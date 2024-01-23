Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Hyundai показала свое воздушное такси и пообещала начать продажи в 2028 году
Южнокорейская автомобилестроительная компания представила прототип своего электрического летающего такси с вертикальным взлетом и посадкой на выставке CES в Лас-Вегасе. По словам разработчиков, аппарат будет практически таким же тихим, как посудомоечная машина, и сможет работать с нулевым уровнем выбросов. Первый тестовый полет запланирован на конец 2024 года.
Идея летать на автомобиле по воздуху впервые встречается в произведениях фантастов. В середине XX века появились первые концепции таких аппаратов, но инженеры до ума эту идею так и не довели — то ли в силу технических причин, то ли из-за невостребованности. Сегодня автомобиль, летающий по воздуху, или аэротакси, — уже не сюжет фантастического произведения, а реальность завтрашнего дня.
Современные воздушные такси — небольшие электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки, которые рассчитаны на перевозку одного или нескольких пассажиров. Причем на небольшие расстояния, чаще всего в пределах города. Такое такси может быть как беспилотным, так и пилотируемым.
Десятки автомобильных компаний по всему миру уже представили прототипы своих воздушных такси и готовятся в ближайшее время запустить их в производство. Среди них — гиганты авиации, такие как Boeing и Airbus, а также известные автоконцерны, например BMW, Rolls Royce, Toyota, Honda. Недавно к этому списку присоединилась Hyundai. На международной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания представила прототип аэротакси S-A2.
По словам разработчиков, южнокорейское воздушное такси будет представлять собой гибрид вертолета и самолета с неподвижным крылом, работающим на электричестве. Такси сможет вертикально взлетать и садиться (такие аппараты называют eVTOLs). Энергией S-A2 обеспечат аккумуляторные батареи, но какие именно, в компании еще не определились. Там выбирают между литий-металлическими аккумуляторами и твердотельными.
У S-A2 V-образное хвостовое оперение, взлетать такси будет с помощью восьми поворотных роторов, распределенных по всему корпусу, которые создадут достаточную тягу, необходимую для подъема корпуса и последующего полета. Аппарат сможет подниматься на высоту до 457 метров и развивать максимальную скорость 193 километра в час. Дальность полета — от 40 до 64 километров.
При взлете и посадке уровень шума S-A2 составит 65 децибел, что намного тише вертолета, который, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), производит от 93 до 108 децибел. Во время полета аэротакси будет шуметь гораздо меньше (45 децибел) — практически так же, как посудомоечная машина (44 децибела).
В ближайшее время Hyundai подаст заявку на сертификацию аэротакси в США, чтобы в конце года провести первый тестовый полет. Испытания S-A2 продлятся до 2027-го, а уже в 2028-м компания обещает наладить производство своего такси.
Правда, прежде чем приступить к продажам S-A2, Hyundai, как и другим аналогичным компаниям, необходимо решить ряд юридических вопросов, связанных с выпуском таких аппаратов.
Аэротакси — новый тип летательных аппаратов в авиации. Поэтому для организации их полетов необходимо подготовить нормативно-правовую базу, к чему явно не готовы законодательные органы многих стран. Однако проблеск надежды все же мелькает на горизонте. В некоторых регионах планеты власти готовы если не разрешить коммерческую эксплуатацию летающих такси на электротяге, то во всяком случае не возражают против демонстрационных полетов, приуроченных к разного рода мероприятиям.
Европейское агентство по авиационной безопасности в августе 2023 года опубликовало свод предлагаемых правил безопасной эксплуатации аэротакси в Европе. При этом в ЕС хотят успеть наладить работу службы воздушных такси к летним Олимпийским играм — 2024 в Париже.
В июне 2023-го Федеральное управление гражданской авиации США доработало правила, которые разрешают коммерческое использования аэротакси. В частности, в них рассказано, какой квалификацией должны обладать пилоты, названы эксплуатационные требования к воздушному судну, описан процесс прохождения сертификации и многое другое. По данным службы, в ограниченном режиме полеты аэротакси в США должны начаться с 2025 года. К 2028-му регуляторы в авиационной сфере планируют допустить летающие такси к полноценным коммерческим полетам.
Четыре года назад Hyundai уже показывала более раннюю версию S-A2. Тогда в компании заявили, что собираются начать тестовые полеты в 2023 году. Но этим планам не суждено было сбыться, поскольку изначально они предполагали сотрудничество с сервисом такси Uber, а он продал свое подразделение аэротакси.
Ранее Илон Маск отмечал, что считает концепцию летающих машин несколько сомнительной. Основная причина: в случае аварии в городской черте такой автомобиль упадет вниз и может спровоцировать пожар (литий практически не тушится), жертвы и разрушения. Отметим, что дальность летающего такси на одной заправке в несколько раз меньше, чем у электромобиля, а число площадок, на которых его можно запарковать, в любом городе всегда будет намного больше, чем тех, куда можно посадить летающую машину.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?
Сколько солнц на радионебе: как астроном-любитель перевернул наш взгляд на Вселенную
Новые публикации по вакцине Pfizer показали ее высокую эффективность и возможность необычных нежелательных последствий
Абсурдная победа: как захват Крита немцами помог Советскому Союзу в войне с Германией
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии