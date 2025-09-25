  • Добавить в закладки
25 сентября, 13:57
Любовь С.
64

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

❋ 4.5

Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».

Астрономия
# галактики
# Евклид
# космическая паутина
# симуляция
# темная материя
# темная энергия
Изображение создано в рамках симуляции Flagship 2. Каждая точка — это отдельная галактика: голубым отмечены галактики в центрах сгустков темной материи, а красным — их спутники. Вместе они выстраиваются в гигантскую космическую структуру, образуя узлы, нити и пустоты — так называемую «космическую паутину», которая отражает распределение массы во Вселенной. / © Port d’Informació Científica / Euclid Consortium

В 2023 году Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило на околоземную орбиту космический телескоп «Евклид». Его задача — за шесть лет просканировать треть неба и составить детализированную 3D-карту Вселенной. Аппарат оснащен из 1,2-метровым зеркалом, оптической камерой VIS, фотометром и спектрометром NISP, которые позволяют наблюдать миллиарды галактик на расстояниях до 10 миллиардов световых лет в оптическом и ближнем инфракрасных диапазонах. 

Главная цель миссии — понять природу темной материи и темной энергии, а также проследить, как формировалась и эволюционировала «космическая паутина» — сеть из галактик и скоплений, определяющая крупномасштабную структуру Вселенной. Ранее «Евклид» помог астрономам запечатлеть 26 миллионов галактик, а также обнаружить 1,5 триллиона звезд между галактиками скопления Персея.   

В основе новой симуляции, представленной консорциумом «Евклид», лежат вычислительные модели, разработанные в Цюрихском университете, которые описывают движение четырех триллионов частиц, взаимодействующих под действием гравитации. Подход позволил выделить порядка 16 миллиардов гало темной материи, в которые «встроены» виртуальные галактики. Параметры последних откалибровали в соответствии результатам предыдущих обзоров, таких как SDSS (Sloan Digital Sky Survey) и космической программы «Хаббла» COSMOS. 

Поскольку симуляции максимально приближены к реальности и воспроизводят космическую паутину, Flagship 2, помимо подготовки к будущим наблюдениям, позволит изучить эволюцию галактик (на протяжении более чем 10 миллиардов лет), проверить предсказания стандартной космологической модели ΛCDM, а также разработать стратегии для анализа будущих обзоров неба. Ресурс открыт для ученых на платформе CosmoHub и может использоваться за пределами «Евклида», став эталонной симуляцией для других астрономических проектов. 

Каталог содержит настолько богатый набор свойств галактик, что уже сейчас многие из них можно сравнить с данными реальных наблюдений, а потенциал для будущих открытий огромен. Flagship 2, по мнению ученых, станет важнейшим инструментом современной астрономии и откроет новую эру в исследовании Вселенной и ее скрытых компонентов.

Любовь С.
263 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
24 сентября, 11:32
Александр Березин

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».

Космонавтика
# Китай
# космос
# Луна
# Россия
# США
25 сентября, 08:46
Илья Гриднев

Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах

В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.

Палеонтология
# предки крокодилов
# скелет
# хищные динозавры
24 сентября, 11:47
Редакция Naked Science

Экопроект «Газпром нефти» поможет изучению и сохранению природы Восточной Сибири

Экологи «Газпром нефти» совместно с учеными провели экспедицию для сбора данных о биологическом разнообразии удаленных районов на границе Якутии и Иркутской области. Исследование стало частью многолетней программы по изучению растительного и животного мира около Чонской группы участков, результаты которой помогут в экологичной разработке месторождений Восточной Сибири.

Биология
# биология
# Сибирь
# тайга
# экология
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
