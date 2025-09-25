Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Визуализация силовой установки XA103 / © RTX

Разработчик планирует активно применять цифровые технологии проектирования, что должно значительно сократить сроки и повысить эффективность работы двигателя. XA103 создается в рамках программы ВВС США Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), цель которой — разработка адаптивных двигателей нового поколения.

Главная особенность таких силовых установок — возможность изменять в полете степень двухконтурности, фактически переключаясь между режимами максимальной мощности и экономичности. Это даст пилотам больше гибкости в самых разных условиях — от воздушного боя до длительных патрульных миссий.

При этом эксперты отметили: поскольку завершение программы NGAP ожидается не ранее 2030 года, первые прототипы F-47 с высокой вероятностью будут оснащаться промежуточными версиями двигателей.