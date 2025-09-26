Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.

Биоразнообразие критически зависит от климатических условий: там, где холодно, видов очень мало, там, где тепло и влажно, — наоборот. Поэтому, например, в Коста-Рике (0,05 миллиона квадратных километров) больше биологических видов, чем в России (17,1 миллиона квадратных километров). Из-за этого ученые сильнее беспокоятся о биоразнообразии тропиков и экваториальных зон: подавляющее большинство видов живет там, а в умеренном климате и севернее их довольно мало.

На протяжении десятилетий многие исследователи утверждали, что глобальное потепление приведет к засухе и перегреву джунглей в этих зонах, в особенности амазонских. Только в прошлом году авторы одной из таких работ прогнозировали коллапс примерно половины этих лесов уже к 2050-му. Но еще в 1980-х советский климатолог Михаил Будыко предсказал обратное: что в результате антропогенных выбросов углерода и потепления биосфера планеты испытает бум и расцвет.

Международная группа ученых решила на месте проверить, что происходило с параметрами деревьев в амазонских джунглях в последние десятки лет, когда выбросы углекислого газа достигли исторического максимума. Их работу опубликовали в Nature Plants.

Они просмотрели данные наблюдений за 188 участками зрелой амазонской сельвы между 1971 и 2015 годами. Все эти участки отслеживались не постоянно, а с перерывами, которые в среднем составляли около трех лет. Оказалось, что средняя базальная площадь деревьев тут росла на 3,3 процента каждое десятилетие, то есть за последние 30 лет выросла примерно на десяток процентов. Базальной площадью называют поперечное сечение стволов деревьев на уровне человеческой груди (его проще всего измерять в лесу).

В абсолютных цифрах наибольший прирост пришелся на самые большие деревья (5,8 процента в десятилетие), но и для деревьев медианного размера он был вполне ощутимым (1,9 процента в десятилетие). Эти тенденции наблюдались в самых разных частях амазонских джунглей, на разных отслеживаемых участках. Ее причина — рост концентрации углекислого газа в атмосфере (это основной источник биомассы растений).

Авторы попробовали проверить, могут ли быть причиной изменений сукцессии, то есть смена видового состава джунглей. Если предположить, что отслеживаемые участки когда-то в прошлом были вырублены местными племенами, а потом восстанавливались, это могло бы объяснить рост поперечных сечений деревьев.

На практике это оказалось не так: при подобной сукцессии в тропическом лесу деревья больших размеров преуспевают, но вот базальная площадь деревьев меньших размеров падает (более крупные буквально закрывают им солнечный свет). На исследованных участках преуспевали все типы деревьев, а не только самые крупные.

Исследователи констатировали, что их данные противоречат более ранним предположениям о том, что большие деревья в джунглях и мире в целом должны уменьшаться в числе из-за их большей уязвимости к засухам и ветровалу. Напомним, что многие ученые связывали и связывают потепление с учащением засух, хотя на практике ситуация иная.

Увеличение индекса площади листьев за 2001-2020 годы (упрощенно говоря, собственно площади листьев) в различных районах мира, в тысячных долях в год. Красных зон нет даже в эпицентрах крупных лесных пожаров в Сибири, синих зон немало. Причем они есть в тех частях европейской России, где люди в XXI веке забрасывали поля, а равно и в южной Австралии, где площадь сельхозземель не росла. В Амазонии упадка растительности тоже не наблюдается, несмотря на вырубки в последние 20 лет. Как теперь понятно, индекс площади листьев, оцениваемый со спутников, недостаточно отражает процесс роста биомассы в условиях плотных тропических лесов / © Xin Chen et al.

В конце работы ученые сделали утверждение, что в будущем картина может измениться и джунгли могут, по каким-то необозначенным причинам, начать страдать от потепления, которое не мешает им наращивать размеры последние 30 лет. По палеоботаническим данным, джунгли в Амазонии процветали даже 56 миллионов лет назад, во время палеоцен-эоценового термического максимума, когда средняя температура Земли была порядка +26 — намного выше, чем любые научные оценки итоговой силы современного глобального потепления.

Новая работа особенно интересна потому, что ранее текущее глобальное озеленение Земли оценивали в основном по площади листьев, видимой на спутниковых снимках. Но в плотных амазонских лесах изменения площади листьев со спутников посчитать крайне сложно: верхний ярус плотно закрывает нижний.

Поэтому оценки по площади листьев не показывали заметного озеленения в тропических лесах. Судя по данным с 188 участков, глобальное озеленение в последние десятки лет активно идет и здесь, причем довольно серьезными темпами.

