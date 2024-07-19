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Астрономы предложили распознавать дипфейки по «звездам» в глазах
В мире все большую популярность завоевывают изображения и звуки, созданные методами глубокого обучения. Их называют дипфейками. Настоящий тренд — подделка с помощью ИИ фото и видео знаменитостей. Установить их подлинность сложно даже специалистам. Что, если попробовать астрономические методы? Этим путем пошли ученые из Великобритании. Объект их исследования — анализ отражений в зрачках людей.
Ученые из Университета Халла (Великобритания) применили методы анализа снимков галактик для распознавания дипфейков. Об этом они рассказали на Национальной астрономической конференции, прошедшей на днях при поддержке Королевского астрономического общества.
По словам докладчика Адеджумоке Оволаби, идея состоит в анализе отражений в зрачках людей на фото. Если для обоих глаз они сходятся, то снимок реальный, если различаются — поддельный.
Ученые проанализировали отражения света в зрачках реальных людей и на сгенерированных нейросетью. Затем обработали астрономическими методами и проверили совпадение отражений в левом и правом глазах.
«Чтобы охарактеризовать форму галактик, мы анализируем, насколько они централизованно компактные, симметричные и гладкие. Изучаем распределение света. Методы позволили автоматически выявить отражения и прогнать морфологические черты через индексы CAS (концентрация, асимметрия, гладкость) и Джини для поиска сходства между левым и правым зрачками. По нашим данным, у дипфейков отражения различаются», — пояснил в интервью пресс-службе профессор астрофизики Кевин Пимблет, руководитель Центра компетенций в области науки о данных, ИИ и моделирования.
Коэффициент Джини — это статистический показатель распределения какой-либо величины. В астрономии его используют для оценки распределения света по пикселям на снимке галактики. Для этого точки, составляющие изображение, упорядочивают в порядке возрастания потока света. Затем сравнивают с распределением потока в идеальном случае. Коэффициент принимает значение от нуля до единицы. При нуле свет в галактике распределен по пикселям всего снимка, при 1 — весь свет концентрируется в одной точке.
Параметры CAS помогают измерять распределение света галактики, чтобы определить ее форму. Однако в случае выявления поддельного фото человека они не очень надежны.
От этой методики не стоит ждать стопроцентного результата, предупредил профессор Пимблет. Бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Но это дает ученым средство и направление борьбы с дипфейками.
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