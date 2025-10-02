Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые вывели 196 признаков экологичности различных товаров
Исследователи Школы естественных наук ТюмГУ разработали классификационный каталог, систематизирующий признаки экологичности продуктов. Структура каталога включает шесть ключевых категорий и 196 признаков, охватывающих весь жизненный цикл продукта. Он отражает понимание экологически чистого ассортимента потребителями различных сегментов рынка и может быть использован для выстраивания стратегий повышения качества продукции.
Работа осуществлялась в рамках изучения представлений студентов об экологически предпочтительных продуктах.
«Классификационный каталог охватывает широкий спектр признаков. Он базируется на концепции жизненного цикла продукции. Для этапа добычи сырья и производства полуфабрикатов имеют значение такие характеристики продукции, как использование возобновимого сырья и вторсырья, расстояние до источника сырья (местное сырье предпочтительнее), для пищевых продуктов – органическое производство. На этапе изготовления продукции на первый план выходят вопросы снижения выбросов загрязняющих вещества от предприятия, обращения с производственными отходами, отказ от избыточной упаковки продукции», — сообщила доцент кафедры геоэкологии и природопользования ТюмГУ Ольга Притужалова.
Исследование также показало, что для потребителя особо важны гигиеническая безопасность товара и способ его применения: возможность многократного использования продукции, ее долговечность, минимальный расход энергии при использовании электротехники. Особо учитывались характеристики экологичности, связанные с материалами, из которых изготовлен продукт.
Здесь значимы аспекты дизайна продукта (съедобная упаковка, отказ от порционной упаковки), а также создаваемые им ценности (например, эстетические ценности или предотвращение вырубки леса при использовании бумаги с примесью макулатуры).
«Для удобства применения предприятиями-производителями наш каталог опирается на Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)», — пояснила Ольга Притужалова.
Созданный каталог послужит инструментом для разработки эффективных мер по улучшению экологических характеристик различной продукции широкого потребления.
Подчеркивая важность работы, специалисты отмечают, что современный рынок характеризуется широким разнообразием «экологически безопасных», «экологически чистых», «экологичных» и «зеленых» товаров, однако общепринятого понимания, что относить к такой экологически улучшенной продукции, пока нет ни у производителей, ни у покупателей.
Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.
Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении, фибрилляция предсердий до сих поражает до двух процентов населения. Это делает ее наиболее распространенной аритмией во всем мире. Ученые МФТИ рассмотрели индивидуальный способ диагностики фиброза с помощью новой компьютерной модели, которая строит свой прогноз лечения на основе данных магнитно-резонансной томографии с гадолинием.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Воспоминания о будущем: поезда, которым было не суждено увидеть мир
Вывести на чистую воду: как напоить Крым, не обидев чиновников
Несбывшиеся мировые прогнозы
Глобальное потепление и коралловые рифы: ренессанс вместо гибели
Счастливы вместе
Вселенная десяти измерений: как представить дополнительные измерения
Как вы яхту назовете: зачем переименовали Boeing 737 МАХ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии