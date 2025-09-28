Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В ОАЭ откроется один из самых больших фонтанов в мире: редкие фотографии рассказывают историю достопримечательности
В начале октября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после масштабной реконструкции откроется один из самых больших и высоких фонтанов в мире — Дубайский фонтан.
На протяжении последних пяти месяцев, начиная с 19 апреля 2025 года, Дубайский фонтан был закрыт на реконструкцию. Люди с нетерпением ждут его возвращения — еще более масштабного, яркого и впечатляющего. Руководство Dubai Mall заранее заверило, что поводов для волнения нет: у обновления этой знаковой достопримечательности есть строгий дедлайн, и фонтан должен заработать уже на следующей неделе, в октябре 2025 года.
И как у любого символа, у него есть своя «первая глава». Давайте вернемся к ней с помощью архивных фотографий.
Фонтан официально открыл шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая. На церемонию 8 мая 2009 года собралось огромное количество людей.
Фонтан расположен на 30-акровом озере у подножия Бурдж-Халифы. Зрителей заворожила гармоничная мелодия арабских композиций, а водные струи взмывали на высоту до 150 метров. Это захватывающее зрелище видно более чем за 30 километров, и оно стало одной из визитных карточек эмирата, известного своей любовью к ослепительным огням.
В июле 2013 года пространство между Dubai Mall и Souq Al Bahar было расширено, и фонтан занял нынешние 275 метров на поверхности озера у Бурдж-Халифы. А в феврале этого года компания Emaar Properties объявила о временном закрытии фонтана на пять месяцев «для комплексной модернизации, чтобы улучшить хореографию, осветительные и звуковые эффекты». В компании пообещали, что по возвращении фонтан станет «еще более зрелищным», а обновления создадут «более глубокое и захватывающее шоу».
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
По последним данным, околоземный астероид 2024 YR4, скорее всего, не упадет на нашу планету. Вместо этого есть риск его столкновения с Луной. Как выяснилось, это тоже для нас нежелательно и даже опасно: подброшенные ударом в космос обломки всего через несколько дней могут достичь околоземного пространства и в тысячу раз повысить риск уничтожения спутников и космических кораблей.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
