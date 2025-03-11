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Ученые отвергли климатическую гипотезу вымирания неандертальцев
Неандертальцы процветали в Европе две сотни тысяч лет и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Одни винят в этом Homo sapiens, которые как раз в то время появились в регионе. Другие видят причины в изменении климата. Однако неандертальцы пережили эпохи мощных оледенений. Их стоянки находят в разных климатических зонах — от лугов умеренных широт до тундры. Значит, они могли приспосабливаться к смене окружающей среды. В новой работе ученые из Франции и Великобритании протестировали климатическую гипотезу вымирания этой ветви людей.
Для анализа исследователи во главе с Анной Деджояни из Университета Экс-Марсель (Франция) сосредоточились на периоде между 90 и 50 тысячами лет назад. Тогда климат менялся в больших пределах и был значительно холоднее. Мощные ледовые шапки покрывали Северное полушарие, из-за чего уровень моря упал на 40-80 метров ниже современного. Обнажились ранее недоступные для людей обширные участки суши — например, между Апеннинским полуостровом и Балканами. Оледенение привело к более засушливому климату. В Европе преобладали сухие степи, луга, тундры.
На этот период приходится множество стоянок неандертальцев, так что их географическое распространение в общих чертах известно. Но авторы статьи, вышедшей в журнале PLOS One, решили найти всевозможные экологические ниши, пригодные для обитания подвида, даже если там пока не обнаружили его следы. Такой подход помог понять, сжималась ли территория присутствия неандертальцев из-за климата.
Исследователи разбили выбранный период на пять фрагментов, для каждого из которых реконструированы экосистемы. Картину дополнили данными о 123 стоянках неандертальцев.
Для моделирования экониш взяли пять параметров: гористость, среднее годовое количество осадков, среднюю температуру самого холодного месяца, «трение» (сложность перемещения в ландшафте), экологическую емкость (число особей, которые может прокормить экониша). Вычисления проводили в программе Maxent. Для сравнения экониш использовали индекс структурного сходства (SSIM).
Выяснилось, что наиболее сильные климатические преобразования произошли в течение первых двух периодов — 90-83 и 83-69 тысяч лет назад, — после чего в Европе оставалось много обширных экониш, подходящих для неандертальцев. Этот результат расходится с другими данными. Однако авторы исследования уверены, что недостатка в подходящих территориях не было.
Если не климат, то что их уничтожило? За промежуток времени, рассматриваемый в научной работе, популяция неандертальцев сократилась и разделилась на три подгруппы. Есть данные, что их молодые женщины страдали бесплодием, распространялась гемолитическая желтуха новорожденных из-за внутриутробной несовместимости резус-фактора. Все это уменьшало численность.
Возник парадокс: территорий для обитания все больше, а популяция сокращалась. Как же так? Ученые предположили, что группы неандертальцев остались в не самых лучших условиях, например, на юге Европы, и, сжимаясь, не смогли переместиться в более подходящие места. Это привело к изоляции популяций и снижению генетического разнообразия. Оба эти фактора, действуя вместе, не оставили подвиду шансов на выживание.
Не стоит забывать и о наших предках, которые пришли в Европу и заняли те же экониши. Вопрос, могли ли два почти одинаковых подвида сосуществовать в одних и тех же местах, служит предметом активных исследований.
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