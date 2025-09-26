  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 сентября, 11:17
Александр Березин
22

Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

❋ 5.6

Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.

Биология
# Амазония
# биология
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# тропические леса
Императорский тамарин, один из многих видов обезьян, который водятся в лесах Амазонии / © G. Wilson, Wikimedia Commons

Биоразнообразие критически зависит от климатических условий: там, где холодно, видов очень мало, там, где тепло и влажно, — наоборот. Поэтому, например, в Коста-Рике (0,05 миллиона квадратных километров) больше биологических видов, чем в России (17,1 миллиона квадратных километров). Из-за этого ученые сильнее беспокоятся о биоразнообразии тропиков и экваториальных зон: подавляющее большинство видов живет там, а в умеренном климате и севернее их довольно мало.

На протяжении десятилетий многие исследователи утверждали, что глобальное потепление приведет к засухе и перегреву джунглей в этих зонах, в особенности амазонских. Только в прошлом году авторы одной из таких работ прогнозировали коллапс примерно половины этих лесов уже к 2050-му. Но еще в 1980-х советский климатолог Михаил Будыко предсказал обратное: что в результате антропогенных выбросов углерода и потепления биосфера планеты испытает бум и расцвет.

Международная группа ученых решила на месте проверить, что происходило с параметрами деревьев в амазонских джунглях в последние десятки лет, когда выбросы углекислого газа достигли исторического максимума. Их работу опубликовали в Nature Plants.

Они просмотрели данные наблюдений за 188 участками зрелой амазонской сельвы между 1971 и 2015 годами. Все эти участки отслеживались не постоянно, а с перерывами, которые в среднем составляли около трех лет. Оказалось, что средняя базальная площадь деревьев тут росла на 3,3 процента каждое десятилетие, то есть за последние 30 лет выросла примерно на десяток процентов. Базальной площадью называют поперечное сечение стволов деревьев на уровне человеческой груди (его проще всего измерять в лесу).

В абсолютных цифрах наибольший прирост пришелся на самые большие деревья (5,8 процента в десятилетие), но и для деревьев медианного размера он был вполне ощутимым (1,9 процента в десятилетие). Эти тенденции наблюдались в самых разных частях амазонских джунглей, на разных отслеживаемых участках. Ее причина — рост концентрации углекислого газа в атмосфере (это основной источник биомассы растений).

Авторы попробовали проверить, могут ли быть причиной изменений сукцессии, то есть смена видового состава джунглей. Если предположить, что отслеживаемые участки когда-то в прошлом были вырублены местными племенами, а потом восстанавливались, это могло бы объяснить рост поперечных сечений деревьев.

На практике это оказалось не так: при подобной сукцессии в тропическом лесу деревья больших размеров преуспевают, но вот базальная площадь деревьев меньших размеров падает (более крупные буквально закрывают им солнечный свет). На исследованных участках преуспевали все типы деревьев, а не только самые крупные.

Исследователи констатировали, что их данные противоречат более ранним предположениям о том, что большие деревья в джунглях и мире в целом должны уменьшаться в числе из-за их большей уязвимости к засухам и ветровалу. Напомним, что многие ученые связывали и связывают потепление с учащением засух, хотя на практике ситуация иная.

Увеличение индекса площади листьев за 2001-2020 годы (упрощенно говоря, собственно площади листьев) в различных районах мира, в тысячных долях в год. Красных зон нет даже в эпицентрах крупных лесных пожаров в Сибири, синих зон немало. Причем они есть в тех частях европейской России, где люди в XXI веке забрасывали поля, а равно и в южной Австралии, где площадь сельхозземель не росла. В Амазонии упадка растительности тоже не наблюдается, несмотря на вырубки в последние 20 лет. Как теперь понятно, индекс площади листьев, оцениваемый со спутников, недостаточно отражает процесс роста биомассы в условиях плотных тропических лесов / © Xin Chen et al.

В конце работы ученые сделали утверждение, что в будущем картина может измениться и джунгли могут, по каким-то необозначенным причинам, начать страдать от потепления, которое не мешает им наращивать размеры последние 30 лет. По палеоботаническим данным, джунгли в Амазонии процветали даже 56 миллионов лет назад, во время палеоцен-эоценового термического максимума, когда средняя температура Земли была порядка +26 — намного выше, чем любые научные оценки итоговой силы современного глобального потепления.

Новая работа особенно интересна потому, что ранее текущее глобальное озеленение Земли оценивали в основном по площади листьев, видимой на спутниковых снимках. Но в плотных амазонских лесах изменения площади листьев со спутников посчитать крайне сложно: верхний ярус плотно закрывает нижний.

Поэтому оценки по площади листьев не показывали заметного озеленения в тропических лесах. Судя по данным с 188 участков, глобальное озеленение в последние десятки лет активно идет и здесь, причем довольно серьезными темпами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# Амазония
# биология
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# тропические леса
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Сен
1000
Черные дыры для чайников
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Как работает иммунитет и как это сказывается на здоровье
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Сен
1000
Дербент: древнейший город России
Medio Modo
Москва
Лекция
27 Сен
Бесплатно
Русский синтаксис: всегда ли мы знаем, как правильно?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Сен
Бесплатно
Как лечат зубы в зоопарке?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
27 Сен
1200
Древние люди и их представления о душе
Medio Modo
Москва
Лекция
27 Сен
500
Место жизни во Вселенной
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Сен
2000
Есть ли жизнь на Венере?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Сен
Бесплатно
Глядя в небо. Искусство и представление о космосе до космической эры
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 сентября, 12:58
Юлия Трепалина

Желудки вымирающих индских дельфинов оказались забиты микропластиком

Международная группа специалистов в области экологии и биологии изучила содержимое желудочно-кишечных трактов редчайших пресноводных китообразных — индских дельфинов. Исследование показало, что глобальная проблема пластикового загрязнения коснулась и этого исчезающего вида.

Биология
# загрязнение
# загрязнение окружающей среды
# китообразные
# микропластик
# речные дельфины
# экология
25 сентября, 13:57
Любовь С.

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».

Астрономия
# галактики
# Евклид
# космическая паутина
# симуляция
# темная материя
# темная энергия
25 сентября, 08:46
Илья Гриднев

Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах

В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.

Палеонтология
# предки крокодилов
# скелет
# хищные динозавры
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

    26 сентября, 11:41

  2. Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

    26 сентября, 11:17

  3. Ученые рассказали об одной из самых древних в России деталей телеги

    26 сентября, 11:04

  4. В Большом Магеллановом Облаке нашли рекордный по размерам редчайший сверхостаток новой

    26 сентября, 10:37
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Alexander Nazarov
2 минуты назад
Александр, хорошая статья. Аргументированно, с подтверждёнными фактами. Вам не стоит тратить время на "нездоровые" комментарии.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Alexander Nazarov
14 минут назад
Михаил, к врачу записаться обязательно.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Moto Vova
36 минут назад
Давид, так контракт на обслуживание в долларах, с доллар скоро рухнет...

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Евгений Керель
2 часа назад
Вот это наука, вот это по настоящему важно, захватывающе и интересно. Статьи становяться все розовее и абсурднее.

Любители кошек оказались щедрее владельцев собак

Saulius
4 часа назад
Если этой зимой помимо дронов по НПЗ полетят еще и ракеты то только на электричестве ездить и останется.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Лана Пренципал
4 часа назад
"До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание»" Ха. Ха. Ха.

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Johnny Sad
5 часов назад
Тут я уже доказал, что аспект связывающий цифры со словами существует: нужно мыслить математически. А то надрывы в поисках фактов для их

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
5 часов назад
Мозг - это орган, а ум же духом вырабатывается. Как я к такому выводу пришёл? Ум это не предмет. Что сравнивать мозг с интеллектом? Я инвалид по части

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
5 часов назад
Я пролистал эту всю байду. Так как логическое упорядочненное, основанное на тезисах размышление Ai гораздо интересней читать, чем самодеятельность

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
7 часов назад
Там и свобода воли присутствует по идее, вся фигня. Добродетель, помог женщине, возможно из желания самоутвердится. Вполне разумно А по поводу, что

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Johnny Sad
8 часов назад
Ну не знаю, а может искусственный интеллект он как раз на то, что с большей вероятностью угадает выигрышную комбинацию нежели обычный... Я к примеру

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Mikhail Khramov
10 часов назад
"листва, как губка, впитывает тяжелые металлы и загрязнения из воздуха, которые при сжигании попадают прямо в легкие." А может, все-таки, в воздух?

Химик объяснил, почему нельзя бросать сырую листву в костер

Ura Genryx
11 часов назад
Александр, “ с краткосрочными перегрузками до 12 g лично” Насколько «кратковременными»? И вертикальными или горизонтальными?

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Nikita Lazarenko
12 часов назад
Вау

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

R. V.
12 часов назад
Там стоит фильтр и он сам признался, что ему запрещено взламывать систему. А жаль....

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Дождиков Антон
13 часов назад
Николай, я бы прпробовал тут карлу- MARLу, то есть MADDPG или MAPPO - в зависимости от параметров среды модедирования

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Станислав Токарев
13 часов назад
Такой гипотезы ещё нет, но что если существуют цивилизации которые смогли пройти через "большой фильтр", и существуют уже многие миллионы лет?

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Мариша
13 часов назад
Сергей, я бросила курить с поддержкой чата gpt. И смогла отказаться от выпечки и сладостей (раньше много ела булок и сладкого), это положительно

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Galactica Llirik
13 часов назад
FantasticHuman312, ChatGPT лишь усиливает качества того, кто им пользуется 🤷‍♂️

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Светлана Суховерцева
14 часов назад
Человечество много на себя берет. Не считает, что Вселенная - слаженной механизм, а считает что его миссия улучшать Вселенную, например, ядерным

Астероид, который может упасть на Луну, предложили взорвать

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно