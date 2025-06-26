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Только что
Татьяна Пичугина
1

Подтверждена гипотеза о древнейшей земной коре, сохранившейся в Канаде

5.5

Происхождение и возраст земной коры долгое время занимает умы исследователей. Международная комиссия по стратиграфии рассматривает серые гнейсы Акасты в Канаде как переход к архею. В них обнаружили осколки цирконов возрастом более четырех миллиардов лет, то есть принадлежащие предыдущему эону — катархею. Возможно, эти минералы входили в состав первичной земной коры, которая исчезла везде, кроме одного региона.

Геология
# земная кора
# Канада
# катархей
# радиоизотопный метод
# самарий
Метагаббро
Обнажение горных пород возрастом 4,16 миллиарда лет в Нуввуагитугском зеленокаменном поясе Канадского щита / © Jonathan O’Neil

Считается, что первичная земная кора не пережила интенсивную бомбардировку метеоритами, которая закончилась примерно четыре миллиарда лет назад. Однако все больше данных указывает на то, что ее кусок сохранился в Нуввуагитугском (Nuvvuagittuq) зеленокаменном поясе на северо-востоке Канады, на берегу Гудзонова залива. Это серия Уяраалук (Ujaraaluk), сложенная основными и ультраосновными породами, похожими на те, что сейчас образуют дно океанов. 

В породах Уяраалук встречаются интрузии трондьемитов. Согласно датировке включенных в них цирконов, минимальный возраст серии — 3,77 миллиарда лет. А максимальный — 4,3 миллиарда, то есть катархейский (гадейский). Дата получена по изотопу неодим-142. 

Стабильный изотоп неодим-142 возникает из самария-146, период полураспада которого — от 103 до 92 миллионов лет. По соотношению изотопов 142Nd/144Nd определяют возраст древнейших горных пород, но интерпретировать результаты непросто. Чтобы разобраться в проблеме, ученые из Канады во главе с Джонатаном О’Нилом из Университета Оттавы датировали интрузии метаморфизованных габбро в серии Уяраалук. Статья об этом вышла в журнале Science.

Геологическая карта Нуввуагитугского зеленокаменного пояса / © C. Sole et al., 2025

Ученые заново провели датировки уран-свинцовым и самарий-неодимовым методами (сочетая долго- и короткоживущие изотопы — 146-147Sm, 142-143Nd) в образцах, состав и текстура которых отразили фракционирование интрузий основного состава. Авторы, в первую очередь, хотели ограничить время расслоения расплава. 

Макрофото древнейших горных пород основного состава, Нуввуагитуг / © Jonathan O’Neil

В то время как включения цирконов в метагаббро выглядели как переработанные в более позднее время, метод изохрон в обеих изотопных системах (долго— и короткоживущих) показал катархейский возраст пород — 4,16 миллиарда лет. Согласно различным моделям, в ту эпоху первичная земная кора могла быть основной по составу, и теперь появилось еще одно доказательство, что ее небольшой кусок сохранился до наших дней.

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Татьяна
155 статей
Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.
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Геология
# земная кора
# Канада
# катархей
# радиоизотопный метод
# самарий
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# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
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