Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Плазма азота и аргона удвоила емкость углеродных электродов
Ученые из Сколтеха, Института нанотехнологий микроэлектроники РАН и других научных центров получили более глубокое представление о том, как обработка углеродных электродов плазмой влияет на ключевые характеристики суперконденсаторов. Так называются вспомогательные энергонакопители, используемые в тандеме с обычными аккумуляторами электромобилей, поездов, портовых кранов. По мере исследования эффекта от разного рода модификаций электродов появляются новые возможности для улучшения характеристик суперконденсаторов. Чем больше энергии смогут запасать эти устройства, тем шире будет круг их применений.
Результаты исследования, поддержанного РНФ, опубликованы в журнале Electrochimica Acta. «Наш коллектив изучает возможности улучшить характеристики устройств, которые называются суперконденсаторами, за счет внесения изменений в углеродный материал, из которого делают их электроды, — рассказывает руководитель исследования, старший преподаватель Центра технологий материалов Станислав Евлашин. — По большому счету, есть два способа повысить количество запасаемой в суперконденсаторе энергии. Можно увеличить эффективную площадь поверхности электродов за счет структурирования поверхности. Или внедрить атомы другого элемента в углеродный материал электродов. В этой работе мы продвинулись в понимании эффекта от включения посторонних атомов в кристаллическую решетку».
Суперконденсаторы часто используются в качестве энергонакопителей в паре с литий-ионными аккумуляторами. В отличие от последних они могут высвобождать или запасать электроэнергию почти мгновенно, поэтому суперконденсатор хорош на старте, при торможении, подъеме груза и подобных пиковых нагрузках. Кроме того, эта технология стабильно работает в более широком температурном диапазоне, чем электрохимические накопители, меньше подвержена износу и может существенно продлять срок службы тех же литий-ионных аккумуляторов. Вдобавок к тому суперконденсаторы не пожароопасны, и их сравнительно просто утилизировать без вреда окружающей среде.
Суперконденсаторы также применяются в больницах, центрах обработки данных и в телекоммуникациях для непрерывного питания критически важного и уязвимого к перебоям в энергообеспечении оборудования. Кроме того, технология помогает справляться с резкими всплесками потребления энергии в сети. Технология найдет применения в сфере интернета вещей (датчики и прочее), телекоммуникаций и носимой электроники, в том числе медицинских устройств.
В гибридных автомобилях и электрокарах суперконденсаторы могут подключаться на старте, при торможении и в работе гидроусилителя руля. Работая в тандеме с бензиновым двигателем, суперконденсатор повысит скорость зарядки аккумулятора. Электротранспорт вообще и электропоезда в частности могут «возвращать» в суперконденсатор энергию, высвобождаемую при торможении, что повышает общую эффективность.
Чем выше емкость суперконденсатора, там больше энергии он может запасти. Ученые из Сколтеха исследуют, как меняется емкость при включении посторонних атомов в углеродный материал электродов суперконденсатора.
В опубликованном в журнале Electrochimica Acta исследовании описано, как воздействие плазмы шести разных составов влияет на емкость углеродных наностенок — материала, из которого изготавливают электроды суперконденсаторов. Из шести исследованных составов только обработка смесью азота и аргона имела желаемый эффект: поверхностная емкость удвоилась. Хотя это не самая результативная модификация подобных углеродных электродов, исследование проливает свет на электрохимию процесса.
«Мы обнаружили, что сначала происходит удаление аморфного углерода, который остается после роста структур, с поверхности углеродных наностенок, после чего происходит создание новых дефектов и встраивание гетероатомов в структуру углеродного материала. Аморфный углерод, также, как и гетероатомы азота, вносит свой вклад в формирование псевдоемкости», — добавил Евлашин.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Рынок электромобилей стремительно расширяется. На нем представлены не только пассажирские, но и грузовые модели, а также специализированный транспорт. Сегодня главные задачи по совершенствованию транспорта на электрической тяге — увеличение пробега на одной заправке (зарядке), повышение емкости и долговечности накопителей, применение экологически «чистых» аккумуляторов на всем его жизненном цикле. Все эти задачи связаны с одним важным конструктивным элементом — аккумуляторной батареей, которая все еще остается «головной болью» многих ученых и конструкторов мира. Над решением этих задач работают и специалисты компании UST Inc. Результаты их исследований показывают, что ставку в ближайшей перспективе нужно делать не на литий-ионные аккумуляторы.
Богатые люди в США могут позволить себе лучшие клиники, персональных врачей и здоровое питание. Но они все равно умирают раньше, чем их состоятельные сверстники в Европе. Авторы нового исследования выяснили, что разрыв в продолжительности жизни между Старым Светом и Америкой сохраняется на всех уровнях богатства.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Два ключевых события сыграли решающую роль в формировании генетического профиля современных европейских народов. Первое связано с приходом ранних фермеров из Анатолии примерно восемь тысяч лет назад, второе — масштабная миграция на запад носителей ямной степной культуры, начавшаяся пять тысяч лет назад. Однако ученые видят множество отличий от общей картины в разных регионах. В новой работе они проанализировали ДНК древних жителей самого северо-запада Европы и обнаружили более тесную связь с охотниками-собирателями, чем где бы то ни было.
Ученые из Австралии исследовали влияние сексуальной активности, а именно — самоудовлетворения и полового контакта с партнером — на объективные и субъективные параметры сна, в том числе на мотивацию поутру и готовность к новому дню.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Супергерои по соседству
«США устроили землетрясения в Турции с помощью проекта HAARP» — что наука об этом думает?
Увядание крупнейшего зеленого эксперимента, или Как органическое земледелие всего за два года довело Шри-Ланку до дефолта
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии