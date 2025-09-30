  • Добавить в закладки
Лекция
16+
География в будущем и будущее географии

Слушатели узнают, как инновации и цифровизация трансформируют геоинформационные технологии.

Русское географическое общество
2 октября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Новая пл., д. 10, стр. 2

О мероприятии

Человечество стоит на пороге масштабных перемен. Развитие искусственного интеллекта, социальные, культурные и демографические сдвиги, трансформация экономики и ухудшение экологической ситуации влекут за собой изменения на глобальном и локальном уровнях. Как эти процессы повлияют на географию как науку? Как изменятся карты и модели мира? Какие новые тенденции и вызовы возникнут на разных территориях — от мегаполисов до отдаленных регионов?

Кандидат географических наук Николай Константинович Куричев расскажет:

  • Как инновации и цифровизация трансформируют геоинформационные технологии;
  • Влияние ИИ на изучение и прогнозирование пространственных процессов;
  • Социально-экономические и экологические тренды, формирующие будущее географии;
  • Перспективы территориального развития и устойчивого планирования.
Расписание
2
Четверг
Октябрь 2025
Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Новая пл., д. 10, стр. 2

30 сентября, 05:01
Александр Речкин
2
# будущее
# география
# Россия
