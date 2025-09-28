  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
28 сентября, 14:17
Рейтинг: +690
Посты: 1697

В ОАЭ откроется один из самых больших фонтанов в мире: редкие фотографии рассказывают историю достопримечательности

В начале октября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после масштабной реконструкции откроется один из самых больших и высоких фонтанов в мире — Дубайский фонтан.

# история
# ОАЭ
# строительство
# Туризм
Вид на строительную площадку Дубайского фонтана и торгового центра Dubai Mall / © KT File
Вид на строительную площадку Дубайского фонтана и торгового центра Dubai Mall / © KT File

На протяжении последних пяти месяцев, начиная с 19 апреля 2025 года, Дубайский фонтан был закрыт на реконструкцию. Люди с нетерпением ждут его возвращения — еще более масштабного, яркого и впечатляющего. Руководство Dubai Mall заранее заверило, что поводов для волнения нет: у обновления этой знаковой достопримечательности есть строгий дедлайн, и фонтан должен заработать уже на следующей неделе, в октябре 2025 года.

Аэрофотоснимок Дубайского фонтана и торгового центра Dubai Mall / © KT File
Аэрофотоснимок Дубайского фонтана и торгового центра Dubai Mall / © KT File

И как у любого символа, у него есть своя «первая глава». Давайте вернемся к ней с помощью архивных фотографий.

В центре Дубая, рядом с небоскребом Бурдж-Халифа, полным ходом идет строительство крупнейшего в мире фонтана / © KT File
В центре Дубая, рядом с небоскребом Бурдж-Халифа, полным ходом идет строительство крупнейшего в мире фонтана / © KT File

Фонтан официально открыл шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая. На церемонию 8 мая 2009 года собралось огромное количество людей. 

Дубайский фонтан до закрытия на реконструкцию / © KT File
Дубайский фонтан до закрытия на реконструкцию / © KT File

Фонтан расположен на 30-акровом озере у подножия Бурдж-Халифы. Зрителей заворожила гармоничная мелодия арабских композиций, а водные струи взмывали на высоту до 150 метров. Это захватывающее зрелище видно более чем за 30 километров, и оно стало одной из визитных карточек эмирата, известного своей любовью к ослепительным огням.

Дубайский фонтан в 2021 году / © KT File
Дубайский фонтан в 2021 году / © KT File

В июле 2013 года пространство между Dubai Mall и Souq Al Bahar было расширено, и фонтан занял нынешние 275 метров на поверхности озера у Бурдж-Халифы. А в феврале этого года компания Emaar Properties объявила о временном закрытии фонтана на пять месяцев «для комплексной модернизации, чтобы улучшить хореографию, осветительные и звуковые эффекты». В компании пообещали, что по возвращении фонтан станет «еще более зрелищным», а обновления создадут «более глубокое и захватывающее шоу».

Дубайский фонтан 5 февраля 2025 года до закрытия на реконструкцию / © KT File
Дубайский фонтан 5 февраля 2025 года до закрытия на реконструкцию / © KT File

