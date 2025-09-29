Есть ли жизнь после COVID’а

О мероприятии

Пандемия COVID-19 с людьми уже несколько лет. И если поначалу казалось, что финал близок, ведь вакцины созданы, лечить вроде научились, то позже по всему миру у переболевших стали активно фиксировать и пристально изучать так называемый постковидный синдром.

Да и сам коронавирус постоянно мутирует, находя все новые лазейки в иммунитете. До сих пор. Вариаций множество, дошли до «Нимбуса» и «Стратуса». Как жить дальше? Что делать с постковидным хвостом? Ответы на эти и многие другие вопросы даст врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация