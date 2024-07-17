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1 час назад
Василий Парфенов
311

С помощью ванили и миндаля австралийские ученые узнали, почему в космосе еда меняет вкус

4.8

В работе космонавтов крайне много трудностей и опасностей, а вот радостей, помимо гордости за уникальную профессию и хорошей зарплаты, маловато. Самое обидное, что в космосе фактически недоступен простейший способ поднять себе настроение — вкусно поесть. Вся пища в условиях микрогравитации воспринимается сильно иначе, и не совсем понятно, почему это происходит. Согласно новому исследованию австралийских ученых, дело может быть не только в невесомости.

Космонавтика
# Австралия
# виртуальная реальность
# вкус
# вкусовые ощущения
# восприятие запахов
# запах
# МКС
Странный вкус еды в космосе
Прием пищи — один из важнейших видов досуга для экипажа МКС, едва ли не единственное время, когда все обитатели станции могут спокойно пообщаться и отвлечься от постоянных забот. На фото: экипаж двадцатой экспедиции МКС (2009 год) обедает в модуле «Юнити», слева направо — Коити Ваката (JAXA), Геннадий Падалка, Роман Романенко («Роскосмос»), Франк Де Винне (ЕКА) / © NASA

Изменения вкуса во время полетов в космос связаны не только с комфортом астронавтов и космонавтов — это прямая угроза их здоровью. Трудно на протяжении полугода употреблять необходимую норму калорий, если вся еда кажется неприятной.

Частично проблему решают соусы и приправы, но полностью на них полагаться тоже нельзя: любой усилитель вкуса, кроме разве что соли, — потенциальный аллерген. В общем, и без того богатую на стресс обстановку усугубляет невозможность нормально питаться привычной пищей. Для перспективных длительных миссий к Луне или Марсу эта неприятность будет еще актуальнее.

Полностью решить проблему мешает ее непредсказуемость в каждом конкретном случае. Одни астронавты испытывают сильные изменения вкусовых предпочтений, другие почти не замечают за собой подобного. И сами эти изменения бывают разными: какая-то привычная пища становится безвкусной, другая полностью меняет вкус, а третья — наоборот, становится любимой, даже если человек ранее на дух ее не переносил. Заранее предсказать эффект невозможно. На эту тему у NASA даже есть несколько образовательных материалов для разных возрастов (PDF).

Почему так происходит — до сих пор не понятно, хотя человечество летает в космос уже больше 60 лет. Предполагают две основные причины. Во-первых, в условиях микрогравитации происходит перераспределение жидкостей в организме. Кровь отливает от нижней половины тела, отекает голова, закладывает нос. Адаптация к новому состоянию занимает несколько дней, порой недели, в которые изменения вкусовых ощущений наиболее заметны. Однако, если они появились, то обычно не проходят до конца миссии. Значит, перераспределение жидкостей в теле не единственная причина.

Странный вкус еды в космосе
Космическая лаборатория в виртуальной реальности, симуляция примитивная, но основную цель выполняет: создает аудиовизуальную обстановку стресса и изоляции / © Grace Loke, Hirdesh Chand et al., Smell perception in virtual spacecraft? A ground-based approach to sensory data collection, doi:10.1111/ijfs.17306

Во-вторых, предполагается, что за аномальный вкус пищи могут быть ответственны особенности ее хранения и приготовления. Эта гипотеза тоже отчасти верна, поскольку еда особым образом подготавливается, чтобы она не испортилась и не содержала возбудителей инфекций. Тем не менее вкус одной и той же пищи по-разному изменяется для разных членов экипажа. Так что, опять же, это явно не единственная причина.

В чем же еще может быть дело, попробовали установить в Мельбурнском королевском технологическом институте (Австралия). Авторы новой научной работы, опубликованной в рецензируемом журнале International Journal of Food Science and Technology, предположили, что среди прочего виноваты могут быть индивидуальные особенности восприятия вкуса и запаха пищи, усиленные реакцией психики человека на стресс изоляции.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые применили симуляцию Международной космической станции в виртуальной реальности. Эксперимент проходил следующим образом. На первом этапе подопытные составляли рейтинг интенсивности целой палитры запахов в «нейтральных» условиях просторной лаборатории без внешних раздражителей и стимулов. Затем испытуемые надевали VR-очки и знакомились с виртуальной МКС. Как только они были готовы приступить ко второму этапу, сотрудник лаборатории давал понюхать три контрольных аромата из всей палитры — миндаль, ваниль и цитрус.

После каждого аромата подопытные снова оценивали интенсивность, а по завершении всего теста — уровень ощущения изоляции в симуляции. Результаты оказались любопытными: для миндаля и ванили интенсивность запаха заметно увеличивалась во время VR-этапа, тогда как цитрусовый аромат воспринимался одинаково и в «нейтральных» условиях, и в «стрессовых».

Всего в эксперименте участвовали 54 человека (31 мужчина и 23 женщины в возрасте от 20 до 28 лет), что для подобных исследований считается сравнительно крупной выборкой.

Поскольку обоняние и вкус — связанные чувства, новая научная работа позволяет предположить дальнейшее направление исследований при изучении проблемы с изменением вкусовых предпочтений человека во время космических полетов. А также иных ситуаций изоляции.

Важная улика кроется в разнице ароматизаторов: ваниль и миндаль содержат бензойный альдегид, а в цитрусе его нет. Авторы исследования предположили, что контекст стресса и изоляции способствует обострению индивидуальной чувствительности к определенным летучим соединениям.

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Космонавтика
# Австралия
# виртуальная реальность
# вкус
# вкусовые ощущения
# восприятие запахов
# запах
# МКС
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