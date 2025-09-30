  • Добавить в закладки
30 сентября, 13:22
Адель Романенкова
1
284

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

❋ 4.7

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
Блокирующий свет звезды защитный экран для наблюдения экзопланет в представлении художника / © Jay Wong, Los Angeles, California
Блокирующий свет звезды защитный экран для наблюдения экзопланет в представлении художника / © Jay Wong, Los Angeles, California

По прогнозам, Солнце продолжит «гореть» еще примерно пять миллиардов лет, но жизнь на Земле исчезнет намного раньше. Светило со временем становится горячее, и это неизбежно нарушит установленный баланс на нашей планете: ориентировочно в течение ближайшего миллиарда лет в атмосфере не станет углекислого газа для фотосинтеза, а океаны начнут интенсивно испаряться и создавать сильнейший парниковый эффект. Тогда погибнет практически все живое.

Астрофизики из Швеции рассудили, что такая участь должна быть уготована и любой гипотетической обитаемой экзопланете, в том числе населенной разумными существами. У сравнительно недолго существующего человечества уже есть идеи, как можно было бы «продлить жизнь» родной Земле. Значит, такие мысли не могут не возникнуть и у предполагаемых разумных инопланетян.

В недавней статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) ученые рассказали, что внеземная цивилизация могла бы оградить себя от своего «разгорающегося» солнца. В таком случае есть шанс ее обнаружить.

Как объяснили исследователи, «братьям по разуму» стоило бы построить огромный защитный экран для частичного затенения своей планеты и развернуть его в космосе между ней и звездой, в одной из так называемых точек Лагранжа, где гравитация светила и планеты друг друга уравновешивает. Там объект может стабильно держаться очень долго.

При наличии такого экрана планета во время наблюдений будет выглядеть не так, как без него: в процессе движения по своей орбите вокруг звезды она будет по-разному отражать свет в зависимости от того, как по отношению к нам развернута размещенная около нее плоская астроинженерная конструкция. Периодически экран должен будет «отсвечивать» и создавать резкую «вспышку».

Астрофизики учли, что у планеты, например, могут быть кольца, луны, ее могут окружать газопылевые облака и так далее. Тем не менее они заверили, что любую естественную «завесу» вполне можно будет отличить от искусственно созданной.

По расчетам, этот «экран» можно обнаружить с помощью будущей Обсерватории обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory), которую надеются построить и запустить в космос в 2040-х годах. Ее главной задачей будет поиск двойников Земли в радиусе приблизительно 81 светового года вокруг нас.

Ученые предложили использовать этот телескоп для наблюдения за ближайшими уже весьма «пожилыми» звездами массой примерно как Солнце, немного больше или меньше. Уже составлен и целый список таких подходящих светил, их насчитывается около 120. К примеру, это расположенный в 19 световых годах от нас оранжевый карлик HIP 73184, которому больше семи миллиардов лет, и гораздо более старая похожая звезда HIP 57443 в 30 световых годах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
222 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
