, то во всяком случае не возражают против демонстрационных полетов, приуроченных к разного рода мероприятиям.

Европейское агентство по авиационной безопасности в августе 2023 года опубликовало свод предлагаемых правил безопасной эксплуатации аэротакси в Европе. При этом в ЕС хотят успеть наладить работу службы воздушных такси к летним Олимпийским играм — 2024 в Париже.

В июне 2023-го Федеральное управление гражданской авиации США доработало правила, которые разрешают коммерческое использования аэротакси. В частности, в них рассказано, какой квалификацией должны обладать пилоты, названы эксплуатационные требования к воздушному судну, описан процесс прохождения сертификации и многое другое. По данным службы, в ограниченном режиме полеты аэротакси в США должны начаться с 2025 года. К 2028-му регуляторы в авиационной сфере планируют допустить летающие такси к полноценным коммерческим полетам.

Четыре года назад Hyundai уже показывала более раннюю версию S-A2. Тогда в компании заявили, что собираются начать тестовые полеты в 2023 году. Но этим планам не суждено было сбыться, поскольку изначально они предполагали сотрудничество с сервисом такси Uber, а он продал свое подразделение аэротакси.

Ранее Илон Маск отмечал, что считает концепцию летающих машин несколько сомнительной. Основная причина: в случае аварии в городской черте такой автомобиль упадет вниз и может спровоцировать пожар (литий практически не тушится), жертвы и разрушения. Отметим, что дальность летающего такси на одной заправке в несколько раз меньше, чем у электромобиля, а число площадок, на которых его можно запарковать, в любом городе всегда будет намного больше, чем тех, куда можно посадить летающую машину.

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Hi-Tech
# Hyundai
# аэротакси
# беспилотное такси
# воздушное такси
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Дмитрий GF, насколько надо плохо учиться в школе, чтобы думать, будто "снести все спутники" хотя бы в теории возможно? Ни математика ни физика в

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Ruslan
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