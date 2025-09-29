Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
При расчете траектории движения кометы или астероида в космосе в первую очередь учитывают, как на него должна действовать гравитация: в Солнечной системе в качестве «движущей силы» работает не только Солнце, но и планеты, и даже малые тела — карликовые планеты, крупные астероиды. Все они могут искажать орбиту небесного тела.
Дополнительно на объект способны влиять негравитационные силы. В случае комет это в первую очередь реактивная тяга от выброса газов под действием Солнца: вещество вылетает с поверхности, как из сопла ракетного двигателя, и «толкает» небесное тело.
При наблюдениях комет Солнечной системы получаемая в результате расчетная траектория вполне соответствует реальной. К примеру, комета Галлея (1P/Halley) благодаря естественной реактивной тяге движется намного быстрее, чем могла бы только за счет силы притяжения.
Однако в ходе отслеживания межзвездных объектов при расчетах орбит обнаружились аномалии. Одна только комета Борисова (2I/Borisov) 2019 года «вела себя» нормально: у нее был отчетливый хвост, который придавал ей заметное ускорение. С остальными двумя отмечаются неувязки. У продолговатого Оумуамуа (1I/ʻOumuamua) 2017 года не было ни малейших признаков комы либо хвоста, а между тем что-то явно придавало ему ускорение.
С обнаруженной в июле 2025 года межзвездной кометой 3I/ATLAS все наоборот. Об этом недавно рассказали известный астрофизик из Гарвардского университета (США) Абрахам Леб и его коллеги в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. Они обобщили данные более четырех тысяч наблюдений объекта, проведенных до 23 сентября, и для начала рассчитали его траекторию только с учетом гравитационного воздействия Солнца и всех крупных объектов нашей системы.
К удивлению ученых, она оказалась практически идентична реальной — негравитационное ускорение ничтожно. Выходит, влияния реактивной тяги почти нет. Этого можно было ожидать от «сухого» камня, то есть астероида, но известно, что признаки наличия комы и хвоста у 3I/ATLAS заметили, можно сказать, сразу — еще в те времена, когда комета была далеко за пределами Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Более того, ранее исследование показало, что она выбрасывала вещество намного интенсивнее, чем должна была при ее расстоянии от Солнца в тот момент.
Предполагают, что этот парадокс может быть связан с большой массой и размером небесного тела: по мнению ученых, его диаметр составляет по меньшей мере пять километров, поэтому испарение газов с поверхности не способно значительно «сдвигать» его. По другой версии, так происходит потому, что выброс идет в разные стороны: противоположно направленная тяга равносильна, и это сводит общий эффект почти к нулю.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.
Анализ камня, добытого астронавтами «Аполлона-17», поставил под вопрос всю историю каменистых планет Солнечной системы
Один из крупнейших ударных кратеров на видимой стороне Луны — Море Ясности (Mare Serenitatis) — образовался на 300 миллионов лет раньше, чем считалось. К такому выводу ученые пришли, проанализировав камень, доставленный на Землю астронавтами «Аполлона-17» в 1972 году. Открытие может привести к пересмотру ранней истории Солнечной системы.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Геронтолог Хавинсон: «Дожить до 110-120 лет реально уже сейчас»
«Москвич» представил свой электромобиль. Что с ним не так?
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
5 историй: Полеты животных в космос
Вопросы читателей (ч. 8)
Будущее пассажирских самолетов
Будущее, которое вам понравится: пять невероятных сценариев
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии