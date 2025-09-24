  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
6+
Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя

Слушатели узнают, какие объекты можно увидеть на ночном небосводе.

Космонавтика и авиация
3 октября, 20:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 27

О мероприятии

Ночь. Над величественными павильонами Главной Выставки страны сияют самые яркие звезды и планеты. Перед этой невероятной красотой не может устоять ни один человек. На лекции старший экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова поделится своим опытом астрономических наблюдений на ВДНХ и расскажет, какие объекты можно увидеть на ночном небосводе.

Расписание
3
Пятница
Октябрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 27 Москва
20:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 27

24 сентября, 05:02
Александр Речкин
3
# астрономия
# космос
# телескопы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 сентября, 10:49
Александр Березин

Шестое массовое вымирание отменили: скорость исчезновения видов на Земле снижается, а не растет

Многие ученые в последние десятки лет утверждали, что наша планета проходит через шестое массовое вымирание, угрожающее гибелью и всему человечеству. Авторы нового исследования показали, что реальная картина совсем иная.

Биология
# биология
# массовые вымирания
# шестое вымирание
23 сентября, 11:05
Игорь Байдов

Обнаружены первые свидетельства существования лавовых трубок на Венере

Под раскаленной поверхностью Венеры существуют подземные тоннели, пробитые лавой. К такому выводу пришла международная команда планетологов, изучившая архивные данные. Образования оказались огромными, ученые не ожидали увидеть ничего подобного.

Астрономия
# Венера
# Земля
# лавовые трубки
# Луна
# марс
# Солнечная система
23 сентября, 11:21
ТюмГУ

Ученые предложили простой способ увеличить урожай фруктов

Биологи ТюмГУ и Пакистана показали, что наночастицы оксида цинка эффективно повышают урожайность и качество плодовых культур (яблони, винограда, граната и других). Эти частицы укрепляют растения, помогая им противостоять неблагоприятным условиям за счет усиления защитной системы, активации антиоксидантов и улучшения обмена веществ.

ТюмГУ
# виноград
# урожай
# фрукты
# цинк
# яблоки
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизики впервые увидели, как формируется массивная звезда

    23 сентября, 19:35

  2. Ученые оценили, как потребление алкоголя в стране связано с уровнем самоубийств

    23 сентября, 15:30

  3. Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

    23 сентября, 13:15

  4. Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

    23 сентября, 13:04
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Кристофер Робин
31 минута назад
Невероятно! Это во первых радиоприем на частотах 30 - 300 ГГц, во вторых точность изготовления параболического зеркала д.б. не хуже 0,01 мм (а скорее 0,001

Китай приступил к строительству крупнейшего высокоточного субмиллиметрового телескопа

Николай Цыгикало
2 часа назад
Foxtrot, не факт. Я высказал свое мнение, как мне видится. Без уборки шасси можно сделать облет только на невысоких скоростях. А без скорости крен

Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider

Sergey Gorovoy
2 часа назад
Миша, когда отсутствует мыслительный процесс в "далёком" мозжечке..., беда... а если боишься, - значит уважаешь, ватноголово-малохольный ты наш.

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

РУ РУ
3 часа назад
Миша, Ахах)), для «далёкого» умом пояснения, потому как без них он не в состоянии осилить, что взяли ДВЕ страны третьего мира и это ПРАКТИЧЕСКИ одно и

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Sasha
4 часа назад
Андрей, потому что Украины нет ...

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Yehor Babak
4 часа назад
"может заставить многих подсознательно считать Европу и Северную Америку чрезмерно значимыми, тогда как Африка выглядит менее весомой и

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Евгений Скубаков
5 часов назад
Р., тебе явно в подростковом возрасте русские пацаны задний проход растандырили, поэтому ты здесь скулишь и жалуешься😂😂😂

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Евгений Скубаков
5 часов назад
Р., да нет, скорее всего там поселишься ты, со своим любимым ослом😂😂😂

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Gemballa 911
5 часов назад
антон, 🤣🤣🤣 Русь у Украины спилили , теперь Европой назвались, ахах))) не могу… Географию учи

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Алексей Остолецкий
5 часов назад
Nata, лично я сам в суно сгенерировал настолько классные песни, что я слушал бы их и слушал! Правда текст мне пришлось самому достаточно долго

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

Иван Колупаев
6 часов назад
E., это ваша точка зрения и не более того.

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Иван Колупаев
6 часов назад
Сергей, да вас ведь никто не заставляет никуда переселяться. Ну так и отстаньте от тех кому переселяться все же хочется. Хотя бы в отдаленной

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Foxtrot Uniform
7 часов назад
Николай, вообще не факт, что сразу после взлета. Первые несколько полетов любое опытное ВС проводит с неубранным шасси.

Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider

E. Belozorov
7 часов назад
Иван, если человечество все деньги начнет тратить на космос , шансов тоже нуль

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

миша мишин
7 часов назад
анатолий, ну так опровергните, если знаете, чего зря пылить?

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

миша мишин
7 часов назад
Фёдор, а что, долго ли было умеючи, алкаш, что быстро пропил , что разворовал, с командой нынешних правителей, а причем здесь его отсутствие 25 лет?

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Фаррух Булсара
7 часов назад
AR, ты сколько тестов по ЕГЭ сможешь сдать, не жертва?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Фаррух Булсара
7 часов назад
Alex, ты то сам пробовал ЕГЭ сдать, не жертва? Или ты жертва пропаганды, которая считает, что ЕГЭ сдать легко?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

игорь филатов
7 часов назад
А когда же наконец то и у РОССИИ появятся такие же корабли, а не то что в нынешнем флоте есть корабли прибрежной зоны... Когда же наконец то наш флаг

Новейший авианосец Китая «Фуцзянь» впервые принял J-35, J-15T и KJ-600 на палубу

Константин Дорохин
8 часов назад
Миша, да только вот у Колумбии и Венесуэлы и площадь страны, и ее население куда меньше, чем у России

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно