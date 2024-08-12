После пандемии высшее образование вступило в эру виртуальной реальности

Ученые МГПУ провели исследование, посвященное трансформации академической мобильности в постпандемический период. Работа подтвердила, что мир высшего образования вступил в эпоху виртуального взаимодействия.

Пандемия Covid-19 стала переломным моментом для международного образования. Исследование МГПУ показало, что ограничения на поездки и закрытие кампусов привели к значительному сокращению числа иностранных студентов в традиционных странах назначения, таких как США, Великобритания и Австралия. Эти изменения вызвали глубокую трансформацию в сфере академической мобильности.

Профессор Алисов, под чьим руководством проведено исследование, отметил: «Мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в академической мобильности. Виртуальное взаимодействие из временной меры превратилось в новую норму».

Исследование выявило существенные изменения в постпандемическом образовательном ландшафте. Наблюдается географическая переориентация: страны Восточной Азии, такие как Гонконг, Тайвань и Япония, становятся более популярными направлениями для международного обучения благодаря успешному контролю над пандемией.

Одновременно с этим отмечается значительный рост виртуальных университетов, предлагающих полноценные программы обучения онлайн. Исследование подчеркивает важность принципа индивидуализации в виртуальном образовании. Студенты получают возможность адаптировать учебные материалы и методы обучения под свои потребности, что повышает эффективность освоения новой информации и навыков.

Традиционные программы обмена также переживают цифровую трансформацию. Так, программа Erasmus, работающая с 1987 года и охватившая более девять миллионов участников, активно внедряет цифровые инструменты. Исследование отмечает высокую удовлетворенность участников: 96 процентов студентов программы Erasmus очень довольны своим опытом.

Важным аспектом виртуализации стало развитие цифровых платформ для поддержки академической мобильности. Исследование выделяет несколько ключевых инициатив. ERASMUS WITHOUT PAPERS (EWP) — платформа для автоматизации обмена данными и академической информацией. EMREX — проект, предоставляющий общую платформу для европейских университетов по обмену информацией об академических результатах. OLA (On-line Learning Agreement) — онлайн-платформа для создания, обновления и подписания соглашений об обучении.

Новые форматы обучения, включая массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) и мобильные образовательные приложения, становятся неотъемлемой частью международного образования. Исследование отмечает популярность мобильных платформ.

Изменения затронули и технологические предпочтения студентов. Исследование выявило, что обучающиеся активно используют чат-боты на основе искусственного интеллекта, системы управления обучением (LMS), социальные сети, сервисы обмена мультимедийными данными и документами, а также инструменты для коммуникации в реальном времени.

Профессор Алисов подчеркнул: «Постпандемический мир открыл новые возможности для интернационализации образования. Виртуальная академическая мобильность позволяет преодолеть географические и финансовые барьеры, делая международное образование доступным для более широкого круга студентов».

Работа — часть масштабного проекта, внедряемого под руководством Александра Савенкова, директора Института педагогики и психологии образования (ИППО) МГПУ, нацеленного на повышение степени академической мобильности современных студентов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Hominum.

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МГПУ 12 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.