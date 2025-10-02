  • Добавить в закладки
2 октября, 10:24
ТюмГУ
27

Ученые вывели 196 признаков экологичности различных товаров

❋ 4.6

Исследователи Школы естественных наук ТюмГУ разработали классификационный каталог, систематизирующий признаки экологичности продуктов. Структура каталога включает шесть ключевых категорий и 196 признаков, охватывающих весь жизненный цикл продукта. Он отражает понимание экологически чистого ассортимента потребителями различных сегментов рынка и может быть использован для выстраивания стратегий повышения качества продукции.

ТюмГУ
Тюменские ученые разработали критерии экологичности различной продукции / © Ольга Чиркова, ТюмГУ

Работа осуществлялась в рамках изучения представлений студентов об экологически предпочтительных продуктах.

«Классификационный каталог охватывает широкий спектр признаков. Он базируется на концепции жизненного цикла продукции. Для этапа добычи сырья и производства полуфабрикатов имеют значение такие характеристики продукции, как использование возобновимого сырья и вторсырья, расстояние до источника сырья (местное сырье предпочтительнее), для пищевых продуктов – органическое производство. На этапе изготовления продукции на первый план выходят вопросы снижения выбросов загрязняющих вещества от предприятия, обращения с производственными отходами, отказ от избыточной упаковки продукции», — сообщила доцент кафедры геоэкологии и природопользования ТюмГУ Ольга Притужалова.

Исследование также показало, что для потребителя особо важны гигиеническая безопасность товара и способ его применения: возможность многократного использования продукции, ее долговечность, минимальный расход энергии при использовании электротехники. Особо учитывались характеристики экологичности, связанные с материалами, из которых изготовлен продукт.

Здесь значимы аспекты дизайна продукта (съедобная упаковка, отказ от порционной упаковки), а также создаваемые им ценности (например, эстетические ценности или предотвращение вырубки леса при использовании бумаги с примесью макулатуры).

«Для удобства применения предприятиями-производителями наш каталог опирается на Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)», — пояснила Ольга Притужалова.

Созданный каталог послужит инструментом для разработки эффективных мер по улучшению экологических характеристик различной продукции широкого потребления.

Подчеркивая важность работы, специалисты отмечают, что современный рынок характеризуется широким разнообразием «экологически безопасных», «экологически чистых», «экологичных» и «зеленых» товаров, однако общепринятого понимания, что относить к такой экологически улучшенной продукции, пока нет ни у производителей, ни у покупателей.

ТюмГУ
347 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участие в программе способствует трансформации образовательного, научно-технологического и управленческого блоков ТюмГУ, а также его роли в качестве центра научно-технологического и социально-экономического развития региона.
ТюмГУ
Комментарии

