Лекция
16+
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов

Слушатели узнают, как устроены растительные пигменты и как варьируется их назначение.

Центр «Архэ»
2 октября, 20:00 Идет 2 ч
500 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Почти все растения имеют яркую окраску, по меньшей мере зеленую листву. Со школы все помнят, что дело в хлорофилле — соединении, которое необходимо для фотосинтеза. Благодаря нему представители растительного царства кормят и себя, и все остальное население Земли. Наряду с зеленым хлорофиллом в листьях «трудятся» каротиноиды — желтые и красные молекулы, которые защищают клетку от активных форм кислорода. Тем временем цветки и плоды, которые нужны для размножения и расселения, окрашены во все цвета радуги теми же каротиноидами, а также ксантофиллами. Так растение приманивает животных, помогающих ему в этих важных делах. Но как устроены растительные пигменты и как варьируется их назначение? В чем специфика «палитры» отдельных групп растений и водорослей? И как она связана с образом и местом жизни? На эти вопросы ответит биофизик и научный журналист Михаил Орлов.

Расписание
2
Четверг
Октябрь 2025
timepad Онлайн
20:00
Купить
19 сентября, 07:48
Александр Речкин
5
# биология
# природа
# растения
