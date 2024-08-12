Адаптация к глобальному потеплению спасла десятки тысяч жизней европейцев в 2023 году

Продолжительная жара, несвойственная региону, плохо влияет на здоровье населения и приводит к избыточной смертности. Чтобы смягчить последствия, власти разрабатывают различные меры безопасности, модернизируют здравоохранение. Но насколько это эффективно? В поисках ответа ученые смоделировали различные ситуации в странах Европы.

Прошлый год стал самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. В Европе потепление идет удвоенными темпами. Летние температуры там бьют рекорды второй год подряд. Особенно опасны волны тепла — очень теплые сухие периоды, длящиеся неделями, месяцами.

Впервые Европа столкнулась с ощутимыми потерями десять лет назад, в 2003-м. Тогда из-за сильной жары погибло более 70 тысяч человек. Власти всерьез задумались о необходимости принимать меры. Стали разрабатывать системы раннего оповещения, профилактики и быстрого реагирования. Все это подверглось серьезному испытанию летом 2022 года, когда регион накрыла рекордная жара, вызвавшая засухи, лесные пожары, перебои в энергосети. А также потери среди населения. Согласно подсчетам ученых из Института мирового здравоохранения в Испании, погибло порядка 61 тысячи человек.

«Сопоставимые цифры погибших летом 2003 и 2022 годов вызвали сомнения относительно эффективности адаптации в деле предотвращения смертей, а также подняли вопрос, каким было бы бремя смертности в последние годы без этих мер», — отметили авторы из той же организации в новой работе, опубликованной в Nature Medicine.

Рост средних температур на Земле по годам / © Berkeley Earth

Для решения задачи ученые вычислили так называемое бремя смертности (mortality burden) — метрику, которая зависит от возраста и средней продолжительности жизни в популяции. Чем больше преждевременных смертей, тем выше бремя смертности.

За основу взяли период 2023 года c минимальной температурой смертности — индикатором, который используют при оценке адаптации к изменению климата. А также эпидемиологические модели, настроенные на реальные и псевдореальные сценарии.

Eurostat предоставил данные по прошлому году из 823 районов 35 европейских стран с населением 543 миллиона. Расчеты показали, что из-за жары погибли 47 690 человек, больше всего в период с 29 мая по 1 октября.

Хуже всего ситуация выглядела на юге Европы. В лидерах — Греция, где смертность от жары составила 393 человека на миллион, Болгария — 229, Италия — 209. Эти страны, а также Испания, Кипр, Португалия особенно уязвимы к высоким температурам. В группах риска — женщины и престарелые люди.

Анализ выявил четыре эпизода с пиковой смертностью от жары. В этом отличие от 2022 года, когда основные потери пришлись на один период с середины июля по середину августа.

А вот статистика за прошлые годы, начиная с 2000-го, оказалась неполной. Ученым пришлось ограничиться данными по 429 районам 23 стран. Они смоделировали ситуации, как если бы жара 2023 года случилась в прошлом. Выяснилось, что в 2000-2004 годы связанная с ней смертность возросла бы на 80 процентов по сравнению с 2015-2019 годами. Если взять отдельно женщин, то рост был бы 83 процента, в категории 65-79 лет — 78 процентов.

Нужно учесть, что минимальная температура смертности в 2000-2004 годы была ниже на 2,7 градуса по сравнению с 2015-2019 годами (15 градусов против 17,7). То есть меры по адаптации сработали. Без них, предполагают авторы, в 2023 году от жары погибло бы на 80 процентов больше человек, что значительно превышает печальный рекорд 2003-го.

Однако есть опасения, что при еще большем потеплении разработанные меры предосторожности не спасут. По словам исследователей, у нынешней адаптации есть предел, «который еще не вполне установлен и осознан».

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