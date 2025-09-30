Уведомления
Слушатели узнают, как инновации и цифровизация трансформируют геоинформационные технологии.
О мероприятии
Человечество стоит на пороге масштабных перемен. Развитие искусственного интеллекта, социальные, культурные и демографические сдвиги, трансформация экономики и ухудшение экологической ситуации влекут за собой изменения на глобальном и локальном уровнях. Как эти процессы повлияют на географию как науку? Как изменятся карты и модели мира? Какие новые тенденции и вызовы возникнут на разных территориях — от мегаполисов до отдаленных регионов?
Кандидат географических наук Николай Константинович Куричев расскажет:
- Как инновации и цифровизация трансформируют геоинформационные технологии;
- Влияние ИИ на изучение и прогнозирование пространственных процессов;
- Социально-экономические и экологические тренды, формирующие будущее географии;
- Перспективы территориального развития и устойчивого планирования.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Термиты, выращивающие грибы для пропитания, использовали сложную стратегию для защиты своего урожая от сорняков. Они изолировали зараженные участки и покрывали их почвой, содержащей вещества, которые подавляли рост вредоносных грибов.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
