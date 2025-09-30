Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
По прогнозам, Солнце продолжит «гореть» еще примерно пять миллиардов лет, но жизнь на Земле исчезнет намного раньше. Светило со временем становится горячее, и это неизбежно нарушит установленный баланс на нашей планете: ориентировочно в течение ближайшего миллиарда лет в атмосфере не станет углекислого газа для фотосинтеза, а океаны начнут интенсивно испаряться и создавать сильнейший парниковый эффект. Тогда погибнет практически все живое.
Астрофизики из Швеции рассудили, что такая участь должна быть уготована и любой гипотетической обитаемой экзопланете, в том числе населенной разумными существами. У сравнительно недолго существующего человечества уже есть идеи, как можно было бы «продлить жизнь» родной Земле. Значит, такие мысли не могут не возникнуть и у предполагаемых разумных инопланетян.
В недавней статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) ученые рассказали, что внеземная цивилизация могла бы оградить себя от своего «разгорающегося» солнца. В таком случае есть шанс ее обнаружить.
Как объяснили исследователи, «братьям по разуму» стоило бы построить огромный защитный экран для частичного затенения своей планеты и развернуть его в космосе между ней и звездой, в одной из так называемых точек Лагранжа, где гравитация светила и планеты друг друга уравновешивает. Там объект может стабильно держаться очень долго.
При наличии такого экрана планета во время наблюдений будет выглядеть не так, как без него: в процессе движения по своей орбите вокруг звезды она будет по-разному отражать свет в зависимости от того, как по отношению к нам развернута размещенная около нее плоская астроинженерная конструкция. Периодически экран должен будет «отсвечивать» и создавать резкую «вспышку».
Астрофизики учли, что у планеты, например, могут быть кольца, луны, ее могут окружать газопылевые облака и так далее. Тем не менее они заверили, что любую естественную «завесу» вполне можно будет отличить от искусственно созданной.
По расчетам, этот «экран» можно обнаружить с помощью будущей Обсерватории обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory), которую надеются построить и запустить в космос в 2040-х годах. Ее главной задачей будет поиск двойников Земли в радиусе приблизительно 81 светового года вокруг нас.
Ученые предложили использовать этот телескоп для наблюдения за ближайшими уже весьма «пожилыми» звездами массой примерно как Солнце, немного больше или меньше. Уже составлен и целый список таких подходящих светил, их насчитывается около 120. К примеру, это расположенный в 19 световых годах от нас оранжевый карлик HIP 73184, которому больше семи миллиардов лет, и гораздо более старая похожая звезда HIP 57443 в 30 световых годах.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Семь самых необычных патентов Google
Денисовский человек оказался вчетверо старше
«Очень интересно открывать что-то новое: день, когда эксперимент дал не то, что ты ожидал, — это замечательный день»
Обучение в Сети: дистанционное образование с точки зрения психологии
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
Шедевры наскальной живописи
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии