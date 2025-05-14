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Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена
Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.
Эпоха, в которой мы сейчас живем, зовется голоценом. Она наступила после большой климатической перемены — конца ледниковой эпохи 11 700 лет назад. В XX веке возникла идея добавить к геологической летописи еще одну часть, антропоцен — эпоху, в которой человек играет ведущую роль, влияет на биосферу, климат и другие аспекты планеты.
Термин по сей день остается спорным. Главным образом потому, что геологических следов присутствия человека на Земле не находили, хотя колоссальное количество углекислоты, выбрасываемое в атмосферу, — ключевой след, который оставят люди. Поэтому почти год назад Международный союз геологических наук (IUGS) решительно отверг антропоцен в качестве новой эпохи, сделав термин неформальным.
Тем не менее аргументы «за» основаны на вполне конкретных точках отсчета на геохронологической шкале. К примеру «Великое ускорение», которым называют увеличение потребления нефти и газа, резкий рост населения, повышение средней температуры планеты, технологический скачок и другие яркие изменения, начинается в 1950-х. Тогда же случились испытания ядерных бомб — после них остался заметный маркер, плутоний-239 и плутоний-240, его находили в осадочных породах некоторых озер. Наиболее известно озеро Кроуфорд в Канаде.
Двое шведских геологов из Стокгольмского университета, следуя логике IUGS, решили взглянуть на аргументы в пользу выделения уже известных эпох кайнозойской эры (66 миллионов лет назад — наше время). Обращая внимание только на геологические «подписи» этих эпох, ученые поставили под сомнение твердость половины звеньев кайнозоя, в том числе голоцена, а доводы «за» антропоцен оказались сильнее. Статья об этом опубликована в журнале Earth’s Future.
В первую очередь геологи рассмотрели климатические особенности голоцена. Эпоху выделяют по изменению соотношения изотопов кислород-18 и кислород-16, морским изотопным стадиям (МИС 1 соответствует голоцену). Однако среднее отклонение температуры этого межледниковья (-0,4 ± 1,2 °C) не такое значительное, как у некоторых других интервалов. К примеру, у микулинского (эемского) межледниковья (МИС 5, началась приблизительно 130 тысяч лет назад) среднее отклонение равняется +0,7 ± 2,4 °C, у гольштейнского (хоксианского) межледниковья (МИС 11, началась около 420 тысяч лет назад) — + 1,1 ± 0,8 °C.
Вывод авторов статьи следующий: с точки зрения «климатической подписи» доводы в пользу голоцена слабые, эпоха не обладает достаточно уникальными качествами, отличающими ее от 50 других межледниковий, их средние отклонения совпадают. Интересно, что температурная аномалия антропоцена (ученые отметили особенный рост в 2013 году) отличается от голоценовой на два средних отклонения.
Исследователи пошли дальше и переоценили убедительность выделения других кайнозойских эпох. Плейстоцен, стартующий 2,58 миллиона лет назад, основан на 300-летнем интервале, за который усилилось оледенение Северного полушария, хотя началось оно 3,3 миллиона лет назад — у этого есть свои геологические и климатические маркеры.
Начало плиоцена 5,33 миллиона лет назад характеризуется Мессинским кризисом солености, когда Средиземное море сильно, если не полностью высохло. Это региональное событие, а «Великое ускорение» — глобальная особенность антропоцена, подчеркнули геологи.
В миоцене (берет начало 23,03 миллиона лет назад) похолодало почти на 2 °C, льдов Антарктики стало вдвое больше, а уровень атмосферного CO2 упал на 150 ppm. Это в широком смысле событие схоже и с антропоценом, поскольку его тоже недавно предложили считать событием, а климатический маркер, уровень углекислоты в атмосфере, показывает, что за последние 105 лет концентрация CO2 снизилась на 150 промилле (в тысячу раз больше миллионной доли).
Подобным образом геологи сравнили причины выделения олигоцена 33,9 миллиона лет назад и эоцена 56 миллионов лет назад (эта эпоха среди прочего отмечается потеплением почти на 6 °C).
После удара астероида Чиксулуб 66 миллионов лет назад Земля потеряла более 75% видов живых организмов (мел-палеогеновое вымирание). В атмосферу тогда выбросилось свыше 500 миллиардов тонн CO2, которые на десятки градусов изменили температуру планеты. Естественно, у этих последствий найдены четкие геологические метки. И пусть изменения Земли были несравненно глобальнее и серьезнее, чем при отвергнутом антропоцене, похожие эффекты наблюдают и у него: вымирание видов и трансформация климата.
Если сжимать новое исследование до тезиса, то он прост: используйте последовательную научную логику. Отказываете антропоцену в легитимности? Тогда вполне можно отказаться и от других эпох — голоцена, миоцена, олигоцена и эоцена.
Любопытно, что термин «голоцен» возник в научной литературе в 1882 году и оставался обсуждаемым до официальной ратификации в 2008-м — вынашивался 126 лет. На «антропоцене» же поставили крест уже спустя 15 лет. Это решение, вероятно, имело в том числе политический оттенок. В общем, до консенсуса по вопросу антропоцена, судя по всему, еще далеко.
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