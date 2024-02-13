В НИУ ВШЭ узнали, находятся ли в безопасности леса Монголии

Горные лесные экосистемы Северной Монголии обладают меньшей самоорганизацией, чем луга и степи, и поэтому более уязвимы для климатических изменений. К такому выводу пришла команда исследователей под руководством заведующего Международной лабораторией ландшафтной экологии факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Роберта Сандлерского.

Результаты исследования опубликованы в спецвыпуске журнала Entropy. Работа поддержана Российским научным фондом. Несмотря на малую площадь — всего порядка семи процентов площади страны, — леса играют важную роль в жизни Монголии и трансграничного региона, где расположен бассейн озера Байкал. Монгольские леса смягчают суровый континентальный климат, регулируют осадки, речной сток и баланс углерода, а также сохраняют вечную мерзлоту, консервирующую значительные объемы углекислого газа. Помимо аридизации (осушения земли) и потепления климата (темпы которого для Монголии почти в два раза опережают среднемировые), леса подвергаются и возрастающей антропогенной нагрузке, связанной с увеличением выпаса животных.

«Леса Монголии, находящиеся и без того в непростых климатических условиях, испытывают серьезный стресс. Для того чтобы его пережить, лесу необходимо активно производить органические вещества, или, иначе, биомассу, включая деревья, кустарники и другие формы растительности. А их производство зависит от эффективности использования солнечной энергии», — считает Роберт Сандлерский.

На основе данных космической съемки с 2013 по 2021 год команда российских и монгольских ученых проанализировала основные аспекты использования солнечной энергии лесными сообществами. Особое внимание было уделено энергии, затрачиваемой на круговорот влаги и производство биологической продукции, также был оценен ряд индексов, характеризующих самоорганизацию, а следовательно, и потенциальную устойчивость растительного покрова к флуктуациям среды.

Исследование показало, что леса Северной Монголии иначе используют солнечную энергию, чем луга или леса в других регионах. Так, лиственничные леса Монголии производят меньше биомассы по сравнению с альпийскими лугами и кедровыми лесами, особенно в летний период. Это делает их более уязвимыми для климатических изменений, и даже малые внешние воздействия, например перевыпас, могут привести к полной перестройке экосистемы.

По словам исследователя, леса Монголии обладают меньшей самоорганизацией по сравнению с луговыми и степными экосистемами, что ограничивает их способность адаптироваться к новым условиям окружающей среды. В основе этой разницы лежит отличие в стратегиях использования солнечной энергии: травяные экосистемы стремятся увеличить производство биомассы, в то время как леса сосредоточены на поддержании круговорота влаги. Процессы, обеспечивающие водный баланс в лесах, менее зависят от сложной самоорганизации и основаны на более простых термодинамических принципах.

Понимание этих процессов позволяет определять ключевые моменты, влияющие на монгольские леса, и принимать меры для поддержания их здоровья и устойчивости. Ученые Монголии последние десятилетия интенсивно разрабатывают программы по охране и восстановлению лесов. Большой вклад в изучение и разработку мер по сохранению экосистем Монголии и Прибайкалья внесли многолетние работы Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и Академии наук Монголии. Полевые материалы были собраны международной командой исследователей двух полевых сезонов экспедиции в 2021 и 2022 годах.

«Сотрудничество с монгольскими коллегами для нас, с одной стороны, уникальная возможность исследовать труднодоступные и слабоизученные леса, растущие в суровых условиях, а с другой — надежда, что полученные нами результаты в будущем могут быть использованы при конкретных лесовосстановительных мероприятиях, столь необходимых сейчас нашим южным соседям», — комментирует Роберт Сандлерский.

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