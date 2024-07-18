  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 минут назад
Александр Березин
38

NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

4.9

По уточненным данным, для свода Международной космической станции с орбиты компания Илона Маска использует сильно измененный грузовой корабль, имеющий рекордно большое количество двигателей (больше, чем у любого другого корабля в истории). Однако это не будет Starship, хотя для него такая задача в теории была бы проще.

Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# космос
© Nathan Koga, NSF/L2

МКС приближается к концу своей полезной жизни: кроме типичных для космических станций проблем биообрастания, в российском сегменте периодически происходят утечки воздуха, вызванные в том числе усталостными трещинами в металле, которые со временем будут накапливаться. В связи с этим Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует свети станцию с орбиты.

Согласно новым данным от NASA, в теории такой свод можно осуществить с помощью российских грузовиков «Прогресс». Однако для хорошо контролируемого сведения с орбиты их, как утверждает американская сторона, потребовалось бы три штуки сразу, а российский сегмент станции не может столько принять.

Поэтому космическое ведомство США решило заплатить SpaceX 843 миллиона долларов за сведение станции ее средствами — примерно в 2031 году. Для этого задействуют грузовой корабль Dragon. Вместо стандартных 18 двигателей Draco (на монометилгидразине и тетраоксиде азота) он будет иметь 46 таких двигателей и нести 16 тонн топлива. Это рекордное количество: столько двигателей не имеет ни один современный космический корабль или ракета. Dragon придется серьезно модифицировать: по оценкам NASA, он будет примерно наполовину «новым». Намного удлинится служебный отсек, в котором перевозят грузы.

Легко видеть, что всего к МКС можно пристыковать до четырех грузовых кораблей (пара «Прогрессрв» и пара Dragon). Зачем в таком случае нужно проектировать специальный корабль для сведения МКС с орбиты? Возможно, дело в том, что несколько миссия по сведению МКС обычными грузовыми кораблями стоили бы дороже, чем создание одно специализированного за 843 миллиона. NASA, исторический не тяготеет к более дешевым решениям / © Wikimedia Commons

Помимо этого, корабль будет существенно тяжелее современных, отчего вывести его в космос на ракете Falcon 9, как в случае с кораблями SpaceX сегодня, не получится. Используют другой носитель — возможно, Falcon Heavy или Starship.

Увеличенный «грузовик» выведут на орбиту за полтора года до затопления МКС в южной части Тихого океана или Индийском. Примерно год он будет плавно тормозить станцию, тем самым постепенно понижая высоту ее орбиты.

SpaceX видит новый удлиненный Dragon именно таким / © SpaceX

Все это время астронавты будут оставаться на борту станции. За полгода до затопления корабль снизит ее орбиту до 220 километров (сейчас примерно 420 километров). Как только будет достигнута отметка в 220 километров, снижение пойдет быстрее, и через четверо суток после него станция сойдет с орбиты.

Несмотря на падение и частичное сгорание в атмосфере, по расчетам NASA, достаточно крупные фрагменты — размером максимум с автомобиль — достигнут поверхности нашей планеты. Именно поэтому, утверждает агентство, нужна специальная дорогостоящая и длительная миссия по контролируемому сведению.

В то же время к миссии есть ряд вопросов. Например, в 1979 году NASA свело с орбиты крупную (объемом с будущий «Мир») орбитальную станцию «Скайлэб» вообще без каких-либо кораблей. США тогда прекратили летать на «Сатурнах», чтобы хватило денег на отработку другого, тупикового носителя. Но с его разработкой к моменту схода «Скайлэб» ожидаемо не успели, поэтому станция тормозилась об атмосферу лишь с помощью своих маломощных двигателей маневрирования. Несмотря на это, ее основная часть упала в Индийский океан, лишь некоторые обломки достигли малонаселенных регионов Австралии.

Еще сомнительнее утверждение представителей NASA о том, что для сведения МКС потребовалось бы три «Прогресса». Такую крупную станцию, как «Мир», в 2001 году весьма безопасно свели с орбиты, используя всего один «Прогресс». МКС крупнее «Мира», но ее можно расстыковать и затопить парой из «Прогресса» и обычного Dragon по частям — то есть для этого в теории вовсе не нужно привлекать какие-то новые, специально и глубоко модифицированные корабли американских исполнителей. Пара давно отработанных и серийных «Прогрессов» или Dragon стоят много меньше, чем 843 миллиона долларов.

Очевидно, истинные причины всей операции в том, что NASA по политическим причинам не хочет обращаться за помощью к «Роскосмосу». Без ответа остается вопрос о том, почему для этой задачи выбрали измененный Dragon вместо обычного Starship, который к 2031 году явно будет серийным и вполне отработанным.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Сны для осьминога. Интеллект животных
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Жизнь и смерть: наука суицидология
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Мастер-класс
19 Июл
Бесплатно
Минералы и горные породы
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Июл
Бесплатно
Как понять язык собак?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Июл
Бесплатно
Треугольник Полинезии: гавайская культура
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
19 Июл
Бесплатно
Биология старения
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
19 Июл
700
Вегетарианство и веганство здорового человека
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
20 Июл
1000
Асфиксия
Medio Modo
Москва
Лекция
20 Июл
Бесплатно
Ливия — свидетельница цивилизаций
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:24
Игорь Байдов

Создан генератор, который вырабатывает электроэнергию за счет падения капель дождя

Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.

Технологии
# генератор
# дождь
# переменный ток
# электричество
Позавчера, 11:39
Александр Березин

Человеческая цивилизация неожиданно увеличила биоразнообразие растений в Северном полушарии

Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.

Биология
# биология
# голоцен
# растение
Вчера, 15:43
Полина Меньшова

Настольная игра «Подземелья и драконы» (D&D) улучшила состояние психики

Настольные игры, как и многие другие групповые виды досуга, положительно влияют на психическое здоровье человека, обеспечивая социальное взаимодействие и отвлекая от рутины. Однако эффект игры «Подземелье и драконы» оказался более разносторонним.

Психология
# D&D
# Dungeons and Dragons
# Подземелья и драконы
# эмоциональное состояние
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
13 июля
Татьяна

Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.

Биология
# LUCA
# ДНК
# клетка
# эволюция
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

    16 минут назад

  2. Самое крупное цветение токсичных водорослей может угрожать продовольственной безопасности

    3 часа назад

  3. С помощью томографии ученые впервые увидели, как псилоцибин перестраивает личность человека

    4 часа назад

  4. Эффективность рождений из замороженных яйцеклеток в Великобритании сравнили с обычным ЭКО

    5 часов назад
Выбор редакции

Лед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологии

13 июля

Последние комментарии

Виктор Ларионов
2 минуты назад
Александр, из того, что написано в данном предложении, однозначно следует, что Австралия не расположена в Новом Свете. Следовательно, согласно

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Семен Слепцов
52 минуты назад
Проще было использовать Прогресс

SpaceX показала концепт аппарата для свода МКС с орбитыSpaceX показала концепт аппарата для свода МКС с орбиты

Мария А.
1 час назад
Виктор, из всех якобы ошибок таковой была только одна — в поперечникЕ. И я написала, что мы исправили эту опечатку.

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Александр Березин
1 час назад
Виктор, " > Поскольку австралийцы были практически изолированы на своем континенте последние 70 тысяч лет, это тоже указывало на существенно

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Nail Sharipov
1 час назад
Если ссылку не заблочат, то вот видос его https://youtu.be/cu7QDskh4lk?si=eXmNR-wjocqaRFBl

Тренинг осознанности подействовал на сознание так же, как наркотикиТренинг осознанности подействовал на сознание так же, как наркотики

Nail Sharipov
1 час назад
Одна из самых спорных областей, где очень много некачественных исследований. Панчин у себя в youtube канале хорошо разбирает эту тему

Тренинг осознанности подействовал на сознание так же, как наркотикиТренинг осознанности подействовал на сознание так же, как наркотики

Виктор Ларионов
2 часа назад
Мария, так кто там у нас «нечто невообразимое» выдаёт-то, а? > причем в поперечнике могут иметь сотни метров или километр.  Это было сильно (как

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Виктор Ларионов
2 часа назад
Мария, хорошо, возможно, где-то тоже ошибаюсь. Но прежде чем ёрничать, поработали б над своими, как орфографическими, так и смысловыми, тем более, что

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Max Power
3 часа назад
Я это знал благодаря эмпирическому опыту в студенчестве, мы называли это "чувством ясности и глобальности" Насчет депрессии бы поспорил)))

С помощью томографии ученые впервые увидели, как псилоцибин перестраивает личность человекаС помощью томографии ученые впервые увидели, как псилоцибин перестраивает личность человека

Мария А.
3 часа назад
Виктор, вы когда тут что-то советуете, хотя бы сами в словарь заглядываете? В близи от? Что? Как и вчера выдали нечто поразительное. Помогу вам:

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Виктор Ларионов
4 часа назад
> Ученые утверждают, что связь между частыми переездами в детстве и последующими психическими расстройствами установили впервые. Да ладно?

Частые переезды в детстве повысили риск депрессии после взросленияЧастые переезды в детстве повысили риск депрессии после взросления

Виктор Ларионов
6 часов назад
Материал познавательный, перспективный и даже интригующий: неужели «австралийцы» (и, что тоже немаловажно, - когда) прошли через Беренгов

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Виктор Ларионов
6 часов назад
ν-Процесс — процесс нуклеосинтеза при взаимодействии нейтрино с атомными ядрами. Возможно, он ответственен за появление изотопов ⁷Li, ¹¹B, ¹⁹F,

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Виктор Ларионов
6 часов назад
А, конечно же, нейтроны, протоны, и нейтрино участвуют и далее в образовании новых хим элементов: > p-процесс... Такие условия достигаются в: -

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Виктор Ларионов
7 часов назад
Это так, для себя. Суть в том, что во время детонации внутри СН протекают бурные термоядерные реакции, продуктом которых являются в основном:

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Alexander Nazarov
7 часов назад
Базар, хороший вопрос. Но, расстояние от Венеры до Земли меняется в пределах от 38 до 261 млн км. Поэтому, норм.

NASA впервые передало хип-хоп на ВенеруNASA впервые передало хип-хоп на Венеру

Виктор Ларионов
7 часов назад
> Еще одна необычная черта новых наблюдений: у астрономов не получилось обнаружить маломассивные черные дыры рядом с обычными звездами. Ранее с

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Александр Березин
7 часов назад
Виктор, не совсем понял связь этого комментария с темой, ну да ладно.

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Виктор Ларионов
7 часов назад
Взрывы сверхновых — основной источник[!] пополнения межзвёздной среды элементами с атомными номерами больше (или, как говорят, тяжелее) He [т. е. с

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Александр Березин
7 часов назад
Жандос, "все это вранье" -- конечно, аргументированная позиция. Но она противоречит фактам -- а именно численности флотов сторон. См. текст статьи

Невероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себяНевероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себя

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно