Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

При расчете траектории движения кометы или астероида в космосе в первую очередь учитывают, как на него должна действовать гравитация: в Солнечной системе в качестве «движущей силы» работает не только Солнце, но и планеты, и даже малые тела — карликовые планеты, крупные астероиды. Все они могут искажать орбиту небесного тела.

Дополнительно на объект способны влиять негравитационные силы. В случае комет это в первую очередь реактивная тяга от выброса газов под действием Солнца: вещество вылетает с поверхности, как из сопла ракетного двигателя, и «толкает» небесное тело.

При наблюдениях комет Солнечной системы получаемая в результате расчетная траектория вполне соответствует реальной. К примеру, комета Галлея (1P/Halley) благодаря естественной реактивной тяге движется намного быстрее, чем могла бы только за счет силы притяжения.

Однако в ходе отслеживания межзвездных объектов при расчетах орбит обнаружились аномалии. Одна только комета Борисова (2I/Borisov) 2019 года «вела себя» нормально: у нее был отчетливый хвост, который придавал ей заметное ускорение. С остальными двумя отмечаются неувязки. У продолговатого Оумуамуа (1I/ʻOumuamua) 2017 года не было ни малейших признаков комы либо хвоста, а между тем что-то явно придавало ему ускорение.

С обнаруженной в июле 2025 года межзвездной кометой 3I/ATLAS все наоборот. Об этом недавно рассказали известный астрофизик из Гарвардского университета (США) Абрахам Леб и его коллеги в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. Они обобщили данные более четырех тысяч наблюдений объекта, проведенных до 23 сентября, и для начала рассчитали его траекторию только с учетом гравитационного воздействия Солнца и всех крупных объектов нашей системы.

К удивлению ученых, она оказалась практически идентична реальной — негравитационное ускорение ничтожно. Выходит, влияния реактивной тяги почти нет. Этого можно было ожидать от «сухого» камня, то есть астероида, но известно, что признаки наличия комы и хвоста у 3I/ATLAS заметили, можно сказать, сразу — еще в те времена, когда комета была далеко за пределами Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Более того, ранее исследование показало, что она выбрасывала вещество намного интенсивнее, чем должна была при ее расстоянии от Солнца в тот момент.

Предполагают, что этот парадокс может быть связан с большой массой и размером небесного тела: по мнению ученых, его диаметр составляет по меньшей мере пять километров, поэтому испарение газов с поверхности не способно значительно «сдвигать» его. По другой версии, так происходит потому, что выброс идет в разные стороны: противоположно направленная тяга равносильна, и это сводит общий эффект почти к нулю.

Адель Романова 221 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.