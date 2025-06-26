Подтверждена гипотеза о древнейшей земной коре, сохранившейся в Канаде

Происхождение и возраст земной коры долгое время занимает умы исследователей. Международная комиссия по стратиграфии рассматривает серые гнейсы Акасты в Канаде как переход к архею. В них обнаружили осколки цирконов возрастом более четырех миллиардов лет, то есть принадлежащие предыдущему эону — катархею. Возможно, эти минералы входили в состав первичной земной коры, которая исчезла везде, кроме одного региона.

Считается, что первичная земная кора не пережила интенсивную бомбардировку метеоритами, которая закончилась примерно четыре миллиарда лет назад. Однако все больше данных указывает на то, что ее кусок сохранился в Нуввуагитугском (Nuvvuagittuq) зеленокаменном поясе на северо-востоке Канады, на берегу Гудзонова залива. Это серия Уяраалук (Ujaraaluk), сложенная основными и ультраосновными породами, похожими на те, что сейчас образуют дно океанов.

В породах Уяраалук встречаются интрузии трондьемитов. Согласно датировке включенных в них цирконов, минимальный возраст серии — 3,77 миллиарда лет. А максимальный — 4,3 миллиарда, то есть катархейский (гадейский). Дата получена по изотопу неодим-142.

Стабильный изотоп неодим-142 возникает из самария-146, период полураспада которого — от 103 до 92 миллионов лет. По соотношению изотопов 142Nd/144Nd определяют возраст древнейших горных пород, но интерпретировать результаты непросто. Чтобы разобраться в проблеме, ученые из Канады во главе с Джонатаном О’Нилом из Университета Оттавы датировали интрузии метаморфизованных габбро в серии Уяраалук. Статья об этом вышла в журнале Science.

Геологическая карта Нуввуагитугского зеленокаменного пояса / © C. Sole et al., 2025

Ученые заново провели датировки уран-свинцовым и самарий-неодимовым методами (сочетая долго- и короткоживущие изотопы — 146-147Sm, 142-143Nd) в образцах, состав и текстура которых отразили фракционирование интрузий основного состава. Авторы, в первую очередь, хотели ограничить время расслоения расплава.

Макрофото древнейших горных пород основного состава, Нуввуагитуг / © Jonathan O’Neil

В то время как включения цирконов в метагаббро выглядели как переработанные в более позднее время, метод изохрон в обеих изотопных системах (долго— и короткоживущих) показал катархейский возраст пород — 4,16 миллиарда лет. Согласно различным моделям, в ту эпоху первичная земная кора могла быть основной по составу, и теперь появилось еще одно доказательство, что ее небольшой кусок сохранился до наших дней.

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Татьяна 155 статей Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.