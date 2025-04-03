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Взрыв от вулкана в 2020-х охладил Землю, а не подогрел
Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, как полагали многие ученые, могло частично объяснять резкое ускорение глобального потепления в 2022-2024 годах. Но новые данные показали: реальность была обратной, что усиливает недоумение климатологов.
Если в 2000-2015 годах глобальное потепление временно замедлилось, то позже оно начало ускоряться, особенно в 2020-2024-х. Последние несколько лет климатологи ожесточенно спорят о причинах подобного ускорения. Одним из кандидатов был подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: как и другие подводные извержения, он привел к выбросу большого объема водяного пара в атмосферу — причем на большую высоту, до 20 километров.
В высоких широтах водяной пар в верхних слоях атмосферы тоже действует как парниковый газ, но лишь на коротких отрезках времени. Затем он с осадками падает вниз, поскольку холодный воздух не может удерживать большой объем водяных паров на кубометр. Извержение этого вулкана случилось на 20-м градусе южной широты, отчего некоторые климатологи считали, что оно временно подогрело Землю на величину до полутора градусов.
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) провели детальные расчеты последствий этого извержения и пришли к выводу, что ситуация совсем не такая, какой казалась на первый взгляд. Статья об этом вышла в журнале Communications Earth & Environment.
Авторы исследования констатировали, что из-за взрывного характера извержения, случившегося на глубине 200 метров, основная масса выбросов от подводных взрывов действительно состояла из воды, которая усиливает парниковый эффект. Намного меньшее количество выброшенного вещества было диоксидом серы, который парниковый эффект ослабляет.
Вот только частицы диоксида серы в атмосфере в итоге оказались весьма долгоживущими и неохотно ее покидающими. Особенно это касалось стратосферы: выбросы Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай достигли и ее, на высотах 12-20 километров. Частицы серосодержащих аэрозолей, порожденных этим извержением, по каким-то причинам были вдвое меньше, чем сходные, образованные извержениями неподводных вулканов. Поэтому они куда дольше оставались в верхних слоях атмосферы, медленно спускаясь вниз.
Водяной пар, напротив, и из стратосферы довольно быстро опускался вниз, поскольку температура в ее нижних слоях так низка, что заметные объемы H2O там не задерживаются. Вдобавок водяной пар охотно реагировал с озоном и даже соединениями той же серы, что тоже снижало его «парниковый» потенциал.
В итоге общее влияние этого извержения было охлаждающим — на 0,1 градуса для Южного полушария. Это резко контрастирует с предшествующими оценками, в которых от него ожидали подстегивания глобального потепления на несколько десятых долей градуса.
Как отметили ученые, все это надо учитывать при планировании «геоинжиниринга», то есть попыток искусственно охладить Землю для борьбы с глобальным потеплением. Получается, влияние серных аэрозолей на климат серьезно недооценивали, а значит, их впрыскивание в стратосферу могло привести к более значительным последствиям, чем думали до сих пор. Ранее Naked Science писал об опасностях подобных сценариев в отдельном большом материале.
Кроме того, теперь ясно, что ускорение глобального потепления в 2020-х не связано с этим взрывным извержением. Причины надо искать в чем-то другом. Ряд научных групп уже высказали мнение, что ключевым фактором стала борьба КНР с загрязнением воздуха. Снизив выбросы в атмосферу серосодержащих аэрозолей (за счет новых фильтров на ТЭС), китайцы ослабили антропогенный антипарниковый эффект. Поскольку в 2010-х они сделали на этом направлении большой скачок, рост глобальных температур в 2020-х выглядит логичным результатом.
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