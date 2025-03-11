Самой опасной оказалась «запоздалая» волна после извержении подводного вулкана

Математики из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН изучили внутренние волны, которые возникают в океане после извержения подводного вулкана. Они рассчитали, как волны изменяются в зависимости от глубины океана и радиуса очага взрыва. Выяснилось, что самая сильная волна в первой группе приходит не сразу, а спустя значительное время. Эти данные помогут прогнозировать последствия извержений и заранее подготовиться к возможным угрозам.

Статья опубликована в Natural Hazards. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

В толще океана формируются слои воды, которые различаются по температуре, плотности и солености. На границе этих слоев возникают внутренние волны. Связано это с тем, что ветер, течения, землетрясения, извержения вулканов и другие внешние силы вызывают смещения верхнего и нижнего слоев относительно друг друга. Граница начинает колебаться, стремясь вернуться в исходное положение под действием сил плавучести. Поскольку перепад плотности между слоями невелик, внутренние волны имеют бо́льшую амплитуду (обычно 5–20 метров, но могут достигать и 150 метров) в сравнении с волнами на поверхности, где перепад плотности между водой и воздухом значителен.

Несмотря на то что скорости внутренних волн малы и составляют несколько десятков сантиметров в секунду, они могут представлять серьезную угрозу гидротехническим сооружениям, подводным газо- и нефтепроводам, а также приводить к размыву дна. Гибель как минимум трех подводных лодок связывают с действием внутренних волн: двух американских атомных — Thresher в 1963 году и Scorpion в 1968 году и индонезийской дизельной Nanggala-402 в 2021 году.

«При извержении подводных вулканов и землетрясениях основную опасность представляют поверхностные волны цунами, которые могут иметь амплитуду около 30 метров на побережье и быть очень разрушительными. Внутренние волны обычно при этом не рассматриваются. Однако в недавней статье китайских коллег впервые сообщалось о наблюдении внутренних волн при извержении вулкана в архипелаге Тонга в 2022 году. Именно этим был вызван наш интерес к изучению их характеристик», — рассказала соавтор исследования Екатерина Диденкулова , ведущий научный сотрудник Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

Геометрия проблемы / © Talipova et al., Natural Hazards

В качестве очага волн цунами была выбрана параболическая каверна Ле Меоте — модель, которую активно используют при расчетах поверхностных волн цунами при взрывах в воде, извержениях подводных вулканов и падениях метеорита в воду. Учитывалось, что кривые, соединяющие точки с одинаковыми значениями плотности морской воды (изопикны), над подводным вулканом изгибаются так же, как водная поверхность.

Расчеты показали, что внутренние волны при извержении подводного вулкана образуют частотно-модулированные группы, причем первая группа имеет наибольшую амплитуду. Их характеристики зависят от соотношения толщин слоев воды, радиуса очага и расстояния до него. Даже на относительно небольших расстояниях от очага амплитуды волн меняются медленно, что позволяет определять очаг цунами по внутренним волнам с помощью дистанционных средств регистрации морской поверхности. Таким образом можно получить дополнительную информацию о цунами и уменьшить ущерб от стихийного бедствия.

«Амплитуды волн в дальней зоне составляют проценты от высоты в очаге, но в переводе на реальные цифры могут соответствовать нескольким метрам. Так, очаг извержения вулкана Кракатау в 1883 году имел высоту 200 метров, а радиус три километра. Из наших расчетов следует, что высота внутренней волны на расстоянии 300 километров может быть порядка 10 метров и оставаться опасной», — отметил главный научный сотрудник Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Ефим Пелиновский .

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