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6 минут назад
Юлия Трепалина
9

Отцы узнали запах своих детей

3.9

Проведенный в Германии эксперимент показал, что, как и матери, отцы способны «учуять» своего ребенка. Также выяснилось, что восприятие запаха детей у пап может меняться в зависимости от возраста и пола отпрысков.

Психология
# восприятие запахов
# дети
# запах
# запах тела
# обоняние
# отцы
# родители
папа с детьми
Кадр из американского мультсериала «Симпсоны» / © 20th Television

Тема роли запахов во взаимоотношениях родителей и детей давно занимает ученых. В одном из прошлых исследований выяснилось, что матери знают запах своих чад, отличают его от чужого и могут понять по нему стадию взросления.

Недавно та же группа немецких и польских специалистов в области психологии и психического здоровья убедилась, что это не исключительно материнский дар. В новой серии тестов исследователи продемонстрировали, что отцам удавалось правильно определить запах своих детей гораздо чаще, чем могло бы быть при случайном угадывании. Кроме того, оказалось, что степень приятности запаха снижалась с увеличением возраста ребенка, причем в большей мере это проявлялось с дочерьми.

Для эксперимента привлекли 56 отцов, а также 73 их биологических ребенка (одного или двух). Папам в среднем исполнилось 39 лет, а возраст детей варьировался от младенческого до 18 лет. В дальнейшем их рассматривали в разбивке на возрастные группы: ноль-три года, четыре-восемь лет, 9-13 лет, 14-18 лет.

Исследование проводили в несколько этапов. Сначала отцы с детьми побывали в лаборатории, где взрослые участники заполнили опросники, прошли тесты на оценку обонятельных способностей и симптомы депрессии. Также у всех испытуемых взяли ротовые мазки на лейкоцитарные антигены человека (Human Leukocyte Antigens, HLA). Это белки, присутствующие в большинстве клеток организма. Молекулы HLA играют важную роль в иммунном ответе и влияют на состав пота, что сказывается на запахе тела. Также по ним судят о тканевой совместимости людей.

Затем взрослым раздали специальные наборы для исследования. С их помощью родителям предстояло взять у детей образцы запаха тела и пробы слюны для определения гормонального уровня развития. На следующий день все собранное нужно было предоставить исследователям.

На финальном этапе отцам предложили серию тестов, в которых они оценивали образцы запахов на приятность, интенсивность и желанность, а также определяли, какие из них принадлежат родным детям.

По итогам экспериментов родители верно узнали запах в 33% случаев. Исследователи подчеркнули, что это почти вдвое выше уровня в 17%, который рассчитали для случайного угадывания.

Несколько хуже отцы определяли запах своих детей, если тем было от девяти до 13 лет, то есть в раннем пубертатном возрасте. Зато с малышами до трех лет доля правильных ответов достигала 37,5%.

Запах собственных детей младенческого и доподросткового возраста казался папам более приятным, чем то, как пахли более старшие отпрыски. Этот эффект особенно сильно прослеживался с девочками: по мере полового созревания дочерей родители оценивали их запах как все менее приятный.

То, что отцы реже узнавали запах своих старших детей и хуже воспринимали его, ученые объяснили гормональной перестройкой по мере взросления, меняющей процессы в организмы и то, как человек пахнет. Среди ограничений исследования, вышедшего в журнале Physiology & Behavior, авторы упомянули небольшой размер выборки и некоторые особенности его дизайна.

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Психология
# восприятие запахов
# дети
# запах
# запах тела
# обоняние
# отцы
# родители
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