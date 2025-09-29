Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей
Исландский турист Джон Сигурдссон во время путешествия по Лабрадору (Канада) стал свидетелем того, что, как он считал, невозможно: схватки белого медведя с барибалом (или черным медведем), которая развернулась прямо на его глазах — и он успел все запечатлеть на камеру.
Путешественник вместе с группой сотоварищей заметил на берегу самку белого медведя с детенышами, поедающими тюленя. Пока Сигурдссон наблюдал за их трапезой, выше по склону появился черный медведь, который приближался к белым сородичам. Люди поняли, что схватки не избежать — и это действительно произошло: самка белого медведя отпугнула непрошенного гостя, а Сигурдссон поделился своими снимками с общественностью.
Мужчина признался, что за многие годы путешествий не видел ничего подобного, хотя и слышал истории о том, что в Лабрадоре люди видели схватки белых и черных медведей. Однако до сих пор никому не удавалось запечатлеть такое на камеру.
