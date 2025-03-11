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1 час назад
НИУ ВШЭ
51

Самой опасной оказалась «запоздалая» волна после извержении подводного вулкана

4.5

Математики из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН изучили внутренние волны, которые возникают в океане после извержения подводного вулкана. Они рассчитали, как волны изменяются в зависимости от глубины океана и радиуса очага взрыва. Выяснилось, что самая сильная волна в первой группе приходит не сразу, а спустя значительное время. Эти данные помогут прогнозировать последствия извержений и заранее подготовиться к возможным угрозам.

НИУ ВШЭ
# волны
# вулканы
# океан
# подводные вулканы
Подводный вулкан Западная Мата в Тихом океане / © NOAA/National Science Foundation, ru.wikipedia.org

Статья опубликована в Natural Hazards. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

В толще океана формируются слои воды, которые различаются по температуре, плотности и солености. На границе этих слоев возникают внутренние волны. Связано это с тем, что ветер, течения, землетрясения, извержения вулканов и другие внешние силы вызывают смещения верхнего и нижнего слоев относительно друг друга. Граница начинает колебаться, стремясь вернуться в исходное положение под действием сил плавучести. Поскольку перепад плотности между слоями невелик, внутренние волны имеют бо́льшую амплитуду (обычно 5–20 метров, но могут достигать и 150 метров) в сравнении с волнами на поверхности, где перепад плотности между водой и воздухом значителен.

Несмотря на то что скорости внутренних волн малы и составляют несколько десятков сантиметров в секунду, они могут представлять серьезную угрозу гидротехническим сооружениям, подводным газо- и нефтепроводам, а также приводить к размыву дна. Гибель как минимум трех подводных лодок  связывают с действием внутренних волн: двух американских атомных — Thresher в 1963 году и Scorpion в 1968 году и индонезийской дизельной Nanggala-402 в 2021 году.

«При извержении подводных вулканов и землетрясениях основную опасность представляют поверхностные волны цунами, которые могут иметь амплитуду около 30 метров на побережье и быть очень разрушительными. Внутренние волны обычно при этом не рассматриваются. Однако в недавней статье китайских коллег впервые сообщалось о наблюдении внутренних волн при извержении вулкана в архипелаге Тонга в 2022 году. Именно этим был вызван наш интерес к изучению их характеристик», — рассказала соавтор исследования Екатерина Диденкулова, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

Геометрия проблемы / © Talipova et al., Natural Hazards

В качестве очага волн цунами была выбрана параболическая каверна Ле Меоте — модель, которую активно используют при расчетах поверхностных волн цунами при взрывах в воде, извержениях подводных вулканов и падениях метеорита в воду. Учитывалось, что кривые, соединяющие точки с одинаковыми значениями плотности морской воды (изопикны), над подводным вулканом изгибаются так же, как водная поверхность.

Расчеты показали, что внутренние волны при извержении подводного вулкана образуют частотно-модулированные группы, причем первая группа имеет наибольшую амплитуду. Их характеристики зависят от соотношения толщин слоев воды, радиуса очага и расстояния до него. Даже на относительно небольших расстояниях от очага амплитуды волн меняются медленно, что позволяет определять очаг цунами по внутренним волнам с помощью дистанционных средств регистрации морской поверхности. Таким образом можно получить дополнительную информацию о цунами и уменьшить ущерб от стихийного бедствия.

«Амплитуды волн в дальней зоне составляют проценты от высоты в очаге, но в переводе на реальные цифры могут соответствовать нескольким метрам. Так, очаг извержения вулкана Кракатау в 1883 году имел высоту 200 метров, а радиус три километра. Из наших расчетов следует, что высота внутренней волны на расстоянии 300 километров может быть порядка 10 метров и оставаться опасной», — отметил главный научный сотрудник Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Ефим Пелиновский.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# волны
# вулканы
# океан
# подводные вулканы
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