  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
Андрей Папиш
103

Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

6.2

Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.

Геология
# антропоцен
# великое ускорение
# голоцен
# изменение климата
# кайнозой
# межледниковье
Экскаваторы работают на крупнейшем угольном карьере Германии
Активная добыча полезных ископаемых — одно из воздействий человека на Землю, по которому, в частности, определяют «Великое ускорение». На фото: ковшовые экскаваторы работают на крупнейшем угольном карьере Германии — Гарцвайлер (Garzweiler) / © Wikimedia commons, Arne Müseler.

Эпоха, в которой мы сейчас живем, зовется голоценом. Она наступила после большой климатической перемены — конца ледниковой эпохи 11 700 лет назад. В XX веке возникла идея добавить к геологической летописи еще одну часть, антропоцен — эпоху, в которой человек играет ведущую роль, влияет на биосферу, климат и другие аспекты планеты.

Термин по сей день остается спорным. Главным образом потому, что геологических следов присутствия человека на Земле не находили, хотя колоссальное количество углекислоты, выбрасываемое в атмосферу, — ключевой след, который оставят люди. Поэтому почти год назад Международный союз геологических наук (IUGS) решительно отверг антропоцен в качестве новой эпохи, сделав термин неформальным.

Тем не менее аргументы «за» основаны на вполне конкретных точках отсчета на геохронологической шкале. К примеру «Великое ускорение», которым называют увеличение потребления нефти и газа, резкий рост населения, повышение средней температуры планеты, технологический скачок и другие яркие изменения, начинается в 1950-х. Тогда же случились испытания ядерных бомб — после них остался заметный маркер, плутоний-239 и плутоний-240, его находили в осадочных породах некоторых озер. Наиболее известно озеро Кроуфорд в Канаде.

Температурные аномалии относительно 1869-1998 годов, на основе которых была рассчитана их «современная температура». Для сравнения показана средняя температурная аномалия, рассчитанная по значениям изотопа водорода-2 за 11 000 лет после начала голоценового межледниковья / © Earth’s Future, Alasdair Skelton and Kevin J. Noone.

Двое шведских геологов из Стокгольмского университета, следуя логике IUGS, решили взглянуть на аргументы в пользу выделения уже известных эпох кайнозойской эры (66 миллионов лет назад — наше время). Обращая внимание только на геологические «подписи» этих эпох, ученые поставили под сомнение твердость половины звеньев кайнозоя, в том числе голоцена, а доводы «за» антропоцен оказались сильнее. Статья об этом опубликована в журнале Earth’s Future.

В первую очередь геологи рассмотрели климатические особенности голоцена. Эпоху выделяют по изменению соотношения изотопов кислород-18 и кислород-16, морским изотопным стадиям (МИС 1 соответствует голоцену). Однако среднее отклонение температуры этого межледниковья (-0,4 ± 1,2 °C) не такое значительное, как у некоторых других интервалов. К примеру, у микулинского (эемского) межледниковья (МИС 5, началась приблизительно 130 тысяч лет назад) среднее отклонение равняется +0,7 ± 2,4 °C, у гольштейнского (хоксианского) межледниковья (МИС 11, началась около 420 тысяч лет назад) — + 1,1 ± 0,8 °C.

Вывод авторов статьи следующий: с точки зрения «климатической подписи» доводы в пользу голоцена слабые, эпоха не обладает достаточно уникальными качествами, отличающими ее от 50 других межледниковий, их средние отклонения совпадают. Интересно, что температурная аномалия антропоцена (ученые отметили особенный рост в 2013 году) отличается от голоценовой на два средних отклонения.

Гипс из яруса бассейна Сорбас на юго-востоке Испании, образовавшийся в связи с Мессинским кризисом солености. Хорошо видно, что гипс сформировался на поверхности осадка, образуя конусы, разделенные слоистыми отложениями / © Wikimedia commons, Verisimilus.

Исследователи пошли дальше и переоценили убедительность выделения других кайнозойских эпох. Плейстоцен, стартующий 2,58 миллиона лет назад, основан на 300-летнем интервале, за который усилилось оледенение Северного полушария, хотя началось оно 3,3 миллиона лет назад — у этого есть свои геологические и климатические маркеры.

Начало плиоцена 5,33 миллиона лет назад характеризуется Мессинским кризисом солености, когда Средиземное море сильно, если не полностью высохло. Это региональное событие, а «Великое ускорение» — глобальная особенность антропоцена, подчеркнули геологи.

В миоцене (берет начало 23,03 миллиона лет назад) похолодало почти на 2 °C, льдов Антарктики стало вдвое больше, а уровень атмосферного CO2 упал на 150 ppm. Это в широком смысле событие схоже и с антропоценом, поскольку его тоже недавно предложили считать событием, а климатический маркер, уровень углекислоты в атмосфере, показывает, что за последние 105 лет концентрация CO2 снизилась на 150 промилле (в тысячу раз больше миллионной доли).

Подобным образом геологи сравнили причины выделения олигоцена 33,9 миллиона лет назад и эоцена 56 миллионов лет назад (эта эпоха среди прочего отмечается потеплением почти на 6 °C).

а. Гравитационная аномалия кратера Чискулуб. Для справки добавлена береговая линия Юкатана (белая линия). b Остаточная гравитационная аномалия / Pure and Applied Geophysics, Jaime Urrutia-Fucugauchi.

После удара астероида Чиксулуб 66 миллионов лет назад Земля потеряла более 75% видов живых организмов (мел-палеогеновое вымирание). В атмосферу тогда выбросилось свыше 500 миллиардов тонн CO2, которые на десятки градусов изменили температуру планеты. Естественно, у этих последствий найдены четкие геологические метки. И пусть изменения Земли были несравненно глобальнее и серьезнее, чем при отвергнутом антропоцене, похожие эффекты наблюдают и у него: вымирание видов и трансформация климата.

Если сжимать новое исследование до тезиса, то он прост: используйте последовательную научную логику. Отказываете антропоцену в легитимности? Тогда вполне можно отказаться и от других эпох — голоцена, миоцена, олигоцена и эоцена.

Любопытно, что термин «голоцен» возник в научной литературе в 1882 году и оставался обсуждаемым до официальной ратификации в 2008-м — вынашивался 126 лет. На «антропоцене» же поставили крест уже спустя 15 лет. Это решение, вероятно, имело в том числе политический оттенок. В общем, до консенсуса по вопросу антропоцена, судя по всему, еще далеко.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Геология
# антропоцен
# великое ускорение
# голоцен
# изменение климата
# кайнозой
# межледниковье
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Май
800
Пропорции тела, локомоция и адаптации к климату
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Ацетогенные микробы: ключ к решению насущных проблем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Астероидно-кометная опасность. Курс на столкновение
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Облака в высоких слоях атмосферы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Нужна ли философия наукам о мозге и разуме?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
История Балтийского моря
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Май
Бесплатно
Индустриальный Кузбасс
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Май
Бесплатно
Шифровки со станции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Май
Бесплатно
Что ясно про неясыть?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:32
Evgenia

Физики произвели золото из свинца на БАК

На Большом адронном коллайдере ученые почти сталкивали на высоких скоростях ядра свинца и получили при этом следовые количества золота. Исследователи собрали данные об этом процессе на детекторе ALICE.

Физика
# Alice
# ZDC
# БАК
# Золото
# свинец
# ЦЕРН
# электромагнитная диссоциация
# ядро атома
4 часа назад
Полина Меньшова

Переработка вызвала анатомические изменения в мозге

Давно известно, что переработки негативно сказываются на физическом и психическом здоровье человека. Однако неврологические механизмы этого влияния и связанные с ним анатомические изменения ясны не были. Южнокорейские исследователи изучили структуру мозга у людей с разным графиком работы и обнаружили новую закономерность.

Медицина
# мозг
# переработки
# работа
# структура мозга
9 часов назад
Юлия Трепалина

Шимпанзе из лесов Уганды показали, как зарождалась медицина

Обитающие в лесах Уганды шимпанзе используют лекарственные растения для обработки ран не только у себя, но и у своих сородичей. По мнению авторов новой работы, в которой задокументированы такие случаи, эти открытия проливают свет на эволюционные корни человеческой медицины.

Биология
# лекарственные растения
# лечение
# медицина
# поведение животных
# просоциальное поведение
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
11 мая
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
9 мая
Татьяна

Генетики раскрыли историю Y-хромосомы в Нидерландах за последние 1500 лет

Исследуя генетическое происхождение мужского населения Нидерландов, ученые заметили географические особенности распределения гаплогрупп. Теперь, чтобы их объяснить, проанализировали Y-хромосомы сотен человек, начиная с раннего Средневековья, в сравнении с геномами современного населения страны. Авторы рассчитывали обнаружить непрерывность популяций, однако столкнулись с неожиданными сложностями.

Археология
# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
# Средние века
Вчера, 09:09
Полина Меньшова

Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.

Биология
# вода
# кровеносные сосуды
# отпечатки пальцев
# пальцы
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Частые переезды помогли быстрее получить Нобелевку

    8 минут назад

  2. Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

    2 часа назад

  3. В ранней Вселенной нашли несколько кандидатов в темные звезды

    2 часа назад

  4. Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

    3 часа назад
Выбор редакции

Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

2 часа назад

Последние комментарии

Кропат Мохнаногов
21 минута назад
Почему - выяснили, ладно. А вот для чего? Какой смысл человеку в сморщенной коже после долгого пребывания в воде?

Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Александр Березин
1 час назад
Дмитрий, "▪️Голод, как и война ударил по демографии, но это 6 лет в сумме, а сталинская эпоха это почти 30 лет. Ах если бы не это... Сколько бы нас было!"

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Лев Фамилиетакое
1 час назад
Что это за чепуха? Что за сравнение яблок с яблоками? Сравнивать количества топовых танков в регулярных войсках с танками первого послевоенного

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

V Klevtsov
2 часа назад
“не основаны буквально ни на чем.” - «не» надо убрать. Либо «безосновательны» либо «основаны на домыслах/слухах/выдумках/фантазии». А так, статья

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Стас Вихров
2 часа назад
Victor, откуда предположение, что представителям развитой цавилизации будет нужно куда-то летать? уж слишком антропогенный взгляд.

Предложена еще одна гипотеза, объясняющая, почему ученые не находят сферу Дайсона

Стас Вихров
2 часа назад
Я считаю, что ошибочно само предположение, что чем развитее цавилизация, тем больше ей нужно энергии. Зачем?

Предложена еще одна гипотеза, объясняющая, почему ученые не находят сферу Дайсона

Стас Вихров
2 часа назад
Фантастика! Но хотелось бы больше подробностей. Какой диаметр тунеля, откуда машина получает энергию, куда девается грунт.

Компания Маска показала новейшую автономную тоннелепроходческую машину Prufrock 5

Дмитрий Глебов
3 часа назад
Так нашли же - звезда Табби называется. 1480св лет от нас. Возраст1.2млрд. Молодая, значит, если это сфера дайсона строится, то строят её не местные.

Предложена еще одна гипотеза, объясняющая, почему ученые не находят сферу Дайсона

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
🗨️"Но население все равно росло много медленнее. Чудес не бывает -- массовый голод не может не ударить по демографии." ▪️Голод, как и война ударил

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
🗨️"Я вас спросил не про это. Я спросил другое: "что именно из текста выше вам ясно? Сталин, например -- он плохой или хороший? Или Жуков?"" ▪️Я про то

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Александр Березин
4 часа назад
Дмитрий, если бы они прям помогали, то глядя на опыт пары лет ВМВ СССР не встретил бы 22 июня не ожидая его. А он встретил.

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Сергей Разливский
5 часов назад
Танка Армата не существует в природе. Э - Экспертиза.

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Valdemar Ruk
5 часов назад
Любопытно, а как будет чувствовать себя водитель (и батарея) не при 45 - 50% а при 25% перекрытии при фронтальном столкновении? Или такие тесты не

Опубликованы результаты краш-тестов российского электромобиля «Атом»

Дмитрий Kuрueнко
5 часов назад
"Ему -- ... ... -- его нацистские взгляды мешают это сделать." Отличный комментарий! Осталось признать что советские взгляды напротив помогают))

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Анатолий Корябкин
5 часов назад
Загулил совокупную мощность всех электростанции в мире 8927 млн ватт те 9 млрд ватт, и ни какой тероватт не нужен. Скорее речь шла не о мощности а а о

Маск предложил идею нового применения Starship 

Анатолий Корябкин
6 часов назад
Gavril, солнечные электростанции покрывают землю все гуще и гуще, китайцы ими уже целые горы покрыли, а эффективность использования на земле этих

Маск предложил идею нового применения Starship 

Анатолий Корябкин
6 часов назад
Об этом писали ещё в журнале Юный техник в 80-е годы

Маск предложил идею нового применения Starship 

Mykhail Madrid
7 часов назад
Только при выходе с Киевской и Харьковской области оставили больше 3к техники из них было около 500 танков, и не одной Арматы

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Андрей Д.
7 часов назад
Лучше бы там ничего не было бы написано, а то футуризм превращается в унылое г

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

KhS KhS
7 часов назад
хех.. странный пример с ракетами, как в учебнике начальной школы, мячик прыгающий в движущемся вагоне... здесь нет ничего относительного, всё и для

Теория относительности для чайников

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно