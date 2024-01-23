  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 минут назад
Дарья Губина
10

Облака спасли потенциально обитаемые экзопланеты от перегрева

3.3

Множество факторов определяют то, будут ли на планете подходящие условия для появления жизни, какой мы ее знаем. И вот ученые вновь расширили зону потенциальной обитаемости — за счет облаков.

Астрономия
# космос
# обитаемая зона
# облака
# экзопланета
облака на экзопланете
Облака в атмосферах экзопланет могут оказывать большое влияния на их обитаемость / © NASA/JPL-Caltech

Обитаемая зона — условная область вокруг звезды, в которой на поверхности планеты может быть жидкая вода. Зона зависит от активности звезды, а также особенностей поверхности и климата планеты. Границы этого «пояса» обычно предполагают какие-то экстремальные климатические условия, при которых на поверхности планеты все же может сохраняться жидкая вода. Внешнюю границу обычно рассчитывают как зону, где планета с плотной атмосферой из углекислого газа будет все еще достаточно теплой, чтобы иметь жидкий океан, а внутреннюю — как зону, где отражательная способность водного пара в атмосфере способна предотвратить чрезмерный перегрев экзопланеты и закипание ее океанов.

К сожалению, наши возможности по наблюдению за экзопланетами сильно зависят от расстояния тела до его звезды: чем ближе, тем сложнее различить параметры потенциально обитаемого мира. Еще сложнее «расшифровать» эти наблюдения, потому что такие планеты очень разнообразны, не все они — аналоги Венеры и Земли.

Чтобы подготовиться к анализу данных от современных обсерваторий и будущих телескопов нового поколения, ученые моделируют эти потенциально обитаемые планеты. Авторы нового исследования сфокусировали внимание на тех телах, которые находятся вблизи внутренней границы обитаемой зоны.

Прошлые исследования показали, что при наличии океана атмосфера на таких планетах становится насыщенной водяным паром, за счет которого и развивается «влажный парниковый эффект». В долгосрочной перспективе эти планеты не способны поддерживать обитаемые условия, и все же они достаточно стабильны, чтобы на поверхности долго сохранялась жидкая вода.

Считалось, что после насыщения атмосферы водой неизбежно происходит взрывной парниковый эффект. В этом сценарии водяной пар достигает стратосферы (на Земле практически сухой), где попадает под действие ультрафиолетового излучения. От этого молекулы Н2О распадаются на кислород и водород, причем последний быстро покидает планету. Это, по мнению ученых, приводит к потере ею жидкой воды и быстрой утрате жизнепригодности. Но расчеты с помощью трехмерных климатических моделей показали, что этот пар, наоборот, может защитить планету от подобного развития событий.

Проблема в том, что отражающая способность облаков — непростой процесс, зависящий от множества факторов, притом что точность таких расчетов может кардинально изменить результаты и выводы. В стремлении повысить точность расчетов, авторы нового исследования дополнили одномерную модель, описывающую отражающую способность облаков, более сложной микрофизикой их внутреннего устройства. Работа выложена на сайте препринтов arXiv.

С помощью новой модели исследователи смогли впервые точно рассчитать внутреннюю границу обитаемой зоны для звезд главной последовательности, учитывая физику облаков. Оказалось, граница больше всего зависит от четырех параметров: излучения звезды, радиуса планеты, плотности облаков и осадков.

Так, при достаточной облачности внутренняя граница обитаемой зоны для систем вроде Солнце — Земля сдвигается с орбиты Земли до орбиты между Меркурием и Венерой. А то и еще ближе к звезде, если «подкрутить» параметры облаков и осадков. Получается, обитаемые планеты вроде Земли могут быть в 3,3 раза ближе к звезде, а суперземли — в 4,7 раза ближе, чем считали ранее.

Исследователи продолжат совершенствовать модели, пока телескопы вроде «Джеймса Уэбба» собирают данные наблюдений. Напомним, недавно другая группа ученых доказала, что мощности этого космического телескопа достаточно для поиска инопланетных морей на некоторых экзопланетах. Причем для обнаружения жидкой воды требуется гораздо меньше наблюдений, чем заявляли исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# космос
# обитаемая зона
# облака
# экзопланета
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Янв
700
Медицинские итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Старовозрастные леса и углерод
Русское географическое общество
Онлайн
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Атлас лососевых рыб России
Русское географическое общество
Москва
Лекция
24 Янв
700
Микробиологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Космизм и последние астрономические открытия
Шанинка
Москва
Лекция
25 Янв
400
Животный мир Камчатки
Зоологический музей РАН
Москва
Экскурсия
25 Янв
Бесплатно
Время первых. Студенты космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Янв
700
Палеонтология – 2023. Выбираем действительно достойных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Янв
500
История древней Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:56
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
3 часа назад
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
Вчера, 19:11
Мария Азарова

Безникотиновые электронные сигареты оказали разрушительное воздействие на легкие

Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.

Медицина
# АФК
# безникотиновые сигареты
# вейпы
# курение
# курильщики
# легкие
# Электронные сигареты
# эндотелий
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
Вчера, 16:56
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
Вчера, 19:11
Мария Азарова

Безникотиновые электронные сигареты оказали разрушительное воздействие на легкие

Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.

Медицина
# АФК
# безникотиновые сигареты
# вейпы
# курение
# курильщики
# легкие
# Электронные сигареты
# эндотелий
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Hyundai показала свое воздушное такси и пообещала начать продажи в 2028 году

    Только что

  2. Облака спасли потенциально обитаемые экзопланеты от перегрева

    13 минут назад

  3. В ожидании рассвета: Япония не оставляет надежды на «воскрешение» лунного аппарата

    25 минут назад

  4. В ПНИПУ рассказали, что «скрывают» стволовые клетки

    2 часа назад
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

14 января

Последние комментарии

Sam Dowson
53 секунды назад
Василий Парфенов, ну да, я ж и виноват ещё стану)) А эти... конечно правы)

Десятки погибших, тысячи без света: суровая зима дошла до США, сменит ее потопДесятки погибших, тысячи без света: суровая зима дошла до США, сменит ее потоп

Иван Колупаев
14 минут назад
Василий Парфенов, ну вы не можете не знать для чего используется "условно-мирный" старлинк на той самой окраине. Несмотря на возражения владельца и

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Иван Колупаев
21 минута назад
John Smith, меня только удивляет чего "житель США с прошлого века" 😁 так усиленно топчется на русскоязычном сайте и обсуждает отнюдь не космические

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Иван Колупаев
31 минута назад
Василий Парфенов, "в теории" возможно все. Особенно с точки зрения голой математики с физикой. Мощный лазер вполне способен повредить множество

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Геннадий Кулешов
33 минуты назад
https://pikabu.ru/story/zhizn_vo_tme_chernyie_kurilshchiki_6124932 Dowson, В "Чёрных курильщиках":

Жизнь на Земле могла зародиться в небольших щелочных озерахЖизнь на Земле могла зародиться в небольших щелочных озерах

John Smith
34 минуты назад
И. Колупаев, такие как ты все время выдумывают всякие небылицы про других людей. Я живу в США с прошлого века. На прошлой неделе был в Техасе.

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Vitali Reger
39 минут назад
Виталий Дино Завро, Конечно летали этому есть масса подтверждений!!! Даже когда А.А. Леонова спросили верит он в это или нет он с уверенностью

Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?

Василий Парфенов
40 минут назад
Дмитрий GF, насколько надо плохо учиться в школе, чтобы думать, будто "снести все спутники" хотя бы в теории возможно? Ни математика ни физика в

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Василий Парфенов
41 минута назад
Дмитрий GF, все мирные дороги -- резервные военные, вся мирная вода в трубах -- резервная военная, все мирные мосты -- резервные военные. Хватит уже

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Ruslan
1 час назад
А что МКС разве не модульная?там же она состоит из разных соединённых блоков и её тоже,когда нужно дополняют.

Первые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 годуПервые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 году

Дмитрий GF
2 часа назад
Иван Колупаев, это все же спорный вопрос. Удар по одному спутнику без вариантов вызовет много вони и тяжелые последствия. А если снести сразу все,

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Иван Колупаев
2 часа назад
John Smith, наивный ты как ребеночек. Усиление Китая уже сейчас проблемы Америки. Нам-то Тайвань до свечки. Но вы там в незалежке конечно "простые

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

John Smith
2 часа назад
И. Колупаев, «людям, живущим в стеклянных домах, не стоит бросаться камнями». Вот одна из ваших жаб предложила бросить шариками по орбите со

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Дмитрий GF
2 часа назад
Иван Колупаев, , недальновидный просто))

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Марина Круглова
2 часа назад
"Ученые хотят выяснить, почему при такой динамике количество женщин на руководящих постах даже в развитых странах относительно невелико" - потому

Исследователи выяснили, какой пол успешней в учебеИсследователи выяснили, какой пол успешней в учебе

John Smith
2 часа назад
Может, но вряд ли. Лидеры уйдут далеко вперед за следующие 5-10 лет пока идет война. Догонять будет неохота. Синдром «да нам это и не надо больно было»

Первые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 годуПервые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 году

Василий Парфенов
2 часа назад
Sam Dowson, ты явно не ездил в метель. Низкая скорость еще опаснее средней по больнице (те же 90 за городом). Будешь ехать условно безопасные 50-60 -- в тебя же

Десятки погибших, тысячи без света: суровая зима дошла до США, сменит ее потопДесятки погибших, тысячи без света: суровая зима дошла до США, сменит ее потоп

Алекс Тархов
3 часа назад
Я вам сейчас такое покажу , такое... И всё.

Ученые показали, как появляются тараканыУченые показали, как появляются тараканы

Иван Колупаев
3 часа назад
Дмитрий GF, джонсмиты не способны понять что проблемы Америки кратно усилятся если Китай получит российские земли "от Урала до Чукотки" Но такой

Космические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутникКосмические силы США рассказали, как они поступят, если кто-то собьет американский спутник

Александр Тихонов
3 часа назад
Глиняные таблички 2.0 ))

Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 летСоздан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить