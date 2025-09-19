О мероприятии

Почти все растения имеют яркую окраску, по меньшей мере зеленую листву. Со школы все помнят, что дело в хлорофилле — соединении, которое необходимо для фотосинтеза. Благодаря нему представители растительного царства кормят и себя, и все остальное население Земли. Наряду с зеленым хлорофиллом в листьях «трудятся» каротиноиды — желтые и красные молекулы, которые защищают клетку от активных форм кислорода. Тем временем цветки и плоды, которые нужны для размножения и расселения, окрашены во все цвета радуги теми же каротиноидами, а также ксантофиллами. Так растение приманивает животных, помогающих ему в этих важных делах. Но как устроены растительные пигменты и как варьируется их назначение? В чем специфика «палитры» отдельных групп растений и водорослей? И как она связана с образом и местом жизни? На эти вопросы ответит биофизик и научный журналист Михаил Орлов.