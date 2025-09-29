  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Есть ли жизнь после COVID’а

Слушатели узнают про постковидный синдром.

ВДНХ
4 октября, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Пандемия COVID-19 с людьми уже несколько лет. И если поначалу казалось, что финал близок, ведь вакцины созданы, лечить вроде научились, то позже по всему миру у переболевших стали активно фиксировать и пристально изучать так называемый постковидный синдром.

Да и сам коронавирус постоянно мутирует, находя все новые лазейки в иммунитете. До сих пор. Вариаций множество, дошли до «Нимбуса» и «Стратуса». Как жить дальше? Что делать с постковидным хвостом? Ответы на эти и многие другие вопросы даст врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание
4
Суббота
Октябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

29 сентября, 11:51
Александр Речкин
3
# COVID-19
# биология
# пандемия
Комментарии

