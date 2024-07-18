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NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС
По уточненным данным, для свода Международной космической станции с орбиты компания Илона Маска использует сильно измененный грузовой корабль, имеющий рекордно большое количество двигателей (больше, чем у любого другого корабля в истории). Однако это не будет Starship, хотя для него такая задача в теории была бы проще.
МКС приближается к концу своей полезной жизни: кроме типичных для космических станций проблем биообрастания, в российском сегменте периодически происходят утечки воздуха, вызванные в том числе усталостными трещинами в металле, которые со временем будут накапливаться. В связи с этим Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует свети станцию с орбиты.
Согласно новым данным от NASA, в теории такой свод можно осуществить с помощью российских грузовиков «Прогресс». Однако для хорошо контролируемого сведения с орбиты их, как утверждает американская сторона, потребовалось бы три штуки сразу, а российский сегмент станции не может столько принять.
Поэтому космическое ведомство США решило заплатить SpaceX 843 миллиона долларов за сведение станции ее средствами — примерно в 2031 году. Для этого задействуют грузовой корабль Dragon. Вместо стандартных 18 двигателей Draco (на монометилгидразине и тетраоксиде азота) он будет иметь 46 таких двигателей и нести 16 тонн топлива. Это рекордное количество: столько двигателей не имеет ни один современный космический корабль или ракета. Dragon придется серьезно модифицировать: по оценкам NASA, он будет примерно наполовину «новым». Намного удлинится служебный отсек, в котором перевозят грузы.
Помимо этого, корабль будет существенно тяжелее современных, отчего вывести его в космос на ракете Falcon 9, как в случае с кораблями SpaceX сегодня, не получится. Используют другой носитель — возможно, Falcon Heavy или Starship.
Увеличенный «грузовик» выведут на орбиту за полтора года до затопления МКС в южной части Тихого океана или Индийском. Примерно год он будет плавно тормозить станцию, тем самым постепенно понижая высоту ее орбиты.
Все это время астронавты будут оставаться на борту станции. За полгода до затопления корабль снизит ее орбиту до 220 километров (сейчас примерно 420 километров). Как только будет достигнута отметка в 220 километров, снижение пойдет быстрее, и через четверо суток после него станция сойдет с орбиты.
Несмотря на падение и частичное сгорание в атмосфере, по расчетам NASA, достаточно крупные фрагменты — размером максимум с автомобиль — достигнут поверхности нашей планеты. Именно поэтому, утверждает агентство, нужна специальная дорогостоящая и длительная миссия по контролируемому сведению.
В то же время к миссии есть ряд вопросов. Например, в 1979 году NASA свело с орбиты крупную (объемом с будущий «Мир») орбитальную станцию «Скайлэб» вообще без каких-либо кораблей. США тогда прекратили летать на «Сатурнах», чтобы хватило денег на отработку другого, тупикового носителя. Но с его разработкой к моменту схода «Скайлэб» ожидаемо не успели, поэтому станция тормозилась об атмосферу лишь с помощью своих маломощных двигателей маневрирования. Несмотря на это, ее основная часть упала в Индийский океан, лишь некоторые обломки достигли малонаселенных регионов Австралии.
Еще сомнительнее утверждение представителей NASA о том, что для сведения МКС потребовалось бы три «Прогресса». Такую крупную станцию, как «Мир», в 2001 году весьма безопасно свели с орбиты, используя всего один «Прогресс». МКС крупнее «Мира», но ее можно расстыковать и затопить парой из «Прогресса» и обычного Dragon по частям — то есть для этого в теории вовсе не нужно привлекать какие-то новые, специально и глубоко модифицированные корабли американских исполнителей. Пара давно отработанных и серийных «Прогрессов» или Dragon стоят много меньше, чем 843 миллиона долларов.
Очевидно, истинные причины всей операции в том, что NASA по политическим причинам не хочет обращаться за помощью к «Роскосмосу». Без ответа остается вопрос о том, почему для этой задачи выбрали измененный Dragon вместо обычного Starship, который к 2031 году явно будет серийным и вполне отработанным.
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