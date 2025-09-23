  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Орбитальный фитнес-зал

Слушатели узнают, как быстро надо бегать и насколько высоко прыгать, чтобы полететь в космос.

Космонавтика и авиация
3 октября, 19:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 27

О мероприятии

Физкультура и подготовка к космическому полету неразрывно связаны. Ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Сергей Антонов расскажет о физических аспектах космической деятельности. Слушатели узнают, как быстро надо бегать и насколько высоко прыгать, чтобы полететь в космос, почему нельзя отпускать домой космонавта после посадки. Также участники мероприятия разберутся, чем отличается подготовка олимпийских чемпионов от космической, как тренировать мышцы в невесомости, и куда вечно убегает скелет у обитателей орбитальных станций.

Расписание
3
Пятница
Октябрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 27 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 27

23 сентября, 11:57
Александр Речкин
2
# биология
# космос
# технологии
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Комментарии

