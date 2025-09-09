Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

В момент обнаружения межзвездной кометы 3I/ATLAS 1 июля 2025 года она была немного ближе орбиты Юпитера — примерно в 670 миллионах километров от Солнца. Сейчас объект уже подходит к Марсу, а 29 октября ожидается перигелий — точка максимального сближения с нашим светилом. По расчетам, 3I/ATLAS тогда окажется всего в 203 миллионах километров от звезды, то есть на десятки миллионов километров ближе Марса.

Скорость движения кометы относительно Солнца оценили в 58 километров в секунду, и это сразу привлекло внимание. Для сравнения, первый известный межзвездный гость Оумуамуа прилетел со скоростью 26 километров в секунду, комета Борисова — 32 километра в секунду.

3I/ATLAS втрое с лишним быстрее знаменитых «Вояджеров», которые несколько лет назад покинули условные пределы Солнечной системы благодаря ускорению за счет многочисленных гравитационных маневров при пролетах мимо планет.

Недавно астрофизики попытались выяснить точное происхождение этой кометы или хотя бы восстановить историю ее путешествия и пришли к любопытным выводам, которыми поделились в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Благодаря возможностям современных технологий ученым удалось проследить траекторию объекта за последние 100 миллионов лет. Затем они точно так же «отмотали время назад» для 30 миллионов звезд нашей Галактики, зарегистрированных в каталоге Gaia.

Оказалось, что комета близко пролетела мимо 25 из них. Самое тесное сближение было 1,64 миллиона лет назад — с двойной системой красных карликов G 137-54 и G 137-55. Комета проследовала на расстоянии менее одного светового года от них и относительно них двигалась со скоростью 28 километров в секунду. Относительно некоторых других звезд она мчалась на скоростях свыше 100 километров в секунду.

Из этого ученые заключили, что ни одна из рассмотренных систем не могла оказаться «родиной» 3I/ATLAS: по расчетам, никакое гравитационное воздействие звезд и планет в них не могло бы выбросить небесное тело в межзвездное пространство с подобной скоростью. Более того, исследователи не видят возможным для кометы разогнаться во время своего долгого путешествия при пролетах мимо других систем: придаваемое таким образом небесному телу ускорение слишком мало, и даже путем пошагового «накопления» скорости при каждом пролете наблюдаемый результат недостижим. Поэтому остается только предполагать, что так быстро объект 3I/ATLAS летел изначально. Как именно ему это удалось — еще предстоит разобраться.

Адель Романова 210 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.