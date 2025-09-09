Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
В момент обнаружения межзвездной кометы 3I/ATLAS 1 июля 2025 года она была немного ближе орбиты Юпитера — примерно в 670 миллионах километров от Солнца. Сейчас объект уже подходит к Марсу, а 29 октября ожидается перигелий — точка максимального сближения с нашим светилом. По расчетам, 3I/ATLAS тогда окажется всего в 203 миллионах километров от звезды, то есть на десятки миллионов километров ближе Марса.
Скорость движения кометы относительно Солнца оценили в 58 километров в секунду, и это сразу привлекло внимание. Для сравнения, первый известный межзвездный гость Оумуамуа прилетел со скоростью 26 километров в секунду, комета Борисова — 32 километра в секунду.
3I/ATLAS втрое с лишним быстрее знаменитых «Вояджеров», которые несколько лет назад покинули условные пределы Солнечной системы благодаря ускорению за счет многочисленных гравитационных маневров при пролетах мимо планет.
Недавно астрофизики попытались выяснить точное происхождение этой кометы или хотя бы восстановить историю ее путешествия и пришли к любопытным выводам, которыми поделились в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Благодаря возможностям современных технологий ученым удалось проследить траекторию объекта за последние 100 миллионов лет. Затем они точно так же «отмотали время назад» для 30 миллионов звезд нашей Галактики, зарегистрированных в каталоге Gaia.
Оказалось, что комета близко пролетела мимо 25 из них. Самое тесное сближение было 1,64 миллиона лет назад — с двойной системой красных карликов G 137-54 и G 137-55. Комета проследовала на расстоянии менее одного светового года от них и относительно них двигалась со скоростью 28 километров в секунду. Относительно некоторых других звезд она мчалась на скоростях свыше 100 километров в секунду.
Из этого ученые заключили, что ни одна из рассмотренных систем не могла оказаться «родиной» 3I/ATLAS: по расчетам, никакое гравитационное воздействие звезд и планет в них не могло бы выбросить небесное тело в межзвездное пространство с подобной скоростью. Более того, исследователи не видят возможным для кометы разогнаться во время своего долгого путешествия при пролетах мимо других систем: придаваемое таким образом небесному телу ускорение слишком мало, и даже путем пошагового «накопления» скорости при каждом пролете наблюдаемый результат недостижим. Поэтому остается только предполагать, что так быстро объект 3I/ATLAS летел изначально. Как именно ему это удалось — еще предстоит разобраться.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Землетрясение в Спитаке
С точки зрения психоанализа: искусство и кино
Бронебойная керамика: взгляд в парадоксальную область
Климатическое оружие: между фантастикой и наукой
«Рейдер» или «Непобедимый»: какой боевой вертолет выберет Армия США
Чип Neuralink Илона Маска: что ученые думают о первом испытании на людях
Топ самых загрязненных мест на планете
Страшная сила: как и почему меняются каноны красоты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии