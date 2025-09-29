Уведомления
Слушатели узнают, как имплантация электродов позволяет подавить хроническую боль или вернуть ощущение в фантомную конечность.
Врач-нейрохирург Артур Рамилевич Биктимиров расскажет о восстановлении утраченных или нарушенных функций нервной системы путем ее точечного регулирования (модуляции) — о функциональной нейрохирургии. Как имплантация электродов позволяет подавить хроническую боль или вернуть ощущение в фантомную конечность? Лектор обсудит принципы нейромодуляции и последние клинические достижения, включая успешные операции по установке нейроимплантов и их отчувствлению.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Повторные новые — новые звезды, которые вспыхивают с интервалом в несколько десятков лет. Разлетающаяся от них материя образует вокруг объекта «пузырь» из вещества. Порой эта сброшенная оболочка достигает гигантских размеров. Астрономы нашли пятую такую структуру за всю историю наблюдений.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
