Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 октября, 19:49
Рейтинг: +70
Посты: 171

История Кореи в картах

На Корейском полуострове расположены два государства — Северная и Южная Кореи. Еще в XX веке они были единой страной, но в далеком прошлом на территории полуострова находились три государства. Карты помогают визуализировать историю стран.

Сообщество
# история
# карты
# Корея
# Северная Корея
# Южная Корея
Карта Корейского полуострова / © Alamy
Карта Корейского полуострова / © Alamy

Как свидетельствуют археологические находки, на территории Корейского полуострова люди современного вида проживали около 70 тысяч лет назад. По легендам, Древний Чосон был основан в 2333 году до нашей эры, но ученые предполагают, что первое корейское государство появилось примерно в IV—III веках до нашей эры. В конце II века до нашей эры китайской династией Хань завоевала территории Древнего Чосона, государство пало.

На его месте создали Четыре ханьских округа. Также на полуострове существовало несколько племенных союзов. Согласно легендам, Силла была основана в 57 году до нашей эры, однако первый исторически подтвержденный государь Силлы — Нэмуль — правил с 356 по 402 год нашей эры.

Считается, что государство Когурё было основано в 37 году до нашей эры. Однако Юри — первый правитель Когурё, подтвержденный источниками — умер в 18 году нашей эры. 

Государство Пэкче, предположительно, было основано в 18 году до нашей эры. По одной из версий, сыновья основателя Когурё не захотели бороться за наследство и создали свое государство на юго-западе полуострова.

Три государства постепенно разрастались и набирали силу, заняв практически весь полуостров. Однако на юге оставался небольшой союз племен Кая, окончательно завоевыванный правителем Силлы Чинхыном в 562 году.

Три государства: Когурё, Пэкче и Силла / © The Times atlas of world history, R. Overy
Три государства: Когурё, Пэкче и Силла / © The Times atlas of world history, R. Overy

Период трех корейских государств продлился до середины VII века. В 660 году китайская династия Тан совместно с Силлой победили армию Пэкче. В 668 году пало Когурё. В том же году Силла аннексировала территорию Пэкче, а по результатам Силла-танских войн они еще больше увеличили территорию своего государства. Однако в то время на территории Корейского полуострова также находилось тунгусо-маньчжурское государство Бохай.

Междуусобные войны возобновились в конце IX века. Объединенная Силла распалась на три государства.

Период Трех государств в основном описан в «Самгук саги» и «Самгук юса», но важно учитывать, что оба источника были созданы намного позже указанных событий — в XII и XIII веках соответственно. Несмотря на историческую ценность источников, исследователи расходятся во мнении, в какой мере источники достоверны. Ученые полагают, что из-за некоторой ангажированности составители «Самгук саги» могли исказить некоторые факты, к примеру, чтобы показать приемственность между Силлой и Корё.

Государство Корё было основано в 936 году корейским правителем Тхэджо. Тхэджо — посмертное имя Ван Гона. Он был успешным генералом, и после свержения предыдущего правителя военноначальники назначили Ван Гона правителем в 918 году. К 936 году он окончательно объединил под своей властью территорию полуострова в единое государство и назвал его Корё.

До XIII века Корё было независимым государством, но в 1231 году на территорию полуострова вторглись монголы. Более ста лет Корё была вынуждена платить дань монгольской империи Юань.

Территория династий Корё и Чосон / © The Times atlas of world history, R. Overy
Территория династий Корё и Чосон / © The Times atlas of world history, R. Overy

Корё смогло освободиться от монгольского влияния, но в 1388 году династия пала. Генерал Ли Сонге, в будущем известный как Тхэджо, основал династию Чосон.

Государство просуществовало до 1897 года. В XIX веке Чосон был достаточно закрытой страной. Прозападные реформы продвигались очень медленно. Япония силой пыталась сделать Чосон более открытым государством. На фоне противостояния Японии в стране начались революционные движения. Король Чосона обратился за помощью к властям Китая. Это переросло в Японо-китайскую войну, которая продлилась с 1894 по 1895 год. Хотя Чосон участия в войне не принимал, противостояние происходило именно на территории полуострова. 

Китай проиграл, а Чосон фактически перешел под протекторат Японии. Королева Мин — жена короля Коджона — была убита японцами в 1895 году. Годом ранее он заявил о создании «Великой империи Хан», а себя назвал императором. Однако в феврале 1896 года он бежал из дворца и скрылся в российском посольстве в Сеуле. Спустя год он смог вернуться во дворец и даже принял титул императора, но власти у него фактически уже почти не было. 

Корейская империя просуществовала до 1910 года. В августе был подписан договор и Корея перешла под управление Японии. Японская оккупация фактически продлилась до 1945 года. 

Однако окончание японской оккупации не привело к созданию единого и независимого корейского государства. После поражения Японии во Второй мировой войне СССР и США подписали договор о совместном управлении полуостровом, разделив зону влияния по 38-й параллели.

Разделение Кореи по 38-й параллели / © A concise history of Korea, M. Seth
Разделение Кореи по 38-й параллели / © A concise history of Korea, M. Seth

Изначально обе державы планировали работать вместе над формированием временного правительства и развитием страны. Однако СССР и США разошлись в понимании, как должны проходить выборы в Корее. По предложению США, во временное законодательное собрание Кореи должны были войти депутаты с обеих половин страны. Их численность должна была быть пропорциональна населению двух территорий. В этом случае, депутаты Юга получили бы примерно две трети мест. Это не устраивало СССР.

На территории Северной Кореи в 1946 году сформировали временное правительство во главе с Ким Ир Сеном. А на территории Южной Кореи в 1948 году прошли выборы. В августе того же года была провозглашена Первая республика Южной Кореи. Президентом стал Ли Сын Ман.

После этого на территории Северной Кореи было решено провести всеобщие выборы в единое Верховное народное собрание полуострова. При этом, на Севере в каждом избирательном округе был представлен лишь один кандидат, а на Юге выборы проходили нелегально.

В сентябре 1948 года была провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика. В тот же год войска СССР и США покинули полуостров.

И Ли Сын Ман, и Ким Ир Сен считали себя правителями всей Кореи. Границу они не признавали. В 1950 году при поддержке Китая и СССР Северная Корея пересекла линию и вторглась на территорию Южной Кореи, которую в войне поддержала Организация Объединенных Наций, и в первую очередь США.

Корейская война продлилась с 1950 по 1953 год. За это время Сеул несколько раз переходил то к одной, то к другой стороне. В начале войны северокорейская сторона практически смогла захватить южную территорию, однако контрнаступление войск южной коалиции смогло отодвинуть войска противника обратно и практически взять полуостров под контроль. Тогда в войну вступил Китай. 

Корейская война / © Department of History, USMA
Корейская война / © Department of History, USMA

К июлю 1951 года война зашла в тупик. Страны попытались начать переговоры, хотя боевые действия продолжались. Несмотря на большие потери, линия фронта существенно не сдвигалась. 

Тупиковая линия на ноябрь 1951 года / © Department of History, USMA
Тупиковая линия на ноябрь 1951 года / © Department of History, USMA

В марте 1953 года умер Иосиф Сталин. Президиум ЦК КПСС вскоре выступил за окончание войны. Без поддержки СССР Китай был вынужден согласиться на добровольную репатриацию военнопленных.

27 июля был подписан договор о перемирии. Линию раздела зафиксировали примерно в районе 38-й параллели, а вокруг нее организовали демилитаризованную зону. При этом, город Кэсон — столица Корё — отошел КНДР. До начала войны он был частью Южной Кореи. 

Корейская демилитаризованная зона / © OpenStreetMap
Корейская демилитаризованная зона / © OpenStreetMap

Мирный договор между странами так и не был подписан.

