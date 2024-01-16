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Демократы и пожилые люди распознали фейковые новости лучше, чем консерваторы и молодые
Американские исследователи пришли к выводу, что люди, придерживающиеся республиканских политических взглядов, как и молодежь, хуже распознают ложную информацию, чем демократично настроенные граждане и пожилые люди. Но что интересно — и те, и другие при этом подозревали, что ошибаются. Это противоречит идее о том, что одобряющие и распространяющие фейки люди твердо верят в то, что такая информация правдива.
Ученые из американских университетов Северо-Восточного, Буффало и Гарвардской медицинской школы отобрали 533 участников со всех уголков Соединенных Штатов и провели исследование на тему того, насколько каждый из них доверяет фейковым новостям. При этом около половины испытуемых заявили о себе как о демократах, другая половина — как о республиканцах. Возрастные группы также поделили на две категории: от 18 до 30 лет и от 65 лет.
Участникам предложили оценить, насколько правдивы различные газетные заголовки, сгенерированные учеными. Например: «Фаучи получил Нобелевскую премию мира» (Энтони Фаучи — известный американский иммунолог и инфекционист, выступавший за «проверку» вакцины против Covid-19 накануне вакцинации в США) или «CDC оказался частной некоммерческой организацией» (CDC — The Centers for Disease Control and Prevention, Центры по контролю и профилактике заболеваний, входят в Национальное агентство общественного здравоохранения США).
Оказалось, молодые люди и республиканцы в целом хуже распознавали ложную информацию по сравнению с пожилыми и демократами. Но настоящий сюрприз ждал ученых во второй части исследования, когда они оценивали уровень уверенности испытуемых в своих ответах.
Те, кто чаще выбирал неверные ответы, выразили и более высокое недоверие к ним, но это не помешало им остановить свой взгляд на фейковой новости (хотя республиканцы все-таки чуть хуже демократов отличали правду от вымысла). Это означает, что люди, «верящие» в заведомо ложную информацию, догадываются, что могут ошибаться, но все равно «выбирают» ее.
Интересно и то, что консерваторы продемонстрировали тенденцию оценивать материалы как правдивые для прореспубликанских заголовков и как ложные — для продемократических. Демократы, наоборот, распознавали либеральные заголовки скорее в качестве ложных, а в отношении консервативных какая-либо предвзятость у них отсутствовала.
Пожилые люди тоже лучше распознавали фейки, чем молодые, тем не менее куда охотнее делились ими с окружающими. По предположению ученых, это связано с тем, что пенсионеры в принципе склонны предоставлять людям большое количество информации, поэтому среди прочего в этот поток попадают фейки.
Исследование опубликовано в журнале Communications Psychology.
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