О мероприятии

Ночь. Над величественными павильонами Главной Выставки страны сияют самые яркие звезды и планеты. Перед этой невероятной красотой не может устоять ни один человек. На лекции старший экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова поделится своим опытом астрономических наблюдений на ВДНХ и расскажет, какие объекты можно увидеть на ночном небосводе.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 27 Москва 20:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация