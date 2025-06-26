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Подтверждена гипотеза о древнейшей земной коре, сохранившейся в Канаде
Происхождение и возраст земной коры долгое время занимает умы исследователей. Международная комиссия по стратиграфии рассматривает серые гнейсы Акасты в Канаде как переход к архею. В них обнаружили осколки цирконов возрастом более четырех миллиардов лет, то есть принадлежащие предыдущему эону — катархею. Возможно, эти минералы входили в состав первичной земной коры, которая исчезла везде, кроме одного региона.
Считается, что первичная земная кора не пережила интенсивную бомбардировку метеоритами, которая закончилась примерно четыре миллиарда лет назад. Однако все больше данных указывает на то, что ее кусок сохранился в Нуввуагитугском (Nuvvuagittuq) зеленокаменном поясе на северо-востоке Канады, на берегу Гудзонова залива. Это серия Уяраалук (Ujaraaluk), сложенная основными и ультраосновными породами, похожими на те, что сейчас образуют дно океанов.
В породах Уяраалук встречаются интрузии трондьемитов. Согласно датировке включенных в них цирконов, минимальный возраст серии — 3,77 миллиарда лет. А максимальный — 4,3 миллиарда, то есть катархейский (гадейский). Дата получена по изотопу неодим-142.
Стабильный изотоп неодим-142 возникает из самария-146, период полураспада которого — от 103 до 92 миллионов лет. По соотношению изотопов 142Nd/144Nd определяют возраст древнейших горных пород, но интерпретировать результаты непросто. Чтобы разобраться в проблеме, ученые из Канады во главе с Джонатаном О’Нилом из Университета Оттавы датировали интрузии метаморфизованных габбро в серии Уяраалук. Статья об этом вышла в журнале Science.
Ученые заново провели датировки уран-свинцовым и самарий-неодимовым методами (сочетая долго- и короткоживущие изотопы — 146-147Sm, 142-143Nd) в образцах, состав и текстура которых отразили фракционирование интрузий основного состава. Авторы, в первую очередь, хотели ограничить время расслоения расплава.
В то время как включения цирконов в метагаббро выглядели как переработанные в более позднее время, метод изохрон в обеих изотопных системах (долго— и короткоживущих) показал катархейский возраст пород — 4,16 миллиарда лет. Согласно различным моделям, в ту эпоху первичная земная кора могла быть основной по составу, и теперь появилось еще одно доказательство, что ее небольшой кусок сохранился до наших дней.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.
Крупнейшее в мире озеро, Каспийское море, давно теряет свой объем по разным причинам, специалисты указывают на перемены климата как глобального, так и регионального. Российские океанологи недавно обнаружили на севере Каспия новый остров, очередное подтверждение обмеления моря. Naked Science связался с учеными, открывшими участок суши, и выяснил подробности.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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