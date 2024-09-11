Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Анализ генома может многое рассказать не только о цвете глаз и кожи, но и образе жизни. Изучая ДНК поздних неандертальцев по всей Европе, у ученых сложилась картина о них как единой метапопуляции. Находка скелета «Торин» пошатнула эти представления. Перед нами — представитель небольшой группы, обитавшей поблизости от сородичей, но не вступавшей в контакт.

Неандертальцы населяли Евразию одновременно с сапиенсами и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Ученые предложили несколько концепций их исчезновения, которые главным образом касаются внешних факторов, — от изменения климата, извержения вулкана до инверсии магнитного поля планеты. Внутренние причины, способствовавшие вымиранию, изучены крайне мало. Хотя палеогенетика и остеология дают некоторые намеки.

Выяснилось, что сибирские и поздние европейские неандертальцы формировали небольшие группы, слабо взаимодействовавшие друг с другом. Для них характерны малый эффективный размер популяции, показывающий среднее число особей, обеспечивающих развитие, и следы имбридинга, то есть близкородственного скрещивания. Насколько это всеобщая черта вида, оставалось неясным.

До сих пор самое большое расхождение между неандертальскими геномами выявляли между алтайскими представителями, обитавшими 120 тысяч лет назад в Денисовой пещере, и европейскими из пещеры Виндия в Хорватии возрастом 40 тысяч лет. Недавние научные работы показали, что 105 тысяч лет назад население разрослось, породив три линии неандертальцев: в Сибири, на Кавказе и в Европе. Однако ученые не усмотрели в них признаки разных популяций.

Карта местонахождений, возрастов и групп неандертальских окаменелостей, чьи данные использовали для полногеномного поиска / © Slimak et al., Cell Genomics, 2024

В 2015 году в скальном укрытии Мандрин на юге Франции обнаружили части неандертальского скелета наилучшей сохранности. Его назвали «Торин» в честь героя саги Джона Р. Толкина.

Пещера примечательна тем, что ее верхние осадочные слои содержат свидетельства пребывания последних неандертальцев и современных людей между 65 и 41 тысячами лет назад. Ученые извлекли более 60 тысяч каменных и 70 тысяч костных фрагментов фауны. Есть следы костров, во всех слоях — остатки гоминидов.

Почти за 10 лет извлекли несколько фрагментов скелета «Торин», раскопки медленно продолжаются. Главное — частично сохранились челюсти и зубы. По ним исследователи определили, что это типичный взрослый неандерталец, однако с необычной зубной аномалией: у него два четвертых моляра. Такого еще не встречали у людей плейстоцена. У современных жителей подобная аномалия исключительно редка.

Пока извлекли несколько фрагментов челюсти и зубы / © Ludovik Slimak

Для определения возраста применили комплекс методов, включая уран-свинцовый. Наиболее надежные оценки — 52-42 тысячи лет назад.

Генетический анализ показал, что линия, к которой принадлежал «Торин», отделилась от предковой неандертальской популяции 105 тысяч лет назад. Тест на перенос генов между основной популяцией и современными людьми выявил изолированность сообщества «Торина» на протяжении 50 тысяч лет. Это были одни из последних неандертальцев в этой части Европы.

«Итак, мы имеем две популяции неандертальцев, между которыми 10 дней пути, полностью игнорировавшие друг друга. Такое сложно представить для сапиенсов, в этом отношении неандертальцы были иными», — пояснил первооткрыватель «Торина», палеоантрополог Лудовик Слимак из Университета Поля Сабатье (Франция). Статья, где он первый автор, вышла в журнале Cell Genomics.

Ископаемые остатки неандертальца Торина / © Ludovik Slimak

Это открытие поставило новые вопросы о причинах вымирания неандертальцев. Известно, что изоляция невыгодна для эволюции вида. Неясно, насколько локальной была эта популяция, каковы корни ее материальной культуры (авторы исследования назвали ее постнероньенской II).

Генетически ближайший «Торину» — неандерталец с Гибралтара. Предстоит понять, составляли ли они одну ветвь.

«Это означает, что существовала неизвестная пока популяция средиземноморских неандертальцев, населявших территорию от самой западной точки Европы до долины Роны во Франции», — предположил Слимак.

Попутно исследователи сделали еще одно открытие — кроме «Торина», выявили еще одну неандертальскую линию, происходящую из Ле-Коте на юго-западе Франции. Так что в Европе обитали минимум две, а то и три популяции последних неандертальцев.

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