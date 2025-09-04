О мероприятии

С давних пор человеку было необходимо ориентироваться во времени. Приборы для его измерения в разные эпохи менялись и трансформировались. Менялись и представления людей о времени.

На экскурсии участники узнают об эволюции часов на примере экспонатов из коллекции музея, ключевых моделях, созданных на заводе, и их роли в истории, для чего в часах нужны рубины и сапфиры, как ориентироваться в море без навигатора и чем часы пилота отличаются от обычных.

Расписание Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва 13:00 Купить