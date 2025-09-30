О мероприятии

Человечество стоит на пороге масштабных перемен. Развитие искусственного интеллекта, социальные, культурные и демографические сдвиги, трансформация экономики и ухудшение экологической ситуации влекут за собой изменения на глобальном и локальном уровнях. Как эти процессы повлияют на географию как науку? Как изменятся карты и модели мира? Какие новые тенденции и вызовы возникнут на разных территориях — от мегаполисов до отдаленных регионов?

Кандидат географических наук Николай Константинович Куричев расскажет:

Как инновации и цифровизация трансформируют геоинформационные технологии;

Влияние ИИ на изучение и прогнозирование пространственных процессов;

Социально-экономические и экологические тренды, формирующие будущее географии;

Перспективы территориального развития и устойчивого планирования.

