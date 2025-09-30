Волатильность биткоина научились предсказывать по его конкуренту

Изменение волатильности цен на биткоин можно предсказать с помощью второй по популярности криптовалюты — эфира. Его включение в предсказательную модель снижает ошибку прогноза до 23%, что намного лучше результатов нейросетей и других сложных алгоритмов. К такому выводу пришли исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Статья опубликована в журнале «Прикладная эконометрика» . Криптовалюты — один из самых непредсказуемых финансовых инструментов. Их цены меняются резко и часто: такое свойство называют волатильностью — когда стоимость актива может сильно скакать вверх и вниз даже в течение короткого срока. Для сравнения: акции и облигации обычно ведут себя спокойнее.

Рынок криптовалют остро реагирует на любые внешние события. Его общая капитализация, то есть суммарная стоимость всех выпущенных монет, уже превысила три триллиона долларов. Более 60% этого рынка занимают биткоин и эфир: только за сутки ими торгуют на 18 миллиардов и восемь миллиардов долларов соответственно.

Именно поэтому умение прогнозировать такие резкие колебания цен становится ключевым для управления рисками и построения инвестиционных стратегий. Раньше исследователи в основном рассматривали волатильность каждой криптовалюты по отдельности. Профессор-исследователь факультета экономических наук ВШЭ Анатолий Пересецкий и аспирант Максим Тетерин предложили новый подход — изучать, как связаны между собой два крупнейших игрока рынка.



Для этого авторы изучили данные высокочастотной торговли по пятиминутным интервалам биткоином и эфиром с 1 января 2018 года по 23 июня 2024 года. После очистки от ненадежных данных они получили более 2300 наблюдений для каждой криптовалюты. Затем авторы вычислили так называемую реализованную волатильность, которая показывает, как сильно менялась цена актива. «Например, цены эфира демонстрируют несколько большую изменчивость. Интересно, что обе монеты испытывают значительные экстремальные колебания волатильности, что подчеркивает высокий риск рынка криптовалют», — указал Анатолий Пересецкий. Также были рассчитаны реализованные ковариации и корреляции между активами, которые отражают степень взаимозависимости и связи движения цен биткоина и эфира.

Затем авторы построили 11 вариаций эконометрических моделей с различными комбинациями параметров. Каждую модель обучали в окне из 300 наблюдений (дней), а затем делали прогноз на день вперед. Такой подход позволил учесть структурные сдвиги на рынке. Всего с помощью данной процедуры для каждой модели сделано более 2000 прогнозов на день вперед.

Для оценки качества прогнозов моделей использовались стандартные метрики качества: среднеквадратичная ошибка (RMSE), средняя абсолютная ошибка (MAE) и средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE). Каждая из этих метрик показывает, насколько прогноз модели отличается от фактического значения в день торгов.

В итоге для биткоина базовая модель показала MAPE на уровне 24,65%, для эфира — 20,98%. Наилучшая модель, включающая параметры и для биткоина, и для эфира, снизила ошибку до 23,38%. Эти результаты оказались лучше, чем в предыдущих исследованиях с использованием нейросетей и других продвинутых моделей, которые добивались MAPE лишь на уровне 25,6%.

«Биткоин и эфир остаются наиболее волатильными инструментами на финансовом рынке по сравнению с традиционными финансовыми активами. С одной стороны, эта высокая волатильность открывает возможности. С другой, она создает значительный риск. Поэтому составление более точных прогнозов волатильности представляет особый интерес как для инвесторов, так и для регуляторов», — прокомментировал Анатолий Пересецкий.



Выводы исследования могут помочь в оптимизации инвестиционных портфелей и разработке финансовых стратегий в условиях нестабильности криптовалютных рынков, а результаты подчеркивают необходимость наблюдения за сетью взаимозависимостей, а не только за отдельными токенами.

