В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47
Производитель авиационных двигателей компания Pratt & Whitney ускорила создание новейшей силовой установки XA103, которую планируют использовать в американском истребителе шестого поколения F-47 корпорации Boeing.
Разработчик планирует активно применять цифровые технологии проектирования, что должно значительно сократить сроки и повысить эффективность работы двигателя. XA103 создается в рамках программы ВВС США Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), цель которой — разработка адаптивных двигателей нового поколения.
Главная особенность таких силовых установок — возможность изменять в полете степень двухконтурности, фактически переключаясь между режимами максимальной мощности и экономичности. Это даст пилотам больше гибкости в самых разных условиях — от воздушного боя до длительных патрульных миссий.
При этом эксперты отметили: поскольку завершение программы NGAP ожидается не ранее 2030 года, первые прототипы F-47 с высокой вероятностью будут оснащаться промежуточными версиями двигателей.
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Первая планета от Солнца отличается от остальных землеподобных тел: почти 70% ее массы приходится на железное ядро, тогда как мантия очень тонкая. Классическая модель формирования планет предполагает, что подобное строение — результат столкновений с объектами разной массы. Однако теперь группа ученых предположила, что наиболее вероятным сценарием оказалось столкновение небесных тел схожего размера, то есть двух планет.
Наблюдая за массивным регионом звездообразования IRAS 18134-1942 с помощью радиоинтерферометра ALMA и комплекса телескопов VLA, ученые впервые увидели процесс рождения массивной звезды и показали, как газ, находящийся на расстоянии тысяч астрономических единиц от центра облака, постепенно движется к протозвезде.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
