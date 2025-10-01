Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Университеты Китая в точных науках доминируют в рейтинге CWTS Leiden Ranking университетов мира. К примеру, в области математики и информатики они заняли первые 30 позиций.

Страны мира в рейтинге CWTS Leiden Ranking (математика и программирование) / © Universiteit Leiden

Первое место в рейтинге CWTS Leiden Ranking в области математики и информатики занимает Университет электронных наук и технологий Китая, расположенный в городе Чэнду. При этом, в топ-50 университетов вошли лишь семь учебных заведений не из Китая.

Китайские университеты в рейтинге CWTS Leiden Ranking (математика и программирование) / © Universiteit Leiden

В области физики и инженерии также доминируют китайские университеты. В топ-25 вошли 24 учебных заведения из Китая. Токийский университет (Япония) занял 24 место. Среди лучших 50 университетов оказалось лишь шесть учебных заведений не из Китая.

Китайские университеты в рейтинге CWTS Leiden Ranking (физика и инженерия) / © Universiteit Leiden

Если брать в расчет все области наук, включая медицину, гуманитарные и науки о земле, то в топ-25 попали 16 университетов из Китая. Чжэцзянский университет занял первое место.

Рейтинг CWTS Leiden Ranking выпускает Центр науки и технологических исследований Лейденского университета (Нидерланды). Рейтинг анализирует различные показатели, в том числе, научное влияние. При его составлении берется в расчет качество и количество публикаций ученых, их цитируемость. Именно по этому показателю доминирует Китай. Рейтинг подготовили в 2024 году. Он учитывает вклад за 2019-2022 годы.