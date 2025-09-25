О мероприятии

Государство, где власть передается по наследству от отца к сыну, где календарь некоторое время был привязан к девизу правления, а граждане были поделены на квази-сословные группы. Государство, ведущее свою 5000-летнюю историю от мифологического первооснователя, гробница которого — всего в паре часов езды от нынешней столицы. Страна, хакеры которой взламывали японские корпорации, Пентагон и криптовалютные биржи. Страна, разработавшая собственную ракетно-ядерную программу в условиях почти тотальной изоляции. Ее называют «маленькой великой державой». Какую же страну создал человек, которого знают под именем Ким Ир Сен, и его потомки? Об этом расскажет историк-кореевед Александр Соловьев.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация