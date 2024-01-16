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Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
SpaceX в этом году планирует провести 150 космических запусков против 96 в 2023 году, причем около десятка из них должны стать полетами Starship. Глава компании считает, что выяснил причины взрыва корабля при его последнем, втором, испытательном полете и это позволяет надеяться на успех последующих.
В довольно длинном видео, размещенном SpaceX на платформе X, Илон Маск кратко подвел итоги прошлого года, а также рассказал, какими видит причины взрыва обеих ступеней Starship в его втором полете, 18 ноября 2023 года. Напомним: тогда почти через три минуты после взлета первая ступень отделилась от второй. И в момент, когда первая ступень включила двигатели, чтобы затем мягко сесть на хвост, она взорвалась. Вторая ступень летела вверх еще несколько минут и достигла космоса (почти поднялась на 150 километров), однако затем с ней была потеряна связь, и туда ушла команда на самоподрыв. Ракета, как предполагалось ранее, взорвала себя, ее обломки сгорели в атмосфере.
Илон Маск не затронул вопрос о том, как погибла первая ступень, — это может быть связано с тем, что у SpaceX пока нет полного понимания вопроса. Но он пояснил, что случилось со второй ступенью, одновременно выполняющей и функции корабля.
«Причина, по которой он не долетел до орбиты, заключается в том, что мы сбрасывали жидкий кислород (из второй ступени. — Прим. ред.), а жидкий кислород в итоге привел к пожару и взрыву. Мы хотели сбросить его, потому что при наличии полезной нагрузки его в норме не было бы (он израсходовался бы при работе двигателей. — Прим. ред.). По иронии судьбы, если бы у корабля была полезная нагрузка, он бы достиг орбиты», — рассказал Маск.
Хотя объяснение звучит логично, оно означает, что вторая ступень могла разрушиться сама — от пожара с последующим взрывом, а не от команды на подрыв.
Глава компании заявил, что считает третий пуск имеющим высокие шансы на успех. В этом полете Starship должен впервые продемонстрировать перекачку топлива в невесомости из своего головного бака в основной (в корме). Кроме того, корабль включит свои двигатели Raptor в космосе, чтобы проверить возможности маневрировать там.
Также планируется опробовать работу специального устройства для одновременного контролируемого вывода на орбиту большого числа спутников. На космодроме Starbase, откуда запускают Starship, в этом году планируют построить вторую стартовую башню, что позволит запускать такие корабли с малыми разрывами по времени.
Это не значит, что одной башни не хватает уже сейчас: в 2024 году планируют только десять пусков Starship. Однако вторая башня необходима для двух близких по времени запусков Starship, один из которых сможет дозаправить другой на орбите. Для будущей лунной миссии, когда корабль SpaceX прилунит астронавтов на земном спутнике, потребуется не менее десятка полетов на дозаправку корабля. Их будет осуществлять корабль того же типа, но с «танкерной» полезной нагрузкой, несущий жидкий метан и кислород для перекачки прямо на орбите.
«Большое дело. Это одна из фундаментальных технологий, необходимых для строительства города на Марсе и базы на Луне», — добавил Маск.
В качестве перспективной цели для компании глава SpaceX обозначил создание новых версий Starship высотой в 140 метров и более (сейчас общая высота обеих ступеней — только 121 метр). Полезная нагрузка в этом случае поднимется с 100 до 200 тонн. Опять-таки, такие высокие цифры полезной нагрузки связаны не с текущими потребностями, а с тем, что Илон Маск рассматривает новый корабль как средство колонизации Марса, что требует отправки на четвертую планету миллионов тонн грузов.
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