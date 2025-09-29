  • Добавить в закладки
Лекция
12+
«Чипирование» в нейрохирургии

Слушатели узнают, как имплантация электродов позволяет подавить хроническую боль или вернуть ощущение в фантомную конечность.

Нейрокампус
2 октября, 18:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ул. Островитянова, 1с10

О мероприятии

Врач-нейрохирург Артур Рамилевич Биктимиров расскажет о восстановлении утраченных или нарушенных функций нервной системы путем ее точечного регулирования (модуляции) — о функциональной нейрохирургии. Как имплантация электродов позволяет подавить хроническую боль или вернуть ощущение в фантомную конечность? Лектор обсудит принципы нейромодуляции и последние клинические достижения, включая успешные операции по установке нейроимплантов и их отчувствлению.

2
Четверг
Октябрь 2025
Ул. Островитянова, 1с10 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

Ул. Островитянова, 1с10

2
# биология
# технологии
# чипы
